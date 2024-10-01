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Kitle Yanıt Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Man Adası
İzleyici etkileşimi veya izleyici katılımı yazılımı olarak da adlandırılan izleyici yanıt yazılımı, sunum yapan kişilere ve etkinlik organizatörlerine, canlı anketler, anketler, testler ve Soru-Cevap oturumları aracılığıyla etkinlik katılımcılarıyla aktif olarak etkileşim kurma olanağı sağlar. Bu yazılım, konferans oturumları veya konuşmalar sırasında izleyici katılımını ve etkileşimi teşvik etmede hayati bir rol oynayarak sunum yapan kişilerin katılımcıların fikir ve görüşlerini zahmetsizce yakalamasına olanak tanır. İzleyici yanıt araçları, izleyici üyelerinin akıllı telefonlar, tabletler veya dizüstü bilgisayarlar gibi kişisel cihazları aracılığıyla sorular göndermesine, anketlere ve sınavlara katılmasına olanak tanıyarak büyüleyici bir ikinci ekran deneyimini kolaylaştırır. Ayrıca bazı çözümler, canlı slayt paylaşımı ve not alma özellikleri gibi özellikler sunarak ikinci ekran deneyimini daha da geliştirir. Sunucular, izleyici yanıtlama yazılımından yararlanarak izleyicileri üzerinde kalıcı bir izlenim bırakan dinamik ve ilgi çekici oturumlar oluşturabilir.
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Quizizz
quizizz.com
Her yerde, her şeyi öğrenmek için Quizizz uygulamasını kullanın. Kendi başınıza çalışabilir veya grup sınavlarına, ödevlere ve sunumlara şahsen ve uzaktan katılabilirsiniz. Quizizz dünya çapında okullarda, evlerde ve ofislerde ayda 20 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter izleyici etkileşim platformudur. Kullanımı kolay, etkileşimli ve yenilikçi; Sunum yapmak hiç bu kadar stresli ve zahmetsiz olmamıştı! Hedef kitlenizi etkileyecek ve ilgisini çekecek benzersiz ve dinamik sunumlar oluşturun. Mentimeter ile öğrencileriniz, meslektaşlarınız ve müşterileriniz...
Slido
sli.do
Slido, canlı ve sanal toplantılar ve etkinlikler için en iyi Soru-Cevap ve oylama platformudur. Etkileşimli Soru-Cevap, canlı anketler ve hedef kitleniz hakkında bilgiler sunar.
AhaSlides
ahaslides.com
Hedef kitlenizin ilgisini çekmek için ihtiyacınız olan her şey burada. Ve kullanımı çok kolay. Katılımcılarınızı canlı anketlere dahil edin. Hedef kitlenizden gelen en iyi soruları ve fikirleri kitlesel kaynaklardan toplayın. Bazı bilgi yarışmasıyla sınıfınızı heyecanlandırın. İzleyicilerinizin tüm ...
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere, merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan özel bir şirkettir. Nisan 2007'de kurulan şirket, sınıf yanıt ve izleyici yanıt sistemlerine yönelik çevrimiçi bir hizmettir. Poll Everywhere'in ürünü, 100'den fazla ülkedeki izleyicilerin ve sınıfların cep telefonu kullanmasına olanak...
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps içerik, tasarım ve etkileşimle ilgilenen ilk yapay zeka sunum oluşturma aracıdır. Kullanıcıların manuel oluşturmaya göre 10 kat daha hızlı etkileşimli sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan bir platformdur. Platform, benzersiz içerik üreten ve kendini tekrar etmeyen gelişmiş bir makine öğr...
