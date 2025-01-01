Kitle Yanıt Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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İzleyici etkileşimi veya izleyici katılımı yazılımı olarak da adlandırılan izleyici yanıt yazılımı, sunum yapan kişilere ve etkinlik organizatörlerine, canlı anketler, anketler, testler ve Soru-Cevap oturumları aracılığıyla etkinlik katılımcılarıyla aktif olarak etkileşim kurma olanağı sağlar. Bu yazılım, konferans oturumları veya konuşmalar sırasında izleyici katılımını ve etkileşimi teşvik etmede hayati bir rol oynayarak sunum yapan kişilerin katılımcıların fikir ve görüşlerini zahmetsizce yakalamasına olanak tanır. İzleyici yanıt araçları, izleyici üyelerinin akıllı telefonlar, tabletler veya dizüstü bilgisayarlar gibi kişisel cihazları aracılığıyla sorular göndermesine, anketlere ve sınavlara katılmasına olanak tanıyarak büyüleyici bir ikinci ekran deneyimini kolaylaştırır. Ayrıca bazı çözümler, canlı slayt paylaşımı ve not alma özellikleri gibi özellikler sunarak ikinci ekran deneyimini daha da geliştirir. Sunucular, izleyici yanıtlama yazılımından yararlanarak izleyicileri üzerinde kalıcı bir izlenim bırakan dinamik ve ilgi çekici oturumlar oluşturabilir.
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Quizizz
quizizz.com
Quizizz, öğrenmeyi eğlenceli hale getiren etkileşimli bir platformdur. Bireysel ve grup sınavları ile gerçek zamanlı geri bildirim sunar.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter, sunumları etkileşimli hale getiren bir yazılımdır. Anketler ve geri bildirimlerle katılımcı ile bağlantı kurmayı sağlar.
Slido
sli.do
Slido, canlı ve sanal etkinliklerde etkileşimli soru-cevap ve anket uygulamaları sunarak katılımı artırmayı sağlar.
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides, kullanıcıların etkileşimli sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan bir uygulamadır. Canlı anketler, sınavlar ve Q&A oturumları içerir.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps, içeriği, tasarımı ve etkileşimi otomatikleştiren bir AI sunum oluşturma aracıdır. Hızlı ve etkileşimli sunumlar hazırlamaya olanak tanır.
QuestionPro
questionpro.com
QuestionPro, anket oluşturma, dağıtma ve analiz etme imkanı sunan kapsamlı bir çevrimiçi araştırma yazılımıdır.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Anket Her Yerde, kullanıcıların mobil cihazlar aracılığıyla anketler ve canlı sorular oluşturarak kitle ve sınıf katılımını artırmalarını sağlayan bir uygulamadır.
Vevox
vevox.com
Vevox, çalışan katılımı için gerçek zamanlı anket ve anonim soru-cevap platformudur, melez toplantılarda etkileşimi artırmayı amaçlar.
myQuiz
myquiz.org
Myquiz, çevrimiçi sınavlar ve etkileşimli sunumlar oluşturmak için tasarlanmış bir eğitim aracıdır. Herhangi bir internet bağlantılı cihazda çalışır.
Event Farm
eventfarm.com
Etkinlik Çiftliği, etkinlik davetleri, katılımcı kaydı ve mobil kontrol kolaylığı sağlayan etkinlik yönetim yazılımıdır.
Goosechase
goosechase.com
Goosechase, kullanıcıların fotoğraf, metin ve GPS görevleri ile etkileşimli deneyimler oluşturup katılmasını sağlayan bir platformdur.
StreamAlive
streamalive.com
StreamAlive, canlı oturumlarda izleyici etkileşimini artıran, anlık veriler sunan interaktif bir sunum platformudur.
Echo360
echo360.com
ECHO360, video kayıt, akış ve etkileşimli içerik yönetimi sunan bir eğitim platformudur. Eğitimcilerin dersleri kolayca oluşturmalarına ve paylaşmalarına yardımcı olur.
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo, etkileşimli Q&A, anketler ve toplantılar düzenlemeye yardımcı olan bir uygulamadır. Katılımcıların geri bildirimlerini toplar ve analiz eder.
Youengage
youengage.me
Youengage, kod yazmadan interaktif deneyimler oluşturmanızı sağlar; mobil uyumlu anketler, quizler, formlar ve sanal etkinlikler düzenlemenize olanak tanır.
QuizModeOn
quizmodeon.com
QuizModeOn, canlı çok oyunculu yarışmalar yapmayı sağlayan bir web platformudur. Mobil ve masaüstü cihazlardan erişilebilir.
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji, çevrimiçi toplantılarda sunumları daha etkileşimli hale getirerek izleyici katılımını artıran bir araçtır. Anketler ve etkinlikler sunar.
MeetingPulse
meetingpulse.net
MeetingPulse, etkileşimli etkinlikler için tasarlanmış tarayıcı tabanlı bir platformdur; anketler, geri bildirimler ve katılımcı etkileşimi sağlar.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl, sanal, yüz yüze ve hibrit etkinliklerin yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcılar etkinlikleri kolayca planlayabilir ve katılımcı deneyimlerini geliştirebilir.
Crowdpurr
crowdpurr.com
Crowdpurr, canlı, sanal ve hibrit etkinliklerde etkileşimli deneyimler yaratmayı sağlayan bir kitle katılım platformudur.
Audiencly
audiencly.io
Audiencly, çevrimiçi veya yüz yüze iş toplantıları, konferanslar ve atölye çalışmaları sırasında izleyiciyle etkileşim kurmayı sağlayan bir sunum yazılımıdır.
Worksup
worksup.com
Worksup, katılımcılar için kullanıcı dostu, organizatörler için hızlı kurulum sunan bir etkinlik yönetim platformudur. Canlı yayın, soru-cevap ve iş ağı kurma fırsatları sağlar.
ElectionBuddy
electionbuddy.com
SeçimBuddy, dernekler ve benzeri kuruluşlar için çevrimiçi oylama ve seçim platformu olup, güvenli ve şeffaf bir oylama süreci sunar.
VoxVote
voxvote.com
VoxVote, katılımcılara canlı oylama ve anketler sunarak, sunumlar ve etkinlikler sırasında etkileşimi artıran bir kitle yanıt sistemidir.
eBallot
eballot.com
eBallot, güvenli ve etkin online oylamalar için bir platform sunan, kullanıcıların seçim süreçlerine kolayca katılmalarını sağlayan bir uygulamadır.
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
ThoughtExchange, anketlerle katılımcı geri bildirimlerini toplayarak analiz eden ve kişiselleştirilmiş stratejiler öneren bir platformdur.
Monterosa
monterosa.co
Monterosa, dijital ürünlerinizi hızlı bir şekilde oyunlaştırmanızı sağlayan, sürekli taraftar etkileşimi sunan bir platformdur.
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