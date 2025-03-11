Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Tümü
Kitaplar
İş
Eğitim
Eğlence
Finans
Yiyecek ve İçecek
Grafik ve Tasarım
Sağlık ve Fitness
Yaşam Tarzı
Tıp
Müzik ve Ses
Haberler
Fotoğraf ve Video
Verimlilik
Referans
Alışveriş
Sosyal Ağlar
Yazılım Geliştirme
Spor
Seyahat
Araçlar
Hava Durumu
Kitle Yanıt Yazılımı
Kategoriler
En Popüler
Son Eklenenler

Kitle Yanıt Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

İzleyici etkileşimi veya izleyici katılımı yazılımı olarak da adlandırılan izleyici yanıt yazılımı, sunum yapan kişilere ve etkinlik organizatörlerine, canlı anketler, anketler, testler ve Soru-Cevap oturumları aracılığıyla etkinlik katılımcılarıyla aktif olarak etkileşim kurma olanağı sağlar. Bu yazılım, konferans oturumları veya konuşmalar sırasında izleyici katılımını ve etkileşimi teşvik etmede hayati bir rol oynayarak sunum yapan kişilerin katılımcıların fikir ve görüşlerini zahmetsizce yakalamasına olanak tanır. İzleyici yanıt araçları, izleyici üyelerinin akıllı telefonlar, tabletler veya dizüstü bilgisayarlar gibi kişisel cihazları aracılığıyla sorular göndermesine, anketlere ve sınavlara katılmasına olanak tanıyarak büyüleyici bir ikinci ekran deneyimini kolaylaştırır. Ayrıca bazı çözümler, canlı slayt paylaşımı ve not alma özellikleri gibi özellikler sunarak ikinci ekran deneyimini daha da geliştirir. Sunucular, izleyici yanıtlama yazılımından yararlanarak izleyicileri üzerinde kalıcı bir izlenim bırakan dinamik ve ilgi çekici oturumlar oluşturabilir.

Yeni Uygulama Gönder


Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Quizizz, öğrenmeyi eğlenceli hale getiren etkileşimli bir platformdur. Bireysel ve grup sınavları ile gerçek zamanlı geri bildirim sunar.

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter, sunumları etkileşimli hale getiren bir yazılımdır. Anketler ve geri bildirimlerle katılımcı ile bağlantı kurmayı sağlar.

Slido

Slido

sli.do

Slido, canlı ve sanal etkinliklerde etkileşimli soru-cevap ve anket uygulamaları sunarak katılımı artırmayı sağlar.

AhaSlides

AhaSlides

ahaslides.com

AhaSlides, kullanıcıların etkileşimli sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan bir uygulamadır. Canlı anketler, sınavlar ve Q&A oturumları içerir.

Sendsteps

Sendsteps

sendsteps.com

Sendsteps, içeriği, tasarımı ve etkileşimi otomatikleştiren bir AI sunum oluşturma aracıdır. Hızlı ve etkileşimli sunumlar hazırlamaya olanak tanır.

QuestionPro

QuestionPro

questionpro.com

QuestionPro, anket oluşturma, dağıtma ve analiz etme imkanı sunan kapsamlı bir çevrimiçi araştırma yazılımıdır.

Poll Everywhere

Poll Everywhere

polleverywhere.com

Anket Her Yerde, kullanıcıların mobil cihazlar aracılığıyla anketler ve canlı sorular oluşturarak kitle ve sınıf katılımını artırmalarını sağlayan bir uygulamadır.

Vevox

Vevox

vevox.com

Vevox, çalışan katılımı için gerçek zamanlı anket ve anonim soru-cevap platformudur, melez toplantılarda etkileşimi artırmayı amaçlar.

myQuiz

myQuiz

myquiz.org

Myquiz, çevrimiçi sınavlar ve etkileşimli sunumlar oluşturmak için tasarlanmış bir eğitim aracıdır. Herhangi bir internet bağlantılı cihazda çalışır.

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Etkinlik Çiftliği, etkinlik davetleri, katılımcı kaydı ve mobil kontrol kolaylığı sağlayan etkinlik yönetim yazılımıdır.