QuestionPro
questionpro.com
Ücretsiz anket yazılımı: Birkaç dakika içinde anketler ve soru formları oluşturmak için QuestionPro çevrimiçi anket yazılımı! 80'den fazla soru türü, hazır şablonlar, çoklu anket dağıtım ve veri toplama seçeneği ve güçlü anket analitiği kontrol panelleri içeren ücretsiz anket platformumuzu kullanın.
myQuiz
myquiz.org
Hedef kitlenizin ilgisini çekmek için çevrimiçi testler ve etkileşimli sunumlar oluşturun. İnternet bağlantısı olan her cihazda çalışır. 100.000'e kadar katılımcı
Goosechase
goosechase.com
Goosechase ile deneyim her şeydir! Başlangıçta çöpçü avlarından ilham alan Goosechase, liderlerin, kuruluşların ve okulların topluluklarıyla etkileşime geçmesine, onları harekete geçirmesine ve eğitmesine olanak tanıyan etkileşimli bir deneyimler platformudur (IXP). Çevrimiçi olarak oluşturulan anca...
Vevox
vevox.com
Vevox, çalışanların katılımına yönelik gerçek zamanlı bir oylama ve anonim Soru-Cevap platformudur. Trustpilot, G2 ve Capterra'daki kullanıcılarımız tarafından 1 numara olarak derecelendirilen Vevox, katılımcılara nerede olurlarsa olsunlar eşit söz hakkına sahip olma fırsatı sunarak sanal ve hibrit ...
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm, özelleştirilmiş çevrimiçi davetiye, misafir kaydı, mobil check-in ve dijital aktivasyon sunan deneyimsel ve etkinlik pazarlama yazılımı platformudur. Lider yazılımımız aynı zamanda pazarlamacıların kritik olay verilerini kuruluşlarının geri kalan satış ve pazarlama ölçümlerine dahil etme...
Echo360
echo360.com
Öğrenme, İlham Verme. Video kaydı ve akışı, video içeriği yönetimi, izleyici etkileşimi, içerik oluşturma ve değerlendirmeler için en kapsamlı çözümle her öğrencinin katılımını her yerde sağlayın. Şimdi İlham Alın FARKLI ZORLUKLAR, AYNI HEDEFLER. İster eğitimde, ister iş dünyasında, ister kamu sekt...
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo, hedef kitlenizle etkileşim kurmanızı sağlayan bir araçtır. Soru-Cevap oturumlarını, canlı anketleri ve herkesin katıldığı ve belediye binası toplantıları da dahil olmak üzere toplantıları basitleştirir. Canlı Soru-Cevap, oylama, derecelendirme ve kelime bulutları gibi özellikleri sezgiseldi...
StreamAlive
streamalive.com
Etkileşimli araçlar ve gerçek zamanlı ölçümlerle canlı izleyici katılımını artırın. Yüz yüze oturumlar, karma oturumlar, Zoom, MS Teams, YouTube Live vb. ile çalışır. StreamAlive, sunum yapanların her türlü canlı oturumda izleyicileriyle etkileşime geçmesine yardımcı olur. StreamAlive SaaS ürünü, y...
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon, size canlı çok oyunculu yarışmalar yapma gücü veren bir web platformudur. - Uygulama indirmeye gerek yoktur, tüm mobil ve masaüstü cihazlardan kolaylıkla ulaşılabilir. - Markanızı vurgulamak ve özel göstermek için özel markalama özelliği. - Sınav için oyunlaştırılmış senaryolar katılımcı...
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji, izleyici katılımını ve toplantı prodüksiyonunu tek bir uygulamada birleştirir. Herhangi bir şeyi sunmanıza ve garip geçişler veya beceriksizlikler olmadan herkesin ilgisini çekmenize olanak tanır. MeetMoji, ekran paylaşımını, yüz yüze veya her ikisini aynı anda destekleyen herhangi bir çev...
Zuddl
zuddl.com
Zuddl, B2B etkinlik pazarlamacılarının etkinlik teknolojisi yığınlarını basitleştirmelerine yardımcı olan birleşik bir etkinlik ve web semineri platformudur. Bir etkinliği uçtan uca yürütmek için 8-10 farklı araç ve platform kullanmak yerine, etkinlik programlarınızı tek platformdan yönetmek için Zu...
