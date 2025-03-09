Hedef Kitle İstihbarat Platformları - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

StatSocial

statsocial.com

StatSocial, küresel ajanslar ve Fortune 500 markaları genelinde bilinçli, veriye dayalı pazarlama kararlarını güçlendiren, sektörün tek platformlar arası sosyal hedef kitle öngörüleri sağlayıcısıdır. StatSocial'ın Silhouette™ platformu, pazarlamacıların herhangi bir hedef kitle üzerinde çeşitli şekillerde harekete geçmesine olanak tanıyan zengin, çok kanallı sosyal hedef kitle verileri sağlar: > Herhangi bir hedef kitlenin benzersiz ilgi alanlarını, yakınlıklarını ve tercihlerini anlayın > Herhangi bir tüketici, rakip, marka veya sosyal hedef kitle üzerinde araştırma yapın > Sosyal medya kampanyalarının ve etkileyici kampanyaların organik olarak görünür hedef kitlelerini belirleyin > Marka ölçüm çalışmalarını tüm platformda dağıtın > Hedef kitlenizin etkileşimde bulunduğu etkileyicileri belirleyin ve mevcut ortaklıkları doğrulayın > Birinci veya üçüncü taraf veri kümelerini zenginleştirin > İzleme için sosyal paneller oluşturun veya sosyal medya yükleyin daha fazla analiz için hedef kitleler > Son derece kişiselleştirilmiş, programatik kampanyalar için tercih edilen medya kanallarını keşfedin