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Hedef Kitle İstihbarat Platformları - En Popüler Uygulamalar - Endonezya
Hedef kitle istihbaratı platformları, kamuya açık çevrimiçi verileri toplayıp değerlendirerek, işletmelere hedef kitlelerine ilişkin derinlemesine içgörüler sağlama olanağı sağlar. Pazarlamacılar, müşteri segmentlerini formüle etmek, etkileyicileri belirlemek, pazar araştırması yapmak ve karar alma süreçlerini yönlendirmek için bu platformlardan elde edilen verilerden yararlanır. Hedef kitle içgörülerine ve analizlerine anında ve sürekli erişim sağlama yeteneğiyle bu yazılım, işletmeler için marka pazarlama, içerik stratejileri, reklamcılık ve ürün geliştirme gibi alanlarda hızlı ve bilinçli karar almayı kolaylaştırır.
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Lifesight
lifesight.io
Pazarlamada Her Dolarınızın Değerini Artırın - Optimum pazarlama kararları almak için yapay zeka destekli ölçümlerle kendi verilerinizden yararlanın. Veri analistlerine veya bilim insanlarına gerek yok. Lifesight'ın platformu, modern pazarlamacıların müşteri verilerinin sahipliğini alarak, kimlik k...
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch, merkezi İngiltere'nin Brighton şehrinde bulunan bir dijital tüketici istihbarat şirketidir. Brandwatch altı farklı ürün satıyor: Tüketici Araştırması, Kitleler, Vizia, Qrously, Reviews ve BuzzSumo. Brandwatch Tüketici Araştırması, şirketlere bilgi sağlamak ve markalarının çevrimiçi varlı...
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI, liderlerin daha iyi kararlar almasına ve mümkün olan en iyi getiri için kaynakları en üst düzeye çıkarmaya yönelik girişimleri ve kampanyaları otomatikleştirmesine olanak tanıyan Büyük Veri tabanlı yazılım ve araçlar oluşturur.
People Pattern
peoplepattern.com
People Pattern, kamuya açık ifadeleri eyleme dönüştürülebilir kişilik setlerine dönüştürmek için veri bilimini kullanarak şirketlere izleyici öngörüleri sağlar. Geleneksel pazar araştırması zaman alıcıdır, ölçekte güvenilmezdir ve önyargıya açıktır. People Pattern, sosyal medya kullanıcılarının ol...
Audiense
audiense.com
Hedef kitleleri anlamak ve daha iyi pazarlama sonuçları, sosyal medya sonuçları, etkileyici sonuçları, medya stratejileri, büyüme stratejileri veya reklam harcamalarından elde edilen gelir elde etmek için ihtiyacınız olan her şey. Tüketici segmentasyonunu ve kültürel içgörüleri stratejinizin merkez...
Khoros
khoros.com
Khoros Marketing, müşterilerin markalarını oluşturmak ve korumak için karmaşık sosyal pazarlama operasyonlarını basitleştirmelerine olanak tanır. Khoros Marketing müşterilere şunları sunar: * Sosyal Pazarlama: Entegre sosyal kampanyaları, yapılandırılması kolay ve son derece uyarlanabilir bir platf...
Quantcast
quantcast.com
Quantcast Reklamı, benzersiz gerçek zamanlı müşteri tarama davranışlarından oluşan devasa veri setimiz tarafından desteklenmektedir. Müşterinizin bir sonraki hamlesini biliyoruz ve en alakalı müşterilere inanılmaz bir verimlilikle ulaşmak için sizi oraya ilk önce ulaştırabiliriz. Ayrıca marka hikaye...
Resonate
resonate.com
Resonate Ignite Platformu, içgörüleri sorunsuz bir şekilde eyleme dönüştürmeyi hızlandıran yapay zeka destekli tek tüketici verileri ve analiz platformudur. Günümüz tüketicisine ilişkin son derece alakalı, taze tüketici pazarı araştırmasına anında erişim için oturum açın. Ignite, 230 milyon bireysel...
StatSocial
statsocial.com
StatSocial, küresel ajanslar ve Fortune 500 markaları genelinde bilinçli, veriye dayalı pazarlama kararlarını güçlendiren, sektörün tek platformlar arası sosyal hedef kitle öngörüleri sağlayıcısıdır. StatSocial'ın Silhouette™ platformu, pazarlamacıların herhangi bir hedef kitle üzerinde çeşitli şeki...
Brandwatch Influence
brandwatch.com
Tüm etkileyici pazarlamanızı tek bir yerden yönetin. Etkileyicileri keşfedin, ilişkileri yönetin ve kampanyaları tek bir uçtan uca çözümle yönetin.
GWI
gwi.com
GWI tarafından desteklenen isteğe bağlı tüketici araştırması. Parmaklarınızın ucundaki küresel tüketici verileriyle hedef kitlenizi anında anlayın.
Choozle
choozle.com
Choozle – Dijital Reklamcılık Kolaylığı® — görüntülü reklam, bağlantılı TV, video, mobil ve diğer ortamlardaki programatik reklam kampanyalarını tek bir sezgisel arayüzden desteklemek için ayrıntılı tüketici verilerinden yararlanan bir dijital reklamcılık yazılım platformu sağlar.
Zoomph
zoomph.com
Zoomph, sponsorlukların değerini ölçmenize ve hedef kitlenizi, hedef kitle istihbaratı ve sponsorluk değerlendirmesi için uçtan uca bir platform olarak anlamanıza yardımcı olur.