Kitle Yanıt Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - El Salvador

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İzleyici etkileşimi veya izleyici katılımı yazılımı olarak da adlandırılan izleyici yanıt yazılımı, sunum yapan kişilere ve etkinlik organizatörlerine, canlı anketler, anketler, testler ve Soru-Cevap oturumları aracılığıyla etkinlik katılımcılarıyla aktif olarak etkileşim kurma olanağı sağlar. Bu yazılım, konferans oturumları veya konuşmalar sırasında izleyici katılımını ve etkileşimi teşvik etmede hayati bir rol oynayarak sunum yapan kişilerin katılımcıların fikir ve görüşlerini zahmetsizce yakalamasına olanak tanır. İzleyici yanıt araçları, izleyici üyelerinin akıllı telefonlar, tabletler veya dizüstü bilgisayarlar gibi kişisel cihazları aracılığıyla sorular göndermesine, anketlere ve sınavlara katılmasına olanak tanıyarak büyüleyici bir ikinci ekran deneyimini kolaylaştırır. Ayrıca bazı çözümler, canlı slayt paylaşımı ve not alma özellikleri gibi özellikler sunarak ikinci ekran deneyimini daha da geliştirir. Sunucular, izleyici yanıtlama yazılımından yararlanarak izleyicileri üzerinde kalıcı bir izlenim bırakan dinamik ve ilgi çekici oturumlar oluşturabilir.
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Monterosa
monterosa.co
Tek platform, sürekli hayran etkileşimi Etkileşim Bulutu'na hoş geldiniz. Dijital ürünlerinizi hızla oyunlaştırmanın ödüllü yolu.
Vevox
vevox.com
Vevox, çalışanların katılımına yönelik gerçek zamanlı bir oylama ve anonim Soru-Cevap platformudur. Trustpilot, G2 ve Capterra'daki kullanıcılarımız tarafından 1 numara olarak derecelendirilen Vevox, katılımcılara nerede olurlarsa olsunlar eşit söz hakkına sahip olma fırsatı sunarak sanal ve hibrit toplantıları kaçırılmayacak hale getiriyor. Katılımcılar akıllı telefonları veya dizüstü bilgisayarları aracılığıyla anketleri yanıtlamak veya soru-cevaplara katkıda bulunmak için Vevox Uygulamasını kullanarak özgürce etkileşimde bulunabilirler. Personelinizin sesini duyurmak ve geri bildirimlerini duymak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Onu bu kadar iyi yapan ne? Vevox, tıpkı sizin gibi müşterilerle ortaklaşa ince ayar yapılan kullanıcı dostu özelliklere sahip, mevcut en sezgisel çalışan bağlılığı teknolojisidir. Vevox kullanıcıları hibrit iletişim toplantılarının dönüşüme uğradığını söylüyor. Başlamak hızlı ve kolaydır ve platform, bağımsız bir araç olarak bağımsız olarak çalışabilir veya Microsoft Teams, Zoom, PowerPoint ve diğer teknolojiler dahil olmak üzere mevcut toplantı teknolojinizle sorunsuz bir şekilde bütünleşerek başarılı ve ilgi çekici hibrit toplantılar yürütmek için tek elden bir çözüm sunar. . Toplantılarınızı daha etkileşimli, demokratik ve daha eğlenceli hale getirin!
Worksup
worksup.com
20 yılı aşkın süredir konferanslar ve iş etkinlikleri düzenliyoruz. Etkinlik sektörünün farklı zorluklarıyla karşı karşıya kaldığımız bir noktada, hem katılımcılar için kullanımı kolay hem de organizatörler için kurulumu hızlı bir etkinlik platformu oluşturmaya karar verdik. Artık uzmanlığımız, basit etkinliklerin canlı yayınlanması, soru-cevap, ilgi çekici görevler, ortaklar için sergi fırsatları ve katılımcılar için iş ağı oluşturma faaliyetleri sunarak etkinlik yönetiminin tüm yelpazesini kapsıyor. Worksup, müşterilerimizden aldığımız geri bildirimler ve kurucuların uygulamalı deneyimi sayesinde sürekli olarak geliştirilmektedir. Her etkinlik planlama yolunda Worksup organizatörün destekleyici arkadaşıdır ve danışmanlarımız bireysel hedeflerinizi desteklemek için en iyi çözümleri önerir.
