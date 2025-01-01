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Şirketler, potansiyel müşteri bulma ve satış süreçlerindeki çeşitli eylemlerin, olayların veya temas noktalarının pazarlama ve satış çabalarının genel başarısını nasıl etkilediğini analiz etmek için pazarlama ilişkilendirme yazılımından yararlanır. Kapalı bir satış, genellikle öngörülemeyen bir sırayla meydana gelen birden fazla faktörün karmaşık etkileşiminden kaynaklandığından, başarıya katkıda bulunan temel unsurları belirlemek zor olabilir. Pazarlama ilişkilendirme yazılımı, şirketle etkileşimler sırasında müşteri veya potansiyel müşteri üzerindeki etkisine dayalı olarak, satışın başarısını etkileyebilecek her faktöre değer atamada çok önemli bir rol oynar. Merkezi bir merkez görevi gören bu yazılım, çeşitli pazarlama ve yazılım araçlarından gelen verileri birleştirerek satış, pazarlama veya halkla ilişkiler departmanları tarafından kullanılan CRM, pazarlama otomasyonu, e-posta pazarlama, e-posta izleme, talep oluşturma ve satış gibi çözümlerle sorunsuz bir şekilde entegre olur. analiz araçları.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.
CallRail
callrail.com
CallRail, işletmelere çağrı izleme ve pazarlama analizi sağlayarak olası satışları daha iyi müşteri dönüşümüne dönüştürmelerini kolaylaştırır.
Constant Contact
constantcontact.com
Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, pazarlama otomasyonu ve CRM işlevleri sunarak kullanıcıların hedefli kampanyalar oluşturmasını ve müşteri etkileşimlerini yönetmesini sağlar.
Impact
impact.com
Impact.com, ortaklık yönetimini kolaylaştıran bir platformdur; markalar ve yayıncılar için iş birlikleri kurmayı ve yönetmeyi sağlar.
BL.INK
bl.ink
BL.INK, bağlantı kısaltma ve QR kod oluşturma platformudur. Kullanıcıların bağlantılarını yönetmelerine ve izlemelerine olanak tanır.
AdRoll
adroll.com
AdRoll, işletmelere çeşitli kanallarda reklam hedefleme, analiz ve yeniden hedefleme hizmetleri sunan bir pazarlama platformudur.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI, B2B SaaS pazarlamacılarına veri entegrasyonu ve analiz ederek pazarlama ROI'sini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale, e-ticaret işletmeleri için veri analizi ve performans takibi sağlayan hepsi bir arada bir işletim sistemidir.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode, fiziksel ve dijital alanları birleştirerek markaların müşterileriyle etkili bir şekilde bağlanmasına ve veri toplamalarına yardımcı olan bir QR kod üreticisidir.
Tomi.ai
tomi.ai
Tomi.ai, web site ziyaretçilerini analiz eden ve potansiyel müşteri puanlaması yapan bir platformdur. Gelir tahminleri ve trafik kalitesi içgörüleri sağlar.
PixelMe
pixelme.me
PixelMe, kullanıcıların bağlantılarını yöneterek pazarlama çabalarını izlemelerini ve optimize etmelerini sağlayan bir araçtır. Özel URL'ler ve analiz özellikleri sunar.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics, pazarlama stratejilerini iyileştirmek için çağrı izleme ve analiz sağlayan bir platformdur.
Solitics
solitics.com
Solitics, müşteri etkileşimini otomatikleştirip kişiselleştirerek veri yönetimi ve analiz sağlayan bir platformdur.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus, B2B satış süreçlerini optimize eden, veriye dayalı dijital deneyimler sunan bir platformdur.
Attribution
attributionapp.com
Atıf, reklam harcamasını ve dönüşümleri izleyen, çoklu reklam platformlarını entegre eden kullanıcı ve hesap bazlı ilişkilendirme sağlar.
HoneyStack
hockeystack.com
HoneyStack, B2B için analitik ve atıf platformudur. Tüm verileri birleştirir, temizler ve kullanıcı yolculuklarını görselleştirir.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase, hesap tabanlı pazarlama ve satış stratejileri için hesap zekası sunan bir platformdur. Kullanıcılar hedef kitlelerini belirleyip, etkileşimleri optimize eder.
Madgicx
madgicx.com
Madgicx, Meta reklamlarını optimize eden bir araçtır. Reklam yönetimi, otomasyon ve hedefleme gibi özellikler sunar.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail, e-posta ve çok kanallı pazarlama için bir platformdur. Kullanıcılar, e-posta, SMS ve sosyal medya ile etkili iletişim kurabilirler.
CallSource
callsource.com
CallSource, çağrı izleme ve olası satış yönetimi çözümleri sunarak işletmelerin pazarlama etkinliğini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.
