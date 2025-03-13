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İlişkilendirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Şirketler, potansiyel müşteri bulma ve satış süreçlerindeki çeşitli eylemlerin, olayların veya temas noktalarının pazarlama ve satış çabalarının genel başarısını nasıl etkilediğini analiz etmek için pazarlama ilişkilendirme yazılımından yararlanır. Kapalı bir satış, genellikle öngörülemeyen bir sırayla meydana gelen birden fazla faktörün karmaşık etkileşiminden kaynaklandığından, başarıya katkıda bulunan temel unsurları belirlemek zor olabilir. Pazarlama ilişkilendirme yazılımı, şirketle etkileşimler sırasında müşteri veya potansiyel müşteri üzerindeki etkisine dayalı olarak, satışın başarısını etkileyebilecek her faktöre değer atamada çok önemli bir rol oynar. Merkezi bir merkez görevi gören bu yazılım, çeşitli pazarlama ve yazılım araçlarından gelen verileri birleştirerek satış, pazarlama veya halkla ilişkiler departmanları tarafından kullanılan CRM, pazarlama otomasyonu, e-posta pazarlama, e-posta izleme, talep oluşturma ve satış gibi çözümlerle sorunsuz bir şekilde entegre olur. analiz araçları.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.

CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail, işletmelere çağrı izleme ve pazarlama analizi sağlayarak olası satışları daha iyi müşteri dönüşümüne dönüştürmelerini kolaylaştırır.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign, pazarlama otomasyonu ve CRM işlevleri sunarak kullanıcıların hedefli kampanyalar oluşturmasını ve müşteri etkileşimlerini yönetmesini sağlar.

Impact

Impact

impact.com

Impact.com, ortaklık yönetimini kolaylaştıran bir platformdur; markalar ve yayıncılar için iş birlikleri kurmayı ve yönetmeyi sağlar.

BL.INK

BL.INK

bl.ink

BL.INK, bağlantı kısaltma ve QR kod oluşturma platformudur. Kullanıcıların bağlantılarını yönetmelerine ve izlemelerine olanak tanır.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.AI, B2B SaaS pazarlamacılarına veri entegrasyonu ve analiz ederek pazarlama ROI'sini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.

AdRoll

AdRoll

adroll.com

AdRoll, işletmelere çeşitli kanallarda reklam hedefleme, analiz ve yeniden hedefleme hizmetleri sunan bir pazarlama platformudur.

Triple Whale

Triple Whale

triplewhale.com

Triple Whale, e-ticaret işletmeleri için veri analizi ve performans takibi sağlayan hepsi bir arada bir işletim sistemidir.

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Flowcode, fiziksel ve dijital alanları birleştirerek markaların müşterileriyle etkili bir şekilde bağlanmasına ve veri toplamalarına yardımcı olan bir QR kod üreticisidir.

Tomi.ai

Tomi.ai

tomi.ai

Tomi.ai, web site ziyaretçilerini analiz eden ve potansiyel müşteri puanlaması yapan bir platformdur. Gelir tahminleri ve trafik kalitesi içgörüleri sağlar.

PixelMe

PixelMe

pixelme.me

PixelMe, kullanıcıların bağlantılarını yöneterek pazarlama çabalarını izlemelerini ve optimize etmelerini sağlayan bir araçtır. Özel URL'ler ve analiz özellikleri sunar.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

CallTrackingMetrics, pazarlama stratejilerini iyileştirmek için çağrı izleme ve analiz sağlayan bir platformdur.

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics, müşteri etkileşimini otomatikleştirip kişiselleştirerek veri yönetimi ve analiz sağlayan bir platformdur.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

HoneyStack, B2B için analitik ve atıf platformudur. Tüm verileri birleştirir, temizler ve kullanıcı yolculuklarını görselleştirir.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus, B2B satış süreçlerini optimize eden, veriye dayalı dijital deneyimler sunan bir platformdur.

Attribution

Attribution

attributionapp.com

Atıf, reklam harcamasını ve dönüşümleri izleyen, çoklu reklam platformlarını entegre eden kullanıcı ve hesap bazlı ilişkilendirme sağlar.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Demandbase, hesap tabanlı pazarlama ve satış stratejileri için hesap zekası sunan bir platformdur. Kullanıcılar hedef kitlelerini belirleyip, etkileşimleri optimize eder.

Madgicx

Madgicx

madgicx.com

Madgicx, Meta reklamlarını optimize eden bir araçtır. Reklam yönetimi, otomasyon ve hedefleme gibi özellikler sunar.

Ecomail.app

Ecomail.app

ecomail.app

Ecomail, e-posta ve çok kanallı pazarlama için bir platformdur. Kullanıcılar, e-posta, SMS ve sosyal medya ile etkili iletişim kurabilirler.

CallSource

CallSource

callsource.com

CallSource, çağrı izleme ve olası satış yönetimi çözümleri sunarak işletmelerin pazarlama etkinliğini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.

Fospha

Fospha

fospha.com

Fospha, pazarlama kampanyalarını çeşitli kanallarda doğru ölçmeyi sağlayan bir optimizasyon platformudur.

rampmetrics

rampmetrics

rampmetrics.com

Rampmetrics, işletmelerin performans verilerini izlemeleri ve analiz etmeleri için entegre bir pazarlama analiz çözümüdür.

