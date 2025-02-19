Hedef Kitle İstihbarat Platformları - En Popüler Uygulamalar - Çad

Khoros

khoros.com

Khoros Marketing, müşterilerin markalarını oluşturmak ve korumak için karmaşık sosyal pazarlama operasyonlarını basitleştirmelerine olanak tanır. Khoros Marketing müşterilere şunları sunar: * Sosyal Pazarlama: Entegre sosyal kampanyaları, yapılandırılması kolay ve son derece uyarlanabilir bir platformda düzenleyin, yönetin, etkileşime geçin ve ölçün. * İstihbarat: Kamuya açık sosyal kanallarda gerçek zamanlı, sınırsız aramaya dayanan güçlü ancak erişilebilir bilgilerle pazarınızın, rakiplerinizin ve hedef kitlenizin önünde olun. * Vault: Erişim ve kimlik bilgileri yönetimiyle markanızı sosyal ayak iziniz genelinde koruyun. * Deneyimler: Sosyal UGC'nin gücüyle dijital mülklerinizde izleyici katılımına ilham verin. * Temel avantajlar şunları içerir: Etkileşimlerinizi ölçeklendirin: Entegre sosyal kampanyaları yönetmek için tüm ekiplerinizi, kanallarınızı ve içeriğinizi tek bir platformda toplayın. * Markanızı koruyun: Hesap erişimi, içerik onayı ve ekipler üzerinde merkezi görünürlük ve kontrol, marka değerinin geniş ölçekte korunması anlamına gelir. * Önemli olanı ölçün: Yapılandırılabilir kontrol panelleri ve veri aktarımlarıyla sosyal performansınızı işletmeniz için önemli olan ölçümlere dönüştürün. * Kriz yönetimi: Krizlerin ne zaman ortaya çıktığını ve gerçek zamanlı verileri ve özel bildirimleri kullanarak nasıl ve ne zaman müdahale edeceğinizi anlayarak her türlü krizin üstesinden gelin. * Rekabetçi zeka: Anlamlı marka farklılaşması sağlamak için rekabetçi kıyaslamalar geliştirin ve rakiplerinizin kampanyalarını takip edin.