Goosechase

Goosechase

goosechase.com

Goosechase, kullanıcıların fotoğraf, metin ve GPS görevleri ile etkileşimli deneyimler oluşturup katılmasını sağlayan bir platformdur.

StreamAlive

StreamAlive

streamalive.com

StreamAlive, canlı oturumlarda izleyici etkileşimini artıran, anlık veriler sunan interaktif bir sunum platformudur.

Echo360

Echo360

echo360.com

ECHO360, video kayıt, akış ve etkileşimli içerik yönetimi sunan bir eğitim platformudur. Eğitimcilerin dersleri kolayca oluşturmalarına ve paylaşmalarına yardımcı olur.

Feedbeo

Feedbeo

feedbeo.com

Feedbeo, etkileşimli Q&A, anketler ve toplantılar düzenlemeye yardımcı olan bir uygulamadır. Katılımcıların geri bildirimlerini toplar ve analiz eder.

Youengage

Youengage

youengage.me

Youengage, kod yazmadan interaktif deneyimler oluşturmanızı sağlar; mobil uyumlu anketler, quizler, formlar ve sanal etkinlikler düzenlemenize olanak tanır.

QuizModeOn

QuizModeOn

quizmodeon.com

QuizModeOn, canlı çok oyunculu yarışmalar yapmayı sağlayan bir web platformudur. Mobil ve masaüstü cihazlardan erişilebilir.

MeetMoji

MeetMoji

meetmoji.com

MeetMoji, çevrimiçi toplantılarda sunumları daha etkileşimli hale getirerek izleyici katılımını artıran bir araçtır. Anketler ve etkinlikler sunar.

MeetingPulse

MeetingPulse

meetingpulse.net

MeetingPulse, etkileşimli etkinlikler için tasarlanmış tarayıcı tabanlı bir platformdur; anketler, geri bildirimler ve katılımcı etkileşimi sağlar.

Zuddl

Zuddl

zuddl.com

Zuddl, sanal, yüz yüze ve hibrit etkinliklerin yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcılar etkinlikleri kolayca planlayabilir ve katılımcı deneyimlerini geliştirebilir.

Crowdpurr

Crowdpurr

crowdpurr.com

Crowdpurr, canlı, sanal ve hibrit etkinliklerde etkileşimli deneyimler yaratmayı sağlayan bir kitle katılım platformudur.

Audiencly

Audiencly

audiencly.io

Audiencly, çevrimiçi veya yüz yüze iş toplantıları, konferanslar ve atölye çalışmaları sırasında izleyiciyle etkileşim kurmayı sağlayan bir sunum yazılımıdır.

Worksup

Worksup

worksup.com

Worksup, katılımcılar için kullanıcı dostu, organizatörler için hızlı kurulum sunan bir etkinlik yönetim platformudur. Canlı yayın, soru-cevap ve iş ağı kurma fırsatları sağlar.

ElectionBuddy

ElectionBuddy

electionbuddy.com

SeçimBuddy, dernekler ve benzeri kuruluşlar için çevrimiçi oylama ve seçim platformu olup, güvenli ve şeffaf bir oylama süreci sunar.

VoxVote

VoxVote

voxvote.com

VoxVote, katılımcılara canlı oylama ve anketler sunarak, sunumlar ve etkinlikler sırasında etkileşimi artıran bir kitle yanıt sistemidir.

eBallot

eBallot

eballot.com

eBallot, güvenli ve etkin online oylamalar için bir platform sunan, kullanıcıların seçim süreçlerine kolayca katılmalarını sağlayan bir uygulamadır.

ThoughtExchange

ThoughtExchange

thoughtexchange.com

ThoughtExchange, anketlerle katılımcı geri bildirimlerini toplayarak analiz eden ve kişiselleştirilmiş stratejiler öneren bir platformdur.

Monterosa

Monterosa

monterosa.co

Monterosa, dijital ürünlerinizi hızlı bir şekilde oyunlaştırmanızı sağlayan, sürekli taraftar etkileşimi sunan bir platformdur.

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.