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon, size canlı çok oyunculu yarışmalar yapma gücü veren bir web platformudur. - Uygulama indirmeye gerek yoktur, tüm mobil ve masaüstü cihazlardan kolaylıkla ulaşılabilir. - Markanızı vurgulamak ve özel göstermek için özel markalama özelliği. - Sınav için oyunlaştırılmış senaryolar katılımcılar için unutulmaz bir deneyim yaratır - İK işe alım, eğitim, pazarlama stratejileri ve çok daha fazlası için eğlenceli bir çözüm sunar.
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo, hedef kitlenizle etkileşim kurmanızı sağlayan bir araçtır. Soru-Cevap oturumlarını, canlı anketleri ve herkesin katıldığı ve belediye binası toplantıları da dahil olmak üzere toplantıları basitleştirir. Canlı Soru-Cevap, oylama, derecelendirme ve kelime bulutları gibi özellikleri sezgiseldir ve katılımı artırır. Araç aynı zamanda anket oluşturmayı ve fikir üretmeyi kolaylaştıran bir yapay zeka asistanı da içeriyor. Feedbeo, özellikle iş toplantıları için herkesin katılıp katkıda bulunabilmesini sağlar. Bu kapsayıcı yaklaşım, değerli bilgiler toplamanın ve daha iyi kararlar almanın anahtarıdır. Feedbeo ile çevrimiçi anket oluşturmanın kolaylığı, sunum yapan kişilerin karmaşık yazılımlarda gezinmek yerine içeriklerine konsantre olmalarına olanak tanır. Kullanıcı dostu tasarımı önceden eğitim gerektirmez, anında ve sorunsuz kullanıma olanak tanır. Anketlerinizi yönetmeye yönelik görünüm ve bunları hedef kitlenize sunma görünümü sihirli bir bağlantı gibi çalışır. Bu, çevrimiçi oylamayı diğer sunum yazılımlarına entegre etme konusunda uzun süredir devam eden sorunu çözerek entegrasyon ihtiyacını ortadan kaldırır.
Audiencly
audiencly.io
Audiencly, çevrimiçi veya canlı iş toplantıları, konferanslar, çalıştaylar ve daha fazlası sırasında izleyicilerinizle etkileşim kurmanıza yardımcı olan etkileşimli bir sunum yazılımıdır.
StreamAlive
streamalive.com
Etkileşimli araçlar ve gerçek zamanlı ölçümlerle canlı izleyici katılımını artırın. Yüz yüze oturumlar, karma oturumlar, Zoom, MS Teams, YouTube Live vb. ile çalışır. StreamAlive, sunum yapanların her türlü canlı oturumda izleyicileriyle etkileşime geçmesine yardımcı olur. StreamAlive SaaS ürünü, yapay zeka tabanlı bir konuşma sunum platformudur. İster çevrimiçi ister yüz yüze olsun, sunumlarda ve diğer canlı oturumlarda izleyici katılımını ve sonuçlarını önemli ölçüde artırmaya yardımcı olur. StreamAlive ile canlı yayınlarınıza, ekip toplantılarınıza ve web seminerlerinize hayat verin. Hedef kitleniz sohbete katılıyor! StreamAlive, sohbeti kelime bulutları, anketler, dünya haritaları, düşünceler, bağlantılar, Soru-Cevap vb. gibi gerçek zamanlı görselleştirmelere dönüştürür. Hedef kitlenizi sıkılmış durumdan şaşkına çevirmek için katılımı izlemenize, artırmanıza ve dönüştürmenize yardımcı olacağız.
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji, izleyici katılımını ve toplantı prodüksiyonunu tek bir uygulamada birleştirir. Herhangi bir şeyi sunmanıza ve garip geçişler veya beceriksizlikler olmadan herkesin ilgisini çekmenize olanak tanır. MeetMoji, ekran paylaşımını, yüz yüze veya her ikisini aynı anda destekleyen herhangi bir çevrimiçi toplantı platformunda çalışır.
VoxVote
voxvote.com
Kitlenizle canlı oylama için Ücretsiz İzleyici Yanıt Sistemi. Herhangi bir akıllı telefon tarayıcısıyla internet üzerinden oy verin.
myQuiz
myquiz.org
Hedef kitlenizin ilgisini çekmek için çevrimiçi testler ve etkileşimli sunumlar oluşturun. İnternet bağlantısı olan her cihazda çalışır. 100.000'e kadar katılımcı
Goosechase
goosechase.com
Goosechase ile deneyim her şeydir! Başlangıçta çöpçü avlarından ilham alan Goosechase, liderlerin, kuruluşların ve okulların topluluklarıyla etkileşime geçmesine, onları harekete geçirmesine ve eğitmesine olanak tanıyan etkileşimli bir deneyimler platformudur (IXP). Çevrimiçi olarak oluşturulan ancak gerçek dünyada oynanan Goosechase, kuruluşları desteklemek için tasarlanmış ilgi çekici, etkileşimli zorluklarla topluluklara hayat veriyor. Sezgisel platform, herhangi bir topluluk üzerinde tekrarlanabilir, eğlenceli ve olumlu bir etki yaratmayı kolaylaştırır. Goosechase, 2011 yılında Kanada'da yumurtadan çıktığından bu yana yüz binlerce küresel ekip oluşturma, eğitim, bağış toplama, eğitim, turizm ve eğlence deneyimine destek verdi.
Youengage
youengage.me
Dönüştüren etkileşimli deneyimler yaratın. Kod yok. Mobil uyumlu testler, anketler, akıllı formlar, hesap makineleri, canlı Soru-Cevap, etkileşimli sanal etkinlikler ve çok daha fazlasını oluşturun. Geri bildirim ve kullanıcı katılımı toplamaya yönelik eşzamanlı ve eşzamansız yöntemleri birleştirin.
Echo360
echo360.com
Öğrenme, İlham Verme. Video kaydı ve akışı, video içeriği yönetimi, izleyici etkileşimi, içerik oluşturma ve değerlendirmeler için en kapsamlı çözümle her öğrencinin katılımını her yerde sağlayın. Şimdi İlham Alın FARKLI ZORLUKLAR, AYNI HEDEFLER. İster eğitimde, ister iş dünyasında, ister kamu sektöründe olun, değişen öğrenme ortamı, öğrencilerinizle etkileşimi her zamankinden daha zorlu hale getirdi ve...
Crowdpurr
crowdpurr.com
Trivia, skor tabloları ve daha fazlasıyla etkinliklerinize eğlence katın... ücretsiz! Crowdpurr canlı, sanal ve hibrit etkinlikleriniz için eğlenceli, etkileşimli, mobil odaklı deneyimler oluşturmanıza yardımcı olur.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm, özelleştirilmiş çevrimiçi davetiye, misafir kaydı, mobil check-in ve dijital aktivasyon sunan deneyimsel ve etkinlik pazarlama yazılımı platformudur. Lider yazılımımız aynı zamanda pazarlamacıların kritik olay verilerini kuruluşlarının geri kalan satış ve pazarlama ölçümlerine dahil etmelerine olanak tanıyarak, etkinliğin etkinliğini ölçmeyi, satış hattını hızlandırmayı ve yatırım getirisini kanıtlamayı mümkün kılar.
eBallot
eballot.com
eBallot, adil, güvenli ve etkili oylama ve seçimleri kolaylaştıran çevrimiçi bir oylama yazılımı ve hizmet sağlayıcısıdır. Basit, kendi kendini yöneten platformumuz veya tam hizmet oy yönetimi arasında seçim yapın. Modern oylama yeteneklerimiz karar verme sürecinizi kolaylaştırır.