TrafficGuard

TrafficGuard

trafficguard.ai

TrafficGuard, reklam kampanyalarını sahte trafiğe karşı koruyan bir platformdur. Gerçek zamanlı analizle, hileli tıklamaları engelleyerek reklam harcamalarını optimize eder.

Ruler Analytics

Ruler Analytics

ruleranalytics.com

Cetvel Analytics, pazarlama, satış ve müşteri verilerini birleştirerek, müşteri yolculuğunu ölçer ve gelir atıflarını detaylı raporlarla analiz eder.

Cometly

Cometly

cometly.com

Cometly, kampanya performansını ölçen ve pazarlama stratejilerini optimize eden bir ilişkilendirme yazılımıdır, doğru verilere dayanarak kararları destekler.

LeadsRx

LeadsRx

leadsrx.com

LeadsRx, markaların pazarlama bütçelerini ve kampanyalarının performansını analiz etmelerine yardımcı olan bir SaaS platformudur.

WhatConverts

WhatConverts

whatconverts.com

WhatConverts, pazarlama ajansları ve işletmeler için çağrı, form ve sohbet izleme sağlayan lider izleme ve yönetim yazılımıdır.

NestAds

NestAds

nestscale.com

NestAds, Shopify satıcıları için tasarlanmış bir pazarlama aracıdır. Reklam kampanyalarını analiz ederek müşteri yolculuğunu ve bütçe yönetimini optimize etmeye yardımcı olur.

Lifesight

Lifesight

lifesight.io

Lifesight, pazarlama verilerini analiz ederek işletmelerin karar almasına yardımcı olan, AI destekli bir pazarlama istihbarat platformudur.

OptiMine

OptiMine

optimine.com

OptiMine Insight, tüm çevrimiçi ve çevrimdışı kanalların performansını ölçen bulut tabanlı bir pazarlama ölçüm platformudur.

Openprise

Openprise

openprisetech.com

Openprise, satış ve pazarlama ekiplerinin süreçlerini otomatikleştirerek veri yönetimini kolaylaştıran bir platformdur.

InfiniGrow

InfiniGrow

infinigrow.com

InfiniGrow, B2B pazarlamacıların pazarlama verilerini analiz etmelerine, bütçe tahsisini optimize etmelerine ve kampanya performansını izlemelerine yardımcı olan bir platformdur.

ChannelMix

ChannelMix

channelmix.com

ChannelMix, pazarlama verilerini birleştirerek analiz eden ve kampanya performansını değerlendiren bir platformdur.

Wizaly

Wizaly

wizaly.com

Wizaly, pazarlama kanallarınızın performansını veriye dayalı analizlerle optimize ederek ROI'nizi artırmanıza yardımcı olan bir uygulamadır.

Tracify

Tracify

tracify.ai

Tracify, e-ticaret şirketlerinin çok kanallı pazarlama etkinliklerini izlemesine ve analiz etmesine olanak tanıyan GDPR uyumlu bir yazılımdır.

Veritone

Veritone

veritone.com

Veritone Attribute, medya yayınlarında reklam performansını gerçek zamanlı ölçmeye yarayan AI destekli bir uygulamadır.

CaliberMind

CaliberMind

calibermind.com

CaliberMind, müşteri verilerini yönetmek ve analiz etmek için tasarlanmış bir platformdur. Şirketlerin pazarlama stratejilerini optimize etmelerine yardımcı olur.

Dreamdata

Dreamdata

dreamdata.io

Dreamdata, B2B şirketler için gelir ilişkilendirme platformudur; müşteri yolculuğunu analiz ederek pazarlama stratejilerini optimize etmeye yardımcı olur.

LiveRamp

LiveRamp

liveramp.com

LiveRamp, işletmelerin veri işbirliği yapmalarına yardımcı olan bir platformdur. Müşteri verilerini birleştirerek kişiselleştirilmiş deneyimler sunar.

TrackMaven

TrackMaven

trackmaven.com

TrackMaven, pazarlamacıların dijital kanallarındaki performansını ölçüp geliştirmesine olanak tanıyan bir pazarlama analitiği platformudur.

Clarivoy

Clarivoy

clarivoy.com

Clarivoy, otomotiv sektöründe pazarlama verilerini analiz ederek kampanya performansını ölçümlemeye yardımcı olan bir analitik platformudur.

Roivenue

Roivenue

roivenue.com

Roivenue, e-ticaret için analitik ve optimizasyon aracı olup, verileri birleştirerek pazarlama kampanyalarının etkinliğini artırır.

Measured

Measured

measured.com

Measured, markaların medya katkısını ölçerek büyümelerini sağlar. Deneysel yaklaşımıyla sürekli içgörüler sunar ve pazarlama verimliliğini artırır.

Rockerbox

Rockerbox

rockerbox.com

Rockerbox, pazarlama kanallarının etkinliğini izleyip analiz ederek, veriye dayalı kararlar almayı sağlayan bir optimizasyon platformudur.

Attribuly

Attribuly

attribuly.com

Attribuly, Shopify mağazaları için doğru dönüşüm izleme ve atamaları sağlar, ilk taraf çerezleri kullanarak veri doğruluğunu artırır ve kampanya optimizasyonu sunar.

Invoca

Invoca

invoca.com

Invoca, pazarlama ve satış ekiplerine destek veren, çağrı izleme ve analiz platformudur. Müşteri etkileşimlerini optimize ederek gelir artışı sağlar.

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