Fospha
fospha.com
Fospha, pazarlama kampanyalarını çeşitli kanallarda doğru ölçmeyi sağlayan bir optimizasyon platformudur.
rampmetrics
rampmetrics.com
Rampmetrics, işletmelerin performans verilerini izlemeleri ve analiz etmeleri için entegre bir pazarlama analiz çözümüdür.
TrafficGuard
trafficguard.ai
TrafficGuard, reklam kampanyalarını sahte trafiğe karşı koruyan bir platformdur. Gerçek zamanlı analizle, hileli tıklamaları engelleyerek reklam harcamalarını optimize eder.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Cetvel Analytics, pazarlama, satış ve müşteri verilerini birleştirerek, müşteri yolculuğunu ölçer ve gelir atıflarını detaylı raporlarla analiz eder.
Cometly
cometly.com
Cometly, kampanya performansını ölçen ve pazarlama stratejilerini optimize eden bir ilişkilendirme yazılımıdır, doğru verilere dayanarak kararları destekler.
LeadsRx
leadsrx.com
LeadsRx, markaların pazarlama bütçelerini ve kampanyalarının performansını analiz etmelerine yardımcı olan bir SaaS platformudur.
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts, pazarlama ajansları ve işletmeler için çağrı, form ve sohbet izleme sağlayan lider izleme ve yönetim yazılımıdır.
NestAds
nestscale.com
NestAds, Shopify satıcıları için tasarlanmış bir pazarlama aracıdır. Reklam kampanyalarını analiz ederek müşteri yolculuğunu ve bütçe yönetimini optimize etmeye yardımcı olur.
Wizaly
wizaly.com
Wizaly, pazarlama kanallarınızın performansını veriye dayalı analizlerle optimize ederek ROI'nizi artırmanıza yardımcı olan bir uygulamadır.
Lifesight
lifesight.io
Lifesight, pazarlama verilerini analiz ederek işletmelerin karar almasına yardımcı olan, AI destekli bir pazarlama istihbarat platformudur.
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight, tüm çevrimiçi ve çevrimdışı kanalların performansını ölçen bulut tabanlı bir pazarlama ölçüm platformudur.
Openprise
openprisetech.com
Openprise, satış ve pazarlama ekiplerinin süreçlerini otomatikleştirerek veri yönetimini kolaylaştıran bir platformdur.
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow, B2B pazarlamacıların pazarlama verilerini analiz etmelerine, bütçe tahsisini optimize etmelerine ve kampanya performansını izlemelerine yardımcı olan bir platformdur.
ChannelMix
channelmix.com
ChannelMix, pazarlama verilerini birleştirerek analiz eden ve kampanya performansını değerlendiren bir platformdur.
Tracify
tracify.ai
Tracify, e-ticaret şirketlerinin çok kanallı pazarlama etkinliklerini izlemesine ve analiz etmesine olanak tanıyan GDPR uyumlu bir yazılımdır.
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute, medya yayınlarında reklam performansını gerçek zamanlı ölçmeye yarayan AI destekli bir uygulamadır.
CaliberMind
calibermind.com
CaliberMind, müşteri verilerini yönetmek ve analiz etmek için tasarlanmış bir platformdur. Şirketlerin pazarlama stratejilerini optimize etmelerine yardımcı olur.
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata, B2B şirketler için gelir ilişkilendirme platformudur; müşteri yolculuğunu analiz ederek pazarlama stratejilerini optimize etmeye yardımcı olur.
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp, işletmelerin veri işbirliği yapmalarına yardımcı olan bir platformdur. Müşteri verilerini birleştirerek kişiselleştirilmiş deneyimler sunar.
TrackMaven
trackmaven.com
TrackMaven, pazarlamacıların dijital kanallarındaki performansını ölçüp geliştirmesine olanak tanıyan bir pazarlama analitiği platformudur.
Clarivoy
clarivoy.com
Clarivoy, otomotiv sektöründe pazarlama verilerini analiz ederek kampanya performansını ölçümlemeye yardımcı olan bir analitik platformudur.
Roivenue
roivenue.com
Roivenue, e-ticaret için analitik ve optimizasyon aracı olup, verileri birleştirerek pazarlama kampanyalarının etkinliğini artırır.
Measured
measured.com
Measured, markaların medya katkısını ölçerek büyümelerini sağlar. Deneysel yaklaşımıyla sürekli içgörüler sunar ve pazarlama verimliliğini artırır.
Rockerbox
rockerbox.com
Rockerbox, pazarlama kanallarının etkinliğini izleyip analiz ederek, veriye dayalı kararlar almayı sağlayan bir optimizasyon platformudur.
Attribuly
attribuly.com
Attribuly, Shopify mağazaları için doğru dönüşüm izleme ve atamaları sağlar, ilk taraf çerezleri kullanarak veri doğruluğunu artırır ve kampanya optimizasyonu sunar.
Invoca
invoca.com
Invoca, pazarlama ve satış ekiplerine destek veren, çağrı izleme ve analiz platformudur. Müşteri etkileşimlerini optimize ederek gelir artışı sağlar.
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