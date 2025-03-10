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Şirketler, potansiyel müşteri bulma ve satış süreçlerindeki çeşitli eylemlerin, olayların veya temas noktalarının pazarlama ve satış çabalarının genel başarısını nasıl etkilediğini analiz etmek için pazarlama ilişkilendirme yazılımından yararlanır. Kapalı bir satış, genellikle öngörülemeyen bir sırayla meydana gelen birden fazla faktörün karmaşık etkileşiminden kaynaklandığından, başarıya katkıda bulunan temel unsurları belirlemek zor olabilir. Pazarlama ilişkilendirme yazılımı, şirketle etkileşimler sırasında müşteri veya potansiyel müşteri üzerindeki etkisine dayalı olarak, satışın başarısını etkileyebilecek her faktöre değer atamada çok önemli bir rol oynar. Merkezi bir merkez görevi gören bu yazılım, çeşitli pazarlama ve yazılım araçlarından gelen verileri birleştirerek satış, pazarlama veya halkla ilişkiler departmanları tarafından kullanılan CRM, pazarlama otomasyonu, e-posta pazarlama, e-posta izleme, talep oluşturma ve satış gibi çözümlerle sorunsuz bir şekilde entegre olur. analiz araçları.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.
CallRail
callrail.com
CallRail, işletmelere çağrı izleme ve pazarlama analizi sağlayarak olası satışları daha iyi müşteri dönüşümüne dönüştürmelerini kolaylaştırır.
Constant Contact
constantcontact.com
Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, pazarlama otomasyonu ve CRM işlevleri sunarak kullanıcıların hedefli kampanyalar oluşturmasını ve müşteri etkileşimlerini yönetmesini sağlar.
Impact
impact.com
Impact.com, ortaklık yönetimini kolaylaştıran bir platformdur; markalar ve yayıncılar için iş birlikleri kurmayı ve yönetmeyi sağlar.
BL.INK
bl.ink
BL.INK, bağlantı kısaltma ve QR kod oluşturma platformudur. Kullanıcıların bağlantılarını yönetmelerine ve izlemelerine olanak tanır.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI, B2B SaaS pazarlamacılarına veri entegrasyonu ve analiz ederek pazarlama ROI'sini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.
AdRoll
adroll.com
AdRoll, işletmelere çeşitli kanallarda reklam hedefleme, analiz ve yeniden hedefleme hizmetleri sunan bir pazarlama platformudur.
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale, e-ticaret işletmeleri için veri analizi ve performans takibi sağlayan hepsi bir arada bir işletim sistemidir.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode, fiziksel ve dijital alanları birleştirerek markaların müşterileriyle etkili bir şekilde bağlanmasına ve veri toplamalarına yardımcı olan bir QR kod üreticisidir.
Tomi.ai
tomi.ai
Tomi.ai, web site ziyaretçilerini analiz eden ve potansiyel müşteri puanlaması yapan bir platformdur. Gelir tahminleri ve trafik kalitesi içgörüleri sağlar.
PixelMe
pixelme.me
PixelMe, kullanıcıların bağlantılarını yöneterek pazarlama çabalarını izlemelerini ve optimize etmelerini sağlayan bir araçtır. Özel URL'ler ve analiz özellikleri sunar.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics, pazarlama stratejilerini iyileştirmek için çağrı izleme ve analiz sağlayan bir platformdur.
Solitics
solitics.com
Solitics, müşteri etkileşimini otomatikleştirip kişiselleştirerek veri yönetimi ve analiz sağlayan bir platformdur.
HoneyStack
hockeystack.com
HoneyStack, B2B için analitik ve atıf platformudur. Tüm verileri birleştirir, temizler ve kullanıcı yolculuklarını görselleştirir.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus, B2B satış süreçlerini optimize eden, veriye dayalı dijital deneyimler sunan bir platformdur.
Attribution
attributionapp.com
Atıf, reklam harcamasını ve dönüşümleri izleyen, çoklu reklam platformlarını entegre eden kullanıcı ve hesap bazlı ilişkilendirme sağlar.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase, hesap tabanlı pazarlama ve satış stratejileri için hesap zekası sunan bir platformdur. Kullanıcılar hedef kitlelerini belirleyip, etkileşimleri optimize eder.
Madgicx
madgicx.com
Madgicx, Meta reklamlarını optimize eden bir araçtır. Reklam yönetimi, otomasyon ve hedefleme gibi özellikler sunar.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail, e-posta ve çok kanallı pazarlama için bir platformdur. Kullanıcılar, e-posta, SMS ve sosyal medya ile etkili iletişim kurabilirler.
CallSource
callsource.com
CallSource, çağrı izleme ve olası satış yönetimi çözümleri sunarak işletmelerin pazarlama etkinliğini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.
Fospha
fospha.com
Fospha, pazarlama kampanyalarını çeşitli kanallarda doğru ölçmeyi sağlayan bir optimizasyon platformudur.
rampmetrics
rampmetrics.com
Rampmetrics, işletmelerin performans verilerini izlemeleri ve analiz etmeleri için entegre bir pazarlama analiz çözümüdür.
TrafficGuard
trafficguard.ai
TrafficGuard, reklam kampanyalarını sahte trafiğe karşı koruyan bir platformdur. Gerçek zamanlı analizle, hileli tıklamaları engelleyerek reklam harcamalarını optimize eder.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Cetvel Analytics, pazarlama, satış ve müşteri verilerini birleştirerek, müşteri yolculuğunu ölçer ve gelir atıflarını detaylı raporlarla analiz eder.
Cometly
cometly.com
Cometly, kampanya performansını ölçen ve pazarlama stratejilerini optimize eden bir ilişkilendirme yazılımıdır, doğru verilere dayanarak kararları destekler.
LeadsRx
leadsrx.com
LeadsRx, markaların pazarlama bütçelerini ve kampanyalarının performansını analiz etmelerine yardımcı olan bir SaaS platformudur.
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts, pazarlama ajansları ve işletmeler için çağrı, form ve sohbet izleme sağlayan lider izleme ve yönetim yazılımıdır.
NestAds
nestscale.com
NestAds, Shopify satıcıları için tasarlanmış bir pazarlama aracıdır. Reklam kampanyalarını analiz ederek müşteri yolculuğunu ve bütçe yönetimini optimize etmeye yardımcı olur.
Lifesight
lifesight.io
Lifesight, pazarlama verilerini analiz ederek işletmelerin karar almasına yardımcı olan, AI destekli bir pazarlama istihbarat platformudur.
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight, tüm kanallarınızın ve reklamlarınızın çevrimdışı ve çevrimiçi kanallar arası performansını ölçen bulut tabanlı çevik pazarlama ölçüm platformu.
Openprise
openprisetech.com
Openprise, RevOps'ta devrimi körüklüyor. Openprise, siloları ortadan kaldırmak ve satış ve pazarlama profesyonellerini ve teknolojilerini patlayıcı bir büyüme sağlayacak şekilde hizalamak için kritik RevOps süreçlerini otomatikleştirir. Openprise, RevTech yığınınızı basitleştirmenize, pazarınızdaki değişikliklere daha hızlı yanıt vermenize ve gelir hedeflerinize ulaşmak için operasyonlarınızı ölçeklendirmenize olanak tanıyan tek, kodsuz bir platformdur. UI Path, Freshworks, Zendesk, Zscaler ve Okta gibi sektör liderlerinin RevOps ekipleri, verimli ve öngörülebilir gelir elde etmek için Openprise'a güveniyor. Daha fazla bilgi için lütfen www.openprisetech.com adresini ziyaret edin.
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow, B2B pazarlamacıların gelir lideri olmalarına yardımcı olmak için birleşik bir ilişkilendirme, tahmin ve planlama çözümü sağlayan, yapay zeka odaklı bir gelir pazarlama platformudur. InfiniGrow'un platformu, B2B SaaS pazarlama ekiplerinin, herhangi bir pazarlama faaliyetinin iş etkisini ortaya çıkarmasına, herhangi bir bütçe senaryosunun sonuçlarını tahmin etmesine ve bütçe tahsislerini en iyi performans gösteren kanallara doğru optimize ederek KPI'larını sürekli olarak tutturmasına yardımcı olur. Günümüzün çevik pazarlama ortamında B2B pazarlamacıları, pazarlamalarını daha öngörülebilir, ölçülebilir ve gelir odaklı hale getirmeye çalıştıkça artan zorluklarla karşı karşıya kalıyor. InfiniGrow, faaliyetlerinizin tam iş etkisini ortaya çıkarmak için canlı Pazarlama, Satış ve finansal verilerinizi otomatik olarak birleştirir ve analiz eder ve KPI'larınıza sürekli olarak ulaşabilmeniz için bütçenizi daha iyi tahsis etmek amacıyla net görünürlük ve yapay zeka odaklı öneriler sunar.
ChannelMix
channelmix.com
Uçtan uca bir platform ve kapsamlı analiz ürünleri paketiyle ChannelMix, önde gelen markalara ve ajanslara pazarlama yatırım getirisini ölçmek ve büyütmek için net bir yol sağlar. ChannelMix, işletme için daha doğru, sürdürülebilir ve etkili öngörüler sunan birinci taraf analitik izleme ve veri modelleriyle geleceğe hazır pazarlama ölçümüne öncülük ediyor. ChannelMix ile, sorgulamayı veya kodlamayı öğrenmeye gerek kalmadan pazarlama harcamaları, hedefler, yatırım getirisi ve daha fazlası üzerinde tam görünürlük ve kontrol elde edeceksiniz. - ChannelMix, SQL veya kodlama bilgisi gerektirmez; ekibimiz sizin için veri bağlantılarını yönetir ve onarır. Müşteriler, ChannelMix ile verileri analize hazırlama sürelerinde %90'a kadar azalma gördü. - Tüm veriler, ChannelMix ekibi tarafından sizin için yönetilen özel bir veri ambarında (Amazon Redshift, Google BigQuery) saklanır. Veri yönetimi yükünü ekibinizin üzerinden alıyoruz. - ChannelMix, seçtiğiniz BI veya görselleştirme aracıyla entegre olur: Tableau, Google Data Studio, Power BI, Looker, Yellowfin ve daha fazlası. Hızlı başlangıçlı kontrol panellerimiz sayesinde, 3 günden daha kısa bir sürede bir raporlama çözümünü çalışır hale getirebilirsiniz. - Platform %100 ABD merkezli bir ekip tarafından desteklenmektedir. Müşteriler aynı gün yanıtla hesap yönetimi ve veri desteği alırlar.
Wizaly
wizaly.com
Pazarlama kanallarınızın performansına ilişkin %100 veri odaklı görünümümüze dayanarak pazarlama karmanızın yatırım getirisini optimize edin. Wizaly.com'da Pazarlama Analitiklerinin Gücünün Kilidini Açın: Pazarlama Kampanyalarınızı Optimize Edin, Yatırım Getirisini En Üst Düzeye Çıkarın ve Müşteri Yolculuğunu Anlayın. İşletmenizi ileriye taşımak için eyleme geçirilebilir içgörüleri ve veriye dayalı stratejileri keşfedin. Pazarlama başarısı yolculuğunuza bugün başlayın!
Tracify
tracify.ai
Tracify, tüm pazarlama faaliyetlerinizi (çok kanallı) takip etmek ve ilişkilendirmek için e-ticaret şirketlerine özel bir yazılımdır. Devrim niteliğindeki bir izleme teknolojisi kullanılarak kullanıcılar, modellemeye veya Google Analytics'e (%100 GDPR uyumlu) gerek kalmadan takip edilebilir. Tracify, her kanalın (Meta, TikTok, Google, Native, Mail, Influencer) performansına ilişkin farklı bilgiler sunan çeşitli ayrıntılı kontrol panelleri sunmanın yanı sıra tüm bu kanalları bütünsel olarak bir araya getirerek müşteri yolculuğunu şeffaf bir şekilde sunar.
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute, planlanmış ve planlanmamış spotlar (canlı okumalar, organik bahsetme tanıtımları) dahil tüm yayın formatlarındaki reklamlar için neredeyse gerçek zamanlı performans ölçümleri sunan yapay zeka destekli teknolojiyi kullanarak medya yayıncılığında pazarlama ilişkilendirmesini dönüştürüyor. Veritone Attribute, yayınlanan reklamlardan elde edilen verilerden yararlanır ve bunları reklamverenlerin web sitesi analizleriyle ilişkilendirir. Attribute ile medya yayıncıları dijital değerlerini yayın kampanyalarına gösterebilir, bu da reklamveren memnuniyetinin artmasına ve gelirin artmasına neden olur. Hızlı içgörüler — zengin, sağlam kampanya verilerini neredeyse gerçek zamanlı olarak toplayın ve görüntüleyin Esnek kurulum — her müşteriye, reklamverene ve kampanyaya göre özelleştirilebilir Son derece görsel — kontrol paneli, ilişkilendirme verilerinin basit, paylaşılabilir görselleştirmelerini sunar Daha fazlasını https://www.veritone adresinde öğrenin. com/applications/attribute.
CaliberMind
calibermind.com
Stratejik bir B2B lideri olarak pazarın nabzını tutmanız gerekir. Ancak ekiplerinizin kullandığı tüm araçlar nedeniyle noktaları birleştirmek ve mesajınızın doğru hedef kitlede mükemmel zamanda yankı uyandırıp uyandırmadığını anlamak zordur. CaliberMind platformu, içgörülerinizin daha net olması için verilerinizi düzenler ve anlamlandırır. Elbette ilişkilendirme, etkileşim puanlaması, dönüşüm hunisi analizi ve daha fazlasını yapıyoruz. Ancak gelir liderlerine verdiğimiz gerçek hediye, sorunları ve eğilimleri herkesten önce tespit edebilme yeteneğidir.
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata'nın B2B Gelir İlişkilendirme Platformu, B2B müşteri yolculuğunuza ilişkin benzeri görülmemiş bilgiler sunmak için pazara giriş teknoloji yığınınızdaki verileri birbirine bağlar. Dreamdata, anonim ilk dokunuştan kapalı kazanılmaya kadar tahminlere son verir ve gelirinizi gerçekten neyin artırdığına dair eyleme dönüştürülebilir analizler sunar. B2B şirketleri Dreamdata ile özel hesap tabanlı ilişkilendirme modellemesi çalıştırabilir, her reklam kampanyasının ROAS'ını alabilir, içerik yatırım getirisini ölçebilir, büyümeyi karşılaştırabilir, geliri tahmin edebilir ve bir sonraki ölçeklendirme çabalarına ilişkin veriye dayalı kararlar alabilir.
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp, dünyanın en yenilikçi şirketlerine yönelik veri işbirliği platformudur. Tüketici gizliliği, veri etiği ve temel kimlik alanında lider olan LiveRamp, markayı ve tüketici güvenini korurken, benzersiz netlik ve bağlama sahip bağlantılı bir müşteri görünümü oluşturmak için yeni standardı belirliyor. LiveRamp, kuruluşlar içinde, markalar arasında ve küresel ağ genelinde çeşitli veri işbirliği kullanım örneklerini desteklemek için verilerin bulunduğu her yerde işbirliği yapma esnekliği sağlar. İkonik tüketici markaları ve teknoloji devlerinden bankalara, perakendecilere ve sağlık hizmetleri liderlerine kadar yüzlerce küresel yenilikçi, müşteri bağlılığını ve sadakatini derinleştirerek, yeni ortaklıkları etkinleştirerek ve birinci taraf değerini en üst düzeye çıkararak kalıcı marka ve iş değeri oluşturmak için LiveRamp'a güveniyor gelişen uyumluluk ve gizlilik gereksinimlerinde ön saflarda yer alırken veriler. LiveRamp'ın merkezi San Francisco, California'da bulunmaktadır ve dünya çapında ofisleri bulunmaktadır.
TrackMaven
trackmaven.com
TrackMaven, pazarlamacıların dijital kanallarındaki performansını ölçüp geliştirmesine olanak tanıyan bir pazarlama analitiği platformudur.
Clarivoy
clarivoy.com
Clarivoy, pazarlamacıların kampanya harcamalarının gerçek sonuçlarını görebilmeleri için dönüşüm hunisinin tamamını kapsayan Satış İlişkilendirme ve Analiz araçları sunar.Sizin gibi modern pazarlamacıların kullandığı bayilik pazarlama bulutunu keşfedin.
Roivenue
roivenue.com
ROIVENUE, e-ticarete yönelik bir analiz, ilişkilendirme ve optimizasyon paketidir. Veri entegrasyonu ve çoklu dokunma yolculuklarının anlaşılması yoluyla pazarlamacıların gelir artışını hızlandırmasına ve pazarlama kârını artırmasına yardımcı olur. Veriye dayalı ilişkilendirme modellerini kullanarak, pazarlamacıların düşük performans gösteren kampanyaları belirlemesine, aşırı yatırım yapılan kanalları ele almasına ve yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmak için reklam bütçesini yeniden tahsis etmesine olanak tanır. Müşterilerimiz, tescilli yapay zeka destekli ilişkilendirme modelimizin uygulanmasının ardından genellikle çift haneli yatırım getirisi artışı görüyor. Roivenue, hesap oluşturan herkese Ücretsiz Deneme sunuyor!
Measured
measured.com
AdExchanger tarafından 1 Numaralı Ölçüm/Analiz teknolojisi olarak seçilen ve Digiday tarafından En İyi İlişkilendirme Aracı ödülüne layık görülen Measured, istenen performans sonuçlarına artan medya katkısını ölçerek markaların büyümesine yardımcı olur. Measured, her zaman öğrenen şeffaf bir deneme yaklaşımı aracılığıyla, pazarlamacılara verimliliği artırmaları ve medyayı maksimum büyüme için ölçeklendirmeleri için sürekli olarak eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunar. Deneyler, Measured'ın gizlilikle uyumlu Pazarlama Veri Ambarı tarafından desteklenmektedir. %30'a varan pazarlama verimliliği yakalayın. Artımlılık ölçümüyle güçlendirilmiştir.
