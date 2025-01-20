Kitle Yanıt Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Romanya

Vevox

vevox.com

Vevox, çalışanların katılımına yönelik gerçek zamanlı bir oylama ve anonim Soru-Cevap platformudur. Trustpilot, G2 ve Capterra'daki kullanıcılarımız tarafından 1 numara olarak derecelendirilen Vevox, katılımcılara nerede olurlarsa olsunlar eşit söz hakkına sahip olma fırsatı sunarak sanal ve hibrit toplantıları kaçırılmayacak hale getiriyor. Katılımcılar akıllı telefonları veya dizüstü bilgisayarları aracılığıyla anketleri yanıtlamak veya soru-cevaplara katkıda bulunmak için Vevox Uygulamasını kullanarak özgürce etkileşimde bulunabilirler. Personelinizin sesini duyurmak ve geri bildirimlerini duymak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Onu bu kadar iyi yapan ne? Vevox, tıpkı sizin gibi müşterilerle ortaklaşa ince ayar yapılan kullanıcı dostu özelliklere sahip, mevcut en sezgisel çalışan bağlılığı teknolojisidir. Vevox kullanıcıları hibrit iletişim toplantılarının dönüşüme uğradığını söylüyor. Başlamak hızlı ve kolaydır ve platform, bağımsız bir araç olarak bağımsız olarak çalışabilir veya Microsoft Teams, Zoom, PowerPoint ve diğer teknolojiler dahil olmak üzere mevcut toplantı teknolojinizle sorunsuz bir şekilde bütünleşerek başarılı ve ilgi çekici hibrit toplantılar yürütmek için tek elden bir çözüm sunar. . Toplantılarınızı daha etkileşimli, demokratik ve daha eğlenceli hale getirin!