ElectionBuddy
electionbuddy.com
ElectionBuddy, derneklerin, birliklerin, kar amacı gütmeyen kuruluşların, dini grupların, ev sahibi derneklerinin, üniversitelerin ve K-12 okullarının oy vermelerini kolaylaştırmasına olanak tanıyan modern, bulut tabanlı bir oylama ve toplantı platformudur. Kuruluşların oylama ve seçimleri sanal olarak tam bir güven ve şeffaflıkla yürütmesi için en güvenli, etkili ve esnek yolu sağlar. ElectionBuddy, 19 milyon seçmenle 132.000'den fazla seçim gerçekleştirdi.
AhaSlides
ahaslides.com
Hedef kitlenizin ilgisini çekmek için ihtiyacınız olan her şey burada. Ve kullanımı çok kolay. Katılımcılarınızı canlı anketlere dahil edin. Hedef kitlenizden gelen en iyi soruları ve fikirleri kitlesel kaynaklardan toplayın. Bazı bilgi yarışmasıyla sınıfınızı heyecanlandırın. İzleyicilerinizin tüm dikkatini kazanın ve sahnede rock yıldızı performansları sergileyin. AhaSlides'a kaydolmak için kredi kartı gerekmez. Ücretsiz kullanıcıların sınırsız sorusu vardır ve tüm slayt türlerine tam erişime sahiptir.
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps içerik, tasarım ve etkileşimle ilgilenen ilk yapay zeka sunum oluşturma aracıdır. Kullanıcıların manuel oluşturmaya göre 10 kat daha hızlı etkileşimli sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan bir platformdur. Platform, benzersiz içerik üreten ve kendini tekrar etmeyen gelişmiş bir makine öğrenimi modeli tarafından desteklenmektedir. Hedef kitlenin ilgisini çekecek etkileşimli sorular içerir ve birden çok dil için seçenekler sunar. Aynı zamanda GDPR ve ISO 27001 sertifikasına sahiptir ve veriler için en iyi korumayı sağlar. Ayrıca PowerPoint Eklentisi, Microsoft Teams Uygulaması, Markalama Seçenekleri, Profesyonel Etkinlik Hizmetleri ve daha fazlasını içeren bir dizi özelliğe de sahiptir. Kullanıcılar konularını tanımlayarak, sunum ve izleyici ayrıntılarını girerek başlayabilirler ve yapay zeka etkileşim, tasarım ve içerik üretecektir. Ayrıca harika sunumlar oluşturmanıza yardımcı olacak ilham verici görseller ve grafikler de sağlar.
MeetingPulse
meetingpulse.net
MeetingPulse, anketler, soru-cevap, anketler, çekilişler ve diğer kitle katılım araçları için güçlü, esnek bir etkileşim platformu sağlamada pazar lideridir.
QuestionPro
questionpro.com
QuestionPro, aynı araçla veri toplamanıza ve hem niceliksel hem de niteliksel analiz gerçekleştirmenize yardımcı olacak tam kapsamlı çevrimiçi anket yazılımı sunar. Kullanımı kolay yazılımı, çevrimiçi anketlerin, oylamaların, testlerin ve sınavların oluşturulması, dağıtımı ve analizine yönelik ürünler içerir. QuestionPro, 350'den fazla ücretsiz anket şablonu ve 40'tan fazla soru türü, 15'ten fazla mantık türü ve çok çeşitli anket raporları içerir. Katılımcılara e-posta, entegre pop-up'lar, SMS, QR kodu ve sosyal medya kanalları aracılığıyla ulaşmaya yönelik araçlar sunar. Çevrimdışı mobil uygulaması, internet bağlantısının sınırlı olduğu veya hiç olmadığı bölgelerde bile katılımcılardan veri toplamanıza olanak tanır. Anketlerinizi özel temalar, logo, renkler ve daha fazlasıyla markalaştırabilirsiniz. Hazır ve özel temaları, logonuz, renkleriniz, yazı tipleriniz ve daha fazlasıyla markalı anketler oluşturmanıza olanak tanır. Gerçek zamanlı rapor kontrol paneli, daha ayrıntılı incelemeye yönelik özelliklerin yanı sıra anketin performansına ilişkin hızlı bir genel bakış sunar. Hem niceliksel hem de niteliksel veriler için PDF, Word, SPSS ve Excel gibi standart formatlara aktarılabilen 40'tan fazla rapor sunar. QuestionPro Anketleri, GDPR, ISO 27001, HIPAA ve daha pek çok veri gizliliği ve güvenlik düzenlemesine uygundur. CRM'ler, pazarlama otomasyonu ve üretkenlik araçları dahil 20'den fazla üçüncü taraf uygulamayla entegrasyonu destekler. Hepsinden iyisi, projenizin başarılı olmasını garanti etmek için müşteri destek ekibi günün 24 saati hizmetinizdedir! 100 ülkede 10 milyondan fazla kullanıcısı ile 20 yılı aşkın bir süredir Fortune 100 şirketlerine, akademik kurumlara, küçük işletmelere ve bireysel araştırmacılara anket yazılımı sağlamaktadır. Essentials hesabını şimdi deneyin. Ömür boyu ücretsizdir, kredi kartı gerektirmez ve 80'den fazla özellikle birlikte gelir; anket yazılımı endüstrisindeki en yüksek özellikler!
Zuddl
zuddl.com
ZUDDL, B2B etkinlik pazarlamacıları ve konferans organizatörlerinin şahsen, sanal ve hibrit etkinlikleri yürütmesi için tercih edilen etkinlik yönetim platformudur. Zuddl, her kullanım durumunu mükemmel bir şekilde karşılamak için sıfırdan inşa edilmiştir. Bir etkinliği uçtan uca çalıştırmak için 8-10 farklı araç ve platform kullanmak yerine, bir platformdan yüz yüze, sanal ve hibrid etkinlik programlarınızı ve web seminerlerinizi yönetmek için Zuddl kullanın. Neden Zuddl: * Esnekliğe odaklanın Marka, özelleştirilebilirlik ve iş akışları üzerinde sonsuz kontrol ile etkinliğinizi hayata geçirin - kayıt ve biletten katılımcı mobil uygulamasına kadar. İhtiyaçlarınızı ayarlayamayacağınız hiçbir şey yok. * Daha fazla ortak, daha az satıcı Etkinliğinizi doğru yapmak, bir etkinlik platformuna abonelikten daha fazlasını gerektirir. Bunu anlıyoruz. Ve fiyatlandırma, destek ve ürün yol haritamızda yansıtıyor. * Sonuç odaklı Kullanıma hazır gelir panoları, yapılandırılabilir uyarılar ve Marketo, HubSpot, SFDC vb. İle entegrasyonlar, raporlamayı süper basit hale getirir. Zuddl, Stack Commerce, Rocket Lane, ServiceNow, Storyblok, Mindtickle, Cloudsmith, Expansansify, Ortaklık Liderleri, Birleşmiş Milletler, Namic, HBA, Nasscom, Google, Microsoft, Kellogg’un etkinliklerini birleştirmelerine yardımcı olmak için güvenilir.
