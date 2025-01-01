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Açık Artırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Açık artırma yazılımı, açık artırmacılara ve etkinlik organizatörlerine açık artırmaları verimli bir şekilde planlamak, yönetmek ve yürütmek için dijital bir platform sunar. Bu araçlar, kullanıcıların genellikle bir web arayüzü aracılığıyla envanter listeleri oluşturmasına ve teklif verme ve ödeme toplama sürecini basitleştirmesine olanak tanır. Çoğu modern açık artırma çözümü mobil veya kağıtsız teklif vermeyi desteklerken, bazıları hala gerekirse fiziksel teklif formları oluşturma seçeneğini sunuyor. Katılımcılar, teklifleri aşıldığında veya kazandıklarında, ödeme ve ürün teslim alma talimatlarını içeren gerçek zamanlı bildirimler alırlar. Kullanıcılar ayrıca karları, kalan envanteri, satışları, bağışları ve diğer önemli ölçümleri takip etmek için raporlar oluşturabilir. Ek olarak, bazı yazılımlar biletleme, misafir girişi ve temel pazarlama araçları gibi gelişmiş etkinlik yönetimi özelliklerini içerir.

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Givebutter

Givebutter

givebutter.com

Givebutter, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için bağış toplama, bilet satışı ve etkinlik yönetimi hizmetleri sunan bir platformdur.

Greater Giving

Greater Giving

greatergiving.com

Greater Giving, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için bağış toplama ve etkinlik yönetimi çözümleri sunan bir çevrimiçi platformdur.

Giveffect

Giveffect

giveffect.com

Giveffect, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için bağış toplama, etkinlik yönetimi ve gönüllü koordinasyonu sunan kapsamlı bir yazılım platformudur.

Trellis

Trellis

trellis.org

Trellis, etkinlikler, müzayedeler ve çekilişler için bağış toplama yazılımı sunar. Kuruluşlar bilet satışlarını ve bağışları tek yerde yönetir.

Accelevents

Accelevents

accelevents.com

Accelevents, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinliklerin yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir platformdur.

OneCause

OneCause

onecause.com

OneCause, kar amacı gütmeyen kuruluşların çevrimiçi ve etkinlik bağış toplama süreçlerini kolaylaştırarak daha fazla bağış ve destekçi kazanmalarına yardımcı olan bir yazılımdır.

Bidddy

Bidddy

bidddy.com

Bidddy, Instagram'da açık artırmalar yapmanızı sağlar. Pazarlama ve satış süreçlerini birleştirerek zaman kazandırır ve etkileşimi artırır.

Ggiv

Ggiv

qgiv.com

GGIV, kar amacı gütmeyen kuruluşların bağış toplama kampanyalarını yönetmelerine, bağışları izlemelerine ve bağışçılarla etkileşim kurmalarına yardımcı olan bir platformdur.

Handbid

Handbid

handbid.com

Handbid, çevrimiçi açık artırmalar, mobil teklif verme ve bağış toplama etkinliklerini yöneten bir platformdur. Kullanımı kolay arayüz sunar ve güvenli ödeme işlemlerini destekler.

Auctria

Auctria

auctria.com

Auctria, bağış toplama etkinliklerini kolayca yönetmeyi sağlayan, kapsamlı ve kullanıcı dostu bir platformdur.

Snoofa

Snoofa

snoofa.com

Snoofa, küçükten büyüğe işletmelere teklif yönetimi sağlar; değerleme, stok yönetimi, müşteri iletişimi, çevrimiçi teklif verme ve faturalama gibi işlevler içerir.

Givergy

Givergy

givergy.com

Givergy, kar amacı gütmeyen kuruluşların yüz yüze ve çevrimiçi etkinliklerde bağış toplamasını kolaylaştıran bir platformdur.

RallyUp

RallyUp

rallyup.com

RallyUp, kurumların fundraising etkinlikleri oluşturarak bağış toplamasını sağlayan ücretsiz ve etkileşimli bir platformdur.

Event.Gives

Event.Gives

event.gives

Event.Gives, etkinlik bilet satışı, katılımcı yönetimi ve bağış toplama gibi işlemleri kolaylaştıran bir etkinlik yönetim uygulamasıdır.

Bid Beacon

Bid Beacon

bidbeacon.com

Bid Beacon, entegre bir mobil müzayede uygulamasıdır. Gelirinizi artırmanıza, bağış etkinliklerinizi canlandırmanıza ve sessiz müzayedelerinizi geliştirmeye yardımcı olur.

BetterWorld

BetterWorld

betterworld.org

BetterWorld, kar amacı gütmeyen kuruluşların bağış toplama süreçlerini çevrimiçi açık artırmalar, bağışlar ve etkinlik yönetimi ile kolaylaştıran ücretsiz bir platformdur.

SchoolAuction.net

SchoolAuction.net

schoolauction.net

SchoolAuction.net, okulların açık artırma ve bağış toplama etkinliklerini düzenleyip yönetmelerine yardımcı olan güvenli bir platformdur.

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Açık Artırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog