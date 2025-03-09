Kitle Yanıt Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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İzleyici etkileşimi veya izleyici katılımı yazılımı olarak da adlandırılan izleyici yanıt yazılımı, sunum yapan kişilere ve etkinlik organizatörlerine, canlı anketler, anketler, testler ve Soru-Cevap oturumları aracılığıyla etkinlik katılımcılarıyla aktif olarak etkileşim kurma olanağı sağlar. Bu yazılım, konferans oturumları veya konuşmalar sırasında izleyici katılımını ve etkileşimi teşvik etmede hayati bir rol oynayarak sunum yapan kişilerin katılımcıların fikir ve görüşlerini zahmetsizce yakalamasına olanak tanır. İzleyici yanıt araçları, izleyici üyelerinin akıllı telefonlar, tabletler veya dizüstü bilgisayarlar gibi kişisel cihazları aracılığıyla sorular göndermesine, anketlere ve sınavlara katılmasına olanak tanıyarak büyüleyici bir ikinci ekran deneyimini kolaylaştırır. Ayrıca bazı çözümler, canlı slayt paylaşımı ve not alma özellikleri gibi özellikler sunarak ikinci ekran deneyimini daha da geliştirir. Sunucular, izleyici yanıtlama yazılımından yararlanarak izleyicileri üzerinde kalıcı bir izlenim bırakan dinamik ve ilgi çekici oturumlar oluşturabilir.
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Vevox
vevox.com
Vevox, çalışan katılımı için gerçek zamanlı anket ve anonim soru-cevap platformudur, melez toplantılarda etkileşimi artırmayı amaçlar.
Worksup
worksup.com
20 yılı aşkın süredir konferanslar ve iş etkinlikleri düzenliyoruz. Etkinlik sektörünün farklı zorluklarıyla karşı karşıya kaldığımız bir noktada, hem katılımcılar için kullanımı kolay hem de organizatörler için kurulumu hızlı bir etkinlik platformu oluşturmaya karar verdik. Artık uzmanlığımız, basit etkinliklerin canlı yayınlanması, soru-cevap, ilgi çekici görevler, ortaklar için sergi fırsatları ve katılımcılar için iş ağı oluşturma faaliyetleri sunarak etkinlik yönetiminin tüm yelpazesini kapsıyor. Worksup, müşterilerimizden aldığımız geri bildirimler ve kurucuların uygulamalı deneyimi sayesinde sürekli olarak geliştirilmektedir. Her etkinlik planlama yolunda Worksup organizatörün destekleyici arkadaşıdır ve danışmanlarımız bireysel hedeflerinizi desteklemek için en iyi çözümleri önerir.
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon, size canlı çok oyunculu yarışmalar yapma gücü veren bir web platformudur. - Uygulama indirmeye gerek yoktur, tüm mobil ve masaüstü cihazlardan kolaylıkla ulaşılabilir. - Markanızı vurgulamak ve özel göstermek için özel markalama özelliği. - Sınav için oyunlaştırılmış senaryolar katılımcılar için unutulmaz bir deneyim yaratır - İK işe alım, eğitim, pazarlama stratejileri ve çok daha fazlası için eğlenceli bir çözüm sunar.
Monterosa
monterosa.co
Tek platform, sürekli hayran etkileşimi Etkileşim Bulutu'na hoş geldiniz. Dijital ürünlerinizi hızla oyunlaştırmanın ödüllü yolu.
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo, etkileşimli Q&A, anketler ve toplantılar düzenlemeye yardımcı olan bir uygulamadır. Katılımcıların geri bildirimlerini toplar ve analiz eder.
Audiencly
audiencly.io
Audiencly, çevrimiçi veya canlı iş toplantıları, konferanslar, çalıştaylar ve daha fazlası sırasında izleyicilerinizle etkileşim kurmanıza yardımcı olan etkileşimli bir sunum yazılımıdır.
StreamAlive
streamalive.com
Etkileşimli araçlar ve gerçek zamanlı ölçümlerle canlı izleyici katılımını artırın. Yüz yüze oturumlar, karma oturumlar, Zoom, MS Teams, YouTube Live vb. ile çalışır. StreamAlive, sunum yapanların her türlü canlı oturumda izleyicileriyle etkileşime geçmesine yardımcı olur. StreamAlive SaaS ürünü, yapay zeka tabanlı bir konuşma sunum platformudur. İster çevrimiçi ister yüz yüze olsun, sunumlarda ve diğer canlı oturumlarda izleyici katılımını ve sonuçlarını önemli ölçüde artırmaya yardımcı olur. StreamAlive ile canlı yayınlarınıza, ekip toplantılarınıza ve web seminerlerinize hayat verin. Hedef kitleniz sohbete katılıyor! StreamAlive, sohbeti kelime bulutları, anketler, dünya haritaları, düşünceler, bağlantılar, Soru-Cevap vb. gibi gerçek zamanlı görselleştirmelere dönüştürür. Hedef kitlenizi sıkılmış durumdan şaşkına çevirmek için katılımı izlemenize, artırmanıza ve dönüştürmenize yardımcı olacağız.
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji, çevrimiçi toplantılarda sunumları daha etkileşimli hale getirerek izleyici katılımını artıran bir araçtır. Anketler ve etkinlikler sunar.
VoxVote
voxvote.com
Kitlenizle canlı oylama için Ücretsiz İzleyici Yanıt Sistemi. Herhangi bir akıllı telefon tarayıcısıyla internet üzerinden oy verin.
myQuiz
myquiz.org
Myquiz, çevrimiçi sınavlar ve etkileşimli sunumlar oluşturmak için tasarlanmış bir eğitim aracıdır. Herhangi bir internet bağlantılı cihazda çalışır.
Goosechase
goosechase.com
Goosechase, kullanıcıların fotoğraf, metin ve GPS görevleri ile etkileşimli deneyimler oluşturup katılmasını sağlayan bir platformdur.
Youengage
youengage.me
Dönüştüren etkileşimli deneyimler yaratın. Kod yok. Mobil uyumlu testler, anketler, akıllı formlar, hesap makineleri, canlı Soru-Cevap, etkileşimli sanal etkinlikler ve çok daha fazlasını oluşturun. Geri bildirim ve kullanıcı katılımı toplamaya yönelik eşzamanlı ve eşzamansız yöntemleri birleştirin.
Echo360
echo360.com
ECHO360, video kayıt, akış ve etkileşimli içerik yönetimi sunan bir eğitim platformudur. Eğitimcilerin dersleri kolayca oluşturmalarına ve paylaşmalarına yardımcı olur.
Crowdpurr
crowdpurr.com
Crowdpurr, canlı, sanal ve hibrit etkinliklerde etkileşimli deneyimler yaratmayı sağlayan bir kitle katılım platformudur.
Event Farm
eventfarm.com
Etkinlik Çiftliği, etkinlik davetleri, katılımcı kaydı ve mobil kontrol kolaylığı sağlayan etkinlik yönetim yazılımıdır.
eBallot
eballot.com
eBallot, adil, güvenli ve etkili oylama ve seçimleri kolaylaştıran çevrimiçi bir oylama yazılımı ve hizmet sağlayıcısıdır. Basit, kendi kendini yöneten platformumuz veya tam hizmet oy yönetimi arasında seçim yapın. Modern oylama yeteneklerimiz karar verme sürecinizi kolaylaştırır.
ElectionBuddy
electionbuddy.com
ElectionBuddy, derneklerin, birliklerin, kar amacı gütmeyen kuruluşların, dini grupların, ev sahibi derneklerinin, üniversitelerin ve K-12 okullarının oy vermelerini kolaylaştırmasına olanak tanıyan modern, bulut tabanlı bir oylama ve toplantı platformudur. Kuruluşların oylama ve seçimleri sanal olarak tam bir güven ve şeffaflıkla yürütmesi için en güvenli, etkili ve esnek yolu sağlar. ElectionBuddy, 19 milyon seçmenle 132.000'den fazla seçim gerçekleştirdi.
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides, kullanıcıların etkileşimli sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan bir uygulamadır. Canlı anketler, sınavlar ve Q&A oturumları içerir.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps, içeriği, tasarımı ve etkileşimi otomatikleştiren bir AI sunum oluşturma aracıdır. Hızlı ve etkileşimli sunumlar hazırlamaya olanak tanır.
MeetingPulse
meetingpulse.net
MeetingPulse, etkileşimli etkinlikler için tasarlanmış tarayıcı tabanlı bir platformdur; anketler, geri bildirimler ve katılımcı etkileşimi sağlar.
QuestionPro
questionpro.com
QuestionPro, anket oluşturma, dağıtma ve analiz etme imkanı sunan kapsamlı bir çevrimiçi araştırma yazılımıdır.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl, sanal, yüz yüze ve hibrit etkinliklerin yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcılar etkinlikleri kolayca planlayabilir ve katılımcı deneyimlerini geliştirebilir.
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
Her ne kadar katılımı derinleştiren, verileri geliştiren ve daha hızlı, daha kolay analiz ve eylemler sağlayan AI katılımı ve deneyim platformu olsa da - bir anı boşa harcamazsınız. * Daha zengin, daha kişiselleştirilmiş katılımlarla daha iyi bilgiler. Nicel ve nitel veri toplamayı birleştirmek ve nüansı ortaya çıkarmak için birden fazla yöntem arasından seçim yapın. * AI analizi, ancakTexChange platformuna entegre edilmiş olarak, katılımcı içgörüler aylar yerine birkaç dakika içinde eyleme geçirilebilir, hedefli çözümlere dönüştürülür. * AI, katılım verilerinizi analiz eder, kuruluşunuz hakkında bağlamsal bilgilerle birleştirir ve saniyeler içinde bireyler veya gruplar için kişiselleştirilmiş eylem planları üretir. Sofistike analitiklerini ve güvenli Openai entegrasyonunu kullanarak, daha az sürede daha geniş katılım, daha derin içgörüler ve eyleme geçirilebilir fikirler alın. Bununla birlikte, binlerce sese tek bir sohbette erişebilirsiniz ve AI, aylar yerine birkaç dakika içinde sizin için veri analiziyle ilgilenir. Sadece bir soru ile meydan okumanızın neden, ne zaman, nasıl, nasıl (ve bazen nerede) olduğunu duyun.
Slido
sli.do
Slido, canlı ve sanal etkinliklerde etkileşimli soru-cevap ve anket uygulamaları sunarak katılımı artırmayı sağlar.
Quizizz
quizizz.com
Quizizz, öğrenmeyi eğlenceli hale getiren etkileşimli bir platformdur. Bireysel ve grup sınavları ile gerçek zamanlı geri bildirim sunar.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Anket Her Yerde, kullanıcıların mobil cihazlar aracılığıyla anketler ve canlı sorular oluşturarak kitle ve sınıf katılımını artırmalarını sağlayan bir uygulamadır.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter, sunumları etkileşimli hale getiren bir yazılımdır. Anketler ve geri bildirimlerle katılımcı ile bağlantı kurmayı sağlar.
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