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
DüşünceExchange, etkileşimi derinleştiren, verileri geliştiren ve daha hızlı, daha kolay analiz ve eylemler sağlayan yapay zeka etkileşim ve deneyim platformudur; böylece bir anınızı bile boşa harcamazsınız. ✔️ Daha zengin, daha kişiselleştirilmiş etkileşimler aracılığıyla daha iyi içgörüler ortaya çıkarın. Niceliksel ve niteliksel veri toplamayı birleştirmek ve nüansları ortaya çıkarmak için birden fazla yöntem arasından seçim yapın. ✔️ ThinkExchange platformunun tamamına entegre edilen yapay zeka analiziyle, katılımcı içgörüleri aylar yerine dakikalar içinde eyleme dönüştürülebilir, hedefe yönelik çözümlere dönüştürülür. ✔️Yapay zeka, etkileşim verilerinizi analiz eder, bunu kuruluşunuz hakkındaki bağlamsal bilgilerle birleştirir ve saniyeler içinde bireyler veya gruplar için kişiselleştirilmiş eylem planları üretir. İster uzun vadeli temel etkileşime odaklanıyor olun, ister anlık geri bildirimlere erişmek istiyor olun, ThinkExchange tüm katılım programlarınızı tek bir platformda destekler.
Slido
sli.do
Slido, canlı ve sanal toplantılar ve etkinlikler için en iyi Soru-Cevap ve oylama platformudur. Etkileşimli Soru-Cevap, canlı anketler ve hedef kitleniz hakkında bilgiler sunar.
Quizizz
quizizz.com
Her yerde, her şeyi öğrenmek için Quizizz uygulamasını kullanın. Kendi başınıza çalışabilir veya grup sınavlarına, ödevlere ve sunumlara şahsen ve uzaktan katılabilirsiniz. Quizizz dünya çapında okullarda, evlerde ve ofislerde ayda 20 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere, merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan özel bir şirkettir. Nisan 2007'de kurulan şirket, sınıf yanıt ve izleyici yanıt sistemlerine yönelik çevrimiçi bir hizmettir. Poll Everywhere'in ürünü, 100'den fazla ülkedeki izleyicilerin ve sınıfların cep telefonu kullanmasına olanak tanıyor ve böylece tıklama cihazları olarak da bilinen özel donanım müdahale cihazlarının "eskimişliğini gösteriyor". Şirket, 2008 yılında Y Combinator'dan 20.000 $ tutarında girişim fonu topladı.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter izleyici etkileşim platformudur. Kullanımı kolay, etkileşimli ve yenilikçi; Sunum yapmak hiç bu kadar stresli ve zahmetsiz olmamıştı! Hedef kitlenizi etkileyecek ve ilgisini çekecek benzersiz ve dinamik sunumlar oluşturun. Mentimeter ile öğrencileriniz, meslektaşlarınız ve müşterilerinizle daha iyi bağlantı kurabilirsiniz. İster ders, ister çalıştay, ister toplantı olsun, Mentimeter her türlü sunuma uyacak şekilde tasarlanmıştır. Zoom ve Teams entegrasyonları, uzak ve hibrit dünyada öne çıkmayı daha da kolaylaştırıyor. 1.Bir sunum oluşturun: Kullanımı kolay çevrimiçi düzenleyici, sunum oluşturmayı hızlı ve kolay bir süreç haline getirir. Sorular, anketler, testler, içerik slaytları, kelime bulutları ve daha fazlasıyla dolu eksiksiz bir slayt destesi oluşturun. 2. Hedef kitlenizle bağlantı kurun: Hedef kitleniz yanıtlarını gönderebilecekleri sunuma bağlanmak için akıllı telefonlarını kullanır. Gerçek zamanlı görsel, toplantının çevrimiçi veya yüz yüze gerçekleşmesine bakılmaksızın sohbeti, tartışmayı ve münazarayı başlatmaya yardımcı olacaktır. 3. Deneyimlerden ders alın: Sunum bittikten sonra sonuçları indirin ve öğrendiklerinizi gelecekteki toplantılar, dersler veya konferanslar için geliştirmek için kullanın.
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