Youengage
youengage.me
Dönüştüren etkileşimli deneyimler yaratın. Kod yok. Mobil uyumlu testler, anketler, akıllı formlar, hesap makineleri, canlı Soru-Cevap, etkileşimli sanal etkinlikler ve çok daha fazlasını oluşturun. Geri bildirim ve kullanıcı katılımı toplamaya yönelik eşzamanlı ve eşzamansız yöntemleri birleştirin.
MeetingPulse
meetingpulse.net
MeetingPulse, anketler, soru-cevap, anketler, çekilişler ve diğer kitle katılım araçları için güçlü, esnek bir etkileşim platformu sağlamada pazar lideridir.
Worksup
worksup.com
20 yılı aşkın süredir konferanslar ve iş etkinlikleri düzenliyoruz. Etkinlik sektörünün farklı zorluklarıyla karşı karşıya kaldığımız bir noktada, hem katılımcılar için kullanımı kolay hem de organizatörler için kurulumu hızlı bir etkinlik platformu oluşturmaya karar verdik. Artık uzmanlığımız, basi...
Monterosa
monterosa.co
Tek platform, sürekli hayran etkileşimi Etkileşim Bulutu'na hoş geldiniz. Dijital ürünlerinizi hızla oyunlaştırmanın ödüllü yolu.
Audiencly
audiencly.io
Audiencly, çevrimiçi veya canlı iş toplantıları, konferanslar, çalıştaylar ve daha fazlası sırasında izleyicilerinizle etkileşim kurmanıza yardımcı olan etkileşimli bir sunum yazılımıdır.
Crowdpurr
crowdpurr.com
Trivia, skor tabloları ve daha fazlasıyla etkinliklerinize eğlence katın... ücretsiz! Crowdpurr canlı, sanal ve hibrit etkinlikleriniz için eğlenceli, etkileşimli, mobil odaklı deneyimler oluşturmanıza yardımcı olur.
ElectionBuddy
electionbuddy.com
ElectionBuddy, derneklerin, birliklerin, kar amacı gütmeyen kuruluşların, dini grupların, ev sahibi derneklerinin, üniversitelerin ve K-12 okullarının oy vermelerini kolaylaştırmasına olanak tanıyan modern, bulut tabanlı bir oylama ve toplantı platformudur. Kuruluşların oylama ve seçimleri sanal ola...
OMBEA Insights
ombea.com
OMBEA Insights, insanlardan günlük yaşamlarını sürdürürken geri bildirim toplamanıza ve anlamanıza yardımcı olan bir ürün ailesidir. Basit bir ifadeyle: İnsanların fikirlerini ifade edebilmeleri için temas noktalarına ExpressPod'lar veya Web Widget'lar gibi bir veya daha fazla geri bildirim toplayı...
VoxVote
voxvote.com
Kitlenizle canlı oylama için Ücretsiz İzleyici Yanıt Sistemi. Herhangi bir akıllı telefon tarayıcısıyla internet üzerinden oy verin.
eBallot
eballot.com
eBallot, adil, güvenli ve etkili oylama ve seçimleri kolaylaştıran çevrimiçi bir oylama yazılımı ve hizmet sağlayıcısıdır. Basit, kendi kendini yöneten platformumuz veya tam hizmet oy yönetimi arasında seçim yapın. Modern oylama yeteneklerimiz karar verme sürecinizi kolaylaştırır.
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
DüşünceExchange, etkileşimi derinleştiren, verileri geliştiren ve daha hızlı, daha kolay analiz ve eylemler sağlayan yapay zeka etkileşim ve deneyim platformudur; böylece bir anınızı bile boşa harcamazsınız. ✔️ Daha zengin, daha kişiselleştirilmiş etkileşimler aracılığıyla daha iyi içgörüler ortaya ...