Rockerbox
rockerbox.com
Rockerbox, pazarlamacılara lansmandan ölçeğe kadar destek vererek kanal etkinliğini kolayca görmelerine ve değerlendirmelerine yardımcı olur. Akıllı pazarlamacıların daha akıllıca harcama yapmalarına, analiz etmelerine, ölçeklendirmelerine, test etmelerine ve pazarlamalarına yardımcı olmak amacıyla platformumuzu oluşturduk. Rockerbox, daha iyi kanal içi optimizasyonlar gerçekleştirmenize ve performans göstermeyen kanallara para harcamayı durdurmanıza yardımcı olur. Temiz, eyleme geçirilebilir veriler oluşturmanın getirdiği sıkıntıyı ortadan kaldırıyor, ek teknik kaynaklara ihtiyaç duymadan hedeflerinize ulaşmanıza olanak sağlıyoruz. Hiçbir metodoloji mükemmel değildir, bu yüzden Rockerbox birden fazla metodolojiyi kullanır. Müşteri yolculuğunuzun en eksiksiz ve doğru görünümünü size sunmak için kural tabanlı ilişkilendirme, çoklu dokunma ilişkilendirme, halo analizi, coğrafi kaldırma, kanal içi test, artımlılık ve medya karması modellemeyi bir araya getiriyoruz.
Attribuly
attribuly.com
Doğru dönüşüm izleme ve ilişkilendirme, Shopify mağazanız için kritik öneme sahiptir. Ancak Reklam platformları ve analizler sıklıkla yanlış rapor veriyor ve bu da büyümeniz üzerinde ciddi bir etkiye sahip. Attribuly, Shopify'ın sunduğu tek birinci taraf çerez çözümüdür. Birinci taraf çerez ve veri entegrasyonlarıyla takibinizi geliştirir, %99'dan fazla doğru veri almanızı ve tüm müşteri yolculuğunuzun nasıl olduğuna dair netlik elde etmenizi sağlar. Tüm pazarlamacıların sahip olması gereken bir şey. Müşterilerin satın alma süreçlerini anlamak, kampanyaları optimize etmek ve ROAS'ı %20 artırmak için hassas müşteri verilerinizi kullanacaksınız. - Gerçek zamanlı müşteri uçtan uca yolculuğu - Reklamlar, etkileyiciler, bağlı kuruluşlar, sosyal medya, organik arama ve tüm kampanyalar için ilişkilendirme. - Reklam otomasyonu - Sunucu tarafı takibi
Invoca
invoca.com
Invoca, daha fazla gelir elde etmek amacıyla satın alma yolculuğunu izlemelerine ve optimize etmelerine yardımcı olmak için pazarlama ve satış ekiplerini birbirine bağlayan bir gelir yürütme platformudur. Gelir ekipleri, önde gelen teknoloji platformlarıyla derin entegrasyonlara sahip kapsamlı bir gelir yürütme platformu kullanarak, ücretli medya yatırımlarını doğrudan gelire daha iyi bağlayabilir, dijital katılımı geliştirebilir ve daha fazla satış sağlamak için en iyi alıcı deneyimlerini sunabilir. Invoca ile AutoNation, DIRECTV, Mayo Clinic, Mutual of Omaha ve Verizon gibi önde gelen tüketici markaları, inkar edilemez verilerle desteklenen inanılmaz sonuçları deneyimliyor. Invoca, Upfront Ventures, Accel, Silver Lake Waterman, H.I.G. gibi önde gelen risk sermayedarlarından 184 milyon dolar topladı. Büyüme Ortakları ve Salesforce Ventures. Invoca, işletmelerin çağrılardan yeni veriler elde ederek gelir artışını artırmalarına yardımcı oluyor, böylece daha az parayla daha fazla müşteri kazanıp elde tutabiliyorlar. Invoca'nın gelir uygulama platformuyla işletmeler inanılmaz sonuçlar elde ediyor: * Rogers Communications'taki gibi pazarlama ekipleri potansiyel müşteri kalitesini artırıyor ve satın alma maliyetlerini %82 oranında düşürüyor * MoneySolver'daki gibi iletişim merkezleri temsilcilerin performansını ve dönüşüm oranlarını %100 artırıyor * Andersen'