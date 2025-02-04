Hedef Kitle İstihbarat Platformları - En Popüler Uygulamalar - Saint Helena

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Hedef kitle istihbaratı platformları, kamuya açık çevrimiçi verileri toplayıp değerlendirerek, işletmelere hedef kitlelerine ilişkin derinlemesine içgörüler sağlama olanağı sağlar. Pazarlamacılar, müşteri segmentlerini formüle etmek, etkileyicileri belirlemek, pazar araştırması yapmak ve karar alma süreçlerini yönlendirmek için bu platformlardan elde edilen verilerden yararlanır. Hedef kitle içgörülerine ve analizlerine anında ve sürekli erişim sağlama yeteneğiyle bu yazılım, işletmeler için marka pazarlama, içerik stratejileri, reklamcılık ve ürün geliştirme gibi alanlarda hızlı ve bilinçli karar almayı kolaylaştırır.
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Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch, merkezi İngiltere'nin Brighton şehrinde bulunan bir dijital tüketici istihbarat şirketidir. Brandwatch altı farklı ürün satıyor: Tüketici Araştırması, Kitleler, Vizia, Qrously, Reviews ve BuzzSumo. Brandwatch Tüketici Araştırması, şirketlere bilgi sağlamak ve markalarının çevrimiçi varlığını analiz etmek için belirli segmentleri takip etme araçları sağlamak amacıyla sosyal medya verilerini arşivleyen bir "self-servis uygulama" veya hizmet olarak yazılımdır. Aracın kapsamı blogları, haber siteleri, forumlar, videolar, incelemeler, resimler ve Twitter, Facebook, Instagram ve Reddit dahil sosyal ağlar. Kullanıcılar, metin ve görsel Aramayı kullanarak veri arayabilir ve daha fazla bilgi ve analiz sağlamak için grafik, kategorizasyon, duygu analizi ve diğer özellikleri kullanabilir. Brandwatch'ın 80 milyondan fazla kaynağa erişimi var.
Choozle
choozle.com
Choozle – Dijital Reklamcılık Kolaylığı® — görüntülü reklamcılık, bağlantılı TV, video, mobil ve diğer ortamlardaki programatik reklam kampanyalarını tek bir sezgisel arayüzden desteklemek için ayrıntılı tüketici verilerinden yararlanan bir dijital reklamcılık yazılım platformu sağlar.
Khoros
khoros.com
Khoros Marketing, müşterilerin markalarını oluşturmak ve korumak için karmaşık sosyal pazarlama operasyonlarını basitleştirmelerine olanak tanır. Khoros Marketing müşterilere şunları sunar: * Sosyal Pazarlama: Entegre sosyal kampanyaları, yapılandırılması kolay ve son derece uyarlanabilir bir platformda düzenleyin, yönetin, etkileşime geçin ve ölçün. * İstihbarat: Kamuya açık sosyal kanallarda gerçek zamanlı, sınırsız aramaya dayanan güçlü ancak erişilebilir bilgilerle pazarınızın, rakiplerinizin ve hedef kitlenizin önünde olun. * Vault: Erişim ve kimlik bilgileri yönetimiyle markanızı sosyal ayak iziniz genelinde koruyun. * Deneyimler: Sosyal UGC'nin gücüyle dijital mülklerinizde izleyici katılımına ilham verin. * Temel avantajlar şunları içerir: Etkileşimlerinizi ölçeklendirin: Entegre sosyal kampanyaları yönetmek için tüm ekiplerinizi, kanallarınızı ve içeriğinizi tek bir platformda toplayın. * Markanızı koruyun: Hesap erişimi, içerik onayı ve ekipler üzerinde merkezi görünürlük ve kontrol, marka değerinin geniş ölçekte korunması anlamına gelir. * Önemli olanı ölçün: Yapılandırılabilir kontrol panelleri ve veri aktarımlarıyla sosyal performansınızı işletmeniz için önemli olan ölçümlere dönüştürün. * Kriz yönetimi: Krizlerin ne zaman ortaya çıktığını ve gerçek zamanlı verileri ve özel bildirimleri kullanarak nasıl ve ne zaman müdahale edeceğinizi anlayarak her türlü krizin üstesinden gelin. * Rekabetçi zeka: Anlamlı marka farklılaşması sağlamak için rekabetçi kıyaslamalar geliştirin ve rakiplerinizin kampanyalarını takip edin.
Quantcast
quantcast.com
Quantcast reklamı, benzersiz gerçek zamanlı müşteri tarama davranışlarının büyük veri setimiz tarafından desteklenmektedir. Müşterinizin bir sonraki hamlesini biliyoruz ve en alakalı müşterileri inanılmaz bir verimlilikle sunmak için sizi oraya götürebiliriz. Ayrıca, marka hikayenizi herhangi bir hedef kitleye karşı üstün doğruluk ve ölçekle yükseltmenize yardımcı olabiliriz.
Audiense
audiense.com
Hedef kitleleri anlamak ve daha iyi pazarlama sonuçları, sosyal medya sonuçları, etkileyici sonuçları, medya stratejileri, büyüme stratejileri veya reklam harcamalarından elde edilen gelir elde etmek için ihtiyacınız olan her şey. Tüketici segmentasyonunu ve kültürel içgörüleri stratejinizin merkezine yerleştirin ve ekiplerinize hedef kitleleri daha önce hiç olmadığı şekilde anlama yeteneği kazandırın. Hedef kitlenize neyin ilham verdiğini, onları harekete geçirdiğini ve etkilediğini bilin.
Lifesight
lifesight.io
Pazarlamada Her Dolarınızın Değerini Artırın - Optimum pazarlama kararları almak için yapay zeka destekli ölçümlerle kendi verilerinizden yararlanın. Veri analistlerine veya bilim insanlarına gerek yok. Lifesight'ın platformu, modern pazarlamacıların müşteri verilerinin sahipliğini alarak, kimlik kaybını azaltarak, kişiselleştirilmiş sahip olunan kanal deneyimlerini güçlendirerek ve gizlilik açısından güvenli ölçümler sağlayarak daha iyi sonuçlar elde etmesine olanak tanır.
GWI
gwi.com
GWI tarafından desteklenen isteğe bağlı tüketici araştırması. Parmaklarınızın ucundaki küresel tüketici verileriyle hedef kitlenizi anında anlayın.
Brandwatch Influence
brandwatch.com
Tüm etkileyici pazarlamanızı tek bir yerden yönetin. Etkileyicileri keşfedin, ilişkileri yönetin ve kampanyaları tek bir uçtan uca çözümle yönetin.
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI, liderlerin daha iyi kararlar almasına ve mümkün olan en iyi getiri için kaynakları en üst düzeye çıkarmaya yönelik girişimleri ve kampanyaları otomatikleştirmesine olanak tanıyan Büyük Veri tabanlı yazılım ve araçlar oluşturur.
StatSocial
statsocial.com
StatSocial, küresel ajanslar ve Fortune 500 markaları genelinde bilinçli, veriye dayalı pazarlama kararlarını güçlendiren, sektörün tek platformlar arası sosyal hedef kitle öngörüleri sağlayıcısıdır. StatSocial'ın Silhouette™ platformu, pazarlamacıların herhangi bir hedef kitle üzerinde çeşitli şekillerde harekete geçmesine olanak tanıyan zengin, çok kanallı sosyal hedef kitle verileri sağlar: > Herhangi bir hedef kitlenin benzersiz ilgi alanlarını, yakınlıklarını ve tercihlerini anlayın > Herhangi bir tüketici, rakip, marka veya sosyal hedef kitle üzerinde araştırma yapın > Sosyal medya kampanyalarının ve etkileyici kampanyaların organik olarak görünür hedef kitlelerini belirleyin > Marka ölçüm çalışmalarını tüm platformda dağıtın > Hedef kitlenizin etkileşimde bulunduğu etkileyicileri belirleyin ve mevcut ortaklıkları doğrulayın > Birinci veya üçüncü taraf veri kümelerini zenginleştirin > İzleme için sosyal paneller oluşturun veya sosyal medya yükleyin daha fazla analiz için hedef kitleler > Son derece kişiselleştirilmiş, programatik kampanyalar için tercih edilen medya kanallarını keşfedin
Resonate
resonate.com
Resonate Ignite Platformu, içgörüleri sorunsuz bir şekilde eyleme dönüştürmeyi hızlandıran yapay zeka destekli tek tüketici verileri ve analiz platformudur. Günümüz tüketicisine ilişkin son derece alakalı, taze tüketici pazarı araştırmasına anında erişim için oturum açın. Ignite, 230 milyon bireysel tüketiciye 14.000'den fazla gerçek zamanlı, özel, değer odaklı bilgi sunuyor. Müşterilerinize ilişkin anlayışınızı zenginleştirmek için birinci taraf verilerinizi ekleyin. Segmentasyon stratejinizi geliştirmek için son derece alakalı, hedefli mikro segmentleri hızla oluşturun ve analiz edin. Ignite, pazarlama ekosisteminize doğrudan bağlanarak gelişen pazar koşullarına göre harekete geçmenizi sağlar.
Zoomph
zoomph.com
Zoomph, sponsorlukların değerini ölçmenize ve hedef kitlenizi, hedef kitle istihbaratı ve sponsorluk değerlendirmesi için uçtan uca bir platform olarak anlamanıza yardımcı olur.
People Pattern
peoplepattern.com
People Pattern, kamuya açık ifadeleri eyleme dönüştürülebilir kişilik setlerine dönüştürmek için veri bilimini kullanarak şirketlere izleyici öngörüleri sağlar. Geleneksel pazar araştırması zaman alıcıdır, ölçekte güvenilmezdir ve önyargıya açıktır. People Pattern, sosyal medya kullanıcılarının oluşturduğu tarafsız görüşler ve veriler okyanusundan eyleme dönüştürülebilir pazarlama öngörüleri elde etmek için karmaşık veri bilimi tekniklerini kullanıyor. Biz buna izleyici zekası diyoruz.
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