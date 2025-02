Kitle Yanıt Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Surinam

Echo360

echo360.com

Öğrenme, İlham Verme. Video kaydı ve akışı, video içeriği yönetimi, izleyici etkileşimi, içerik oluşturma ve değerlendirmeler için en kapsamlı çözümle her öğrencinin katılımını her yerde sağlayın. Şimdi İlham Alın FARKLI ZORLUKLAR, AYNI HEDEFLER. İster eğitimde, ister iş dünyasında, ister kamu sektöründe olun, değişen öğrenme ortamı, öğrencilerinizle etkileşimi her zamankinden daha zorlu hale getirdi ve...