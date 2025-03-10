Kitle Yanıt Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

ThoughtExchange

thoughtexchange.com

Her ne kadar katılımı derinleştiren, verileri geliştiren ve daha hızlı, daha kolay analiz ve eylemler sağlayan AI katılımı ve deneyim platformu olsa da - bir anı boşa harcamazsınız. * Daha zengin, daha kişiselleştirilmiş katılımlarla daha iyi bilgiler. Nicel ve nitel veri toplamayı birleştirmek ve nüansı ortaya çıkarmak için birden fazla yöntem arasından seçim yapın. * AI analizi, ancakTexChange platformuna entegre edilmiş olarak, katılımcı içgörüler aylar yerine birkaç dakika içinde eyleme geçirilebilir, hedefli çözümlere dönüştürülür. * AI, katılım verilerinizi analiz eder, kuruluşunuz hakkında bağlamsal bilgilerle birleştirir ve saniyeler içinde bireyler veya gruplar için kişiselleştirilmiş eylem planları üretir. Sofistike analitiklerini ve güvenli Openai entegrasyonunu kullanarak, daha az sürede daha geniş katılım, daha derin içgörüler ve eyleme geçirilebilir fikirler alın. Bununla birlikte, binlerce sese tek bir sohbette erişebilirsiniz ve AI, aylar yerine birkaç dakika içinde sizin için veri analiziyle ilgilenir. Sadece bir soru ile meydan okumanızın neden, ne zaman, nasıl, nasıl (ve bazen nerede) olduğunu duyun.