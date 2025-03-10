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Hedef Kitle İstihbarat Platformları
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Hedef Kitle İstihbarat Platformları - En Popüler Uygulamalar

Hedef kitle istihbaratı platformları, kamuya açık çevrimiçi verileri toplayıp değerlendirerek, işletmelere hedef kitlelerine ilişkin derinlemesine içgörüler sağlama olanağı sağlar. Pazarlamacılar, müşteri segmentlerini formüle etmek, etkileyicileri belirlemek, pazar araştırması yapmak ve karar alma süreçlerini yönlendirmek için bu platformlardan elde edilen verilerden yararlanır. Hedef kitle içgörülerine ve analizlerine anında ve sürekli erişim sağlama yeteneğiyle bu yazılım, işletmeler için marka pazarlama, içerik stratejileri, reklamcılık ve ürün geliştirme gibi alanlarda hızlı ve bilinçli karar almayı kolaylaştırır.

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Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch Tüketici İstihbaratı, sosyal medya verilerini analiz ederek markaların çevrimiçi varlıklarını anlamalarına ve izlemelerine yardımcı olan bir platformdur.

Wrench.ai

Wrench.ai

wrench.ai

Wrench.ai, veri analizi ve otomasyon için yapay zeka tabanlı çözümler sunan bir araçtır. Kullanıcıların süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olur.

People Pattern

People Pattern

peoplepattern.com

People Pattern, sosyal medya verilerini analiz ederek kullanıcı davranışlarını anlamak ve hedefli pazarlama stratejileri geliştirmek için içgörüler sunar.

Audiense

Audiense

audiense.com

Audiense, işletmelerin hedef kitlelerini anlamalarına ve onlarla etkili bir şekilde etkileşime geçmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Khoros

Khoros

khoros.com

Khoros, sosyal medya kampanyalarını yönetmek, marka korumak ve müşteri etkileşimlerini geliştirmek için kapsamlı bir platform sunar.

Quantcast

Quantcast

quantcast.com

Quantcast, kullanıcı davranışlarını analiz ederek işletmelere kitlelerini anlama, içeriklerini optimize etme ve çevrimiçi stratejilerini geliştirme imkanı sunan bir platformdur.

GWI

GWI

gwi.com

GWI uygulaması, işletmelere küresel tüketici verileri sunarak pazar araştırması ve dijital pazarlama stratejilerini geliştirme olanağı tanır.

Resonate

Resonate

resonate.com

Rezonate, tüketici verilerini analiz eden ve pazarlama stratejileri geliştiren AI destekli bir platformdur. Gerçek zamanlı verilere erişim sağlar.

StatSocial

StatSocial

statsocial.com

Statsocial, sosyal medya kitlelerini analiz ederek kullanıcıların hedef kitlelerine yönelik pazarlama stratejilerini geliştirmesine yardımcı olan bir platformdur.

Brandwatch Influence

Brandwatch Influence

brandwatch.com

Brandwatch Etkisi, etkileyici pazarlama stratejilerini yönetmek için etkileyicileri keşfetme, ilişkileri sürdürme ve kampanyaları yönetme imkanı sunan bir platformdur.

Lifesight

Lifesight

lifesight.io

Lifesight, pazarlama verilerini analiz ederek işletmelerin karar almasına yardımcı olan, AI destekli bir pazarlama istihbarat platformudur.

Choozle

Choozle

choozle.com

Choozle – Dijital Reklamcılık Kolaylığı® — görüntülü reklamcılık, bağlantılı TV, video, mobil ve diğer ortamlardaki programatik reklam kampanyalarını tek bir sezgisel arayüzden desteklemek için ayrıntılı tüketici verilerinden yararlanan bir dijital reklamcılık yazılım platformu sağlar.

Zoomph

Zoomph

zoomph.com

Zoomph, sponsorlukların değerini ölçmenize ve hedef kitlenizi, hedef kitle istihbaratı ve sponsorluk değerlendirmesi için uçtan uca bir platform olarak anlamanıza yardımcı olur.

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Hedef Kitle İstihbarat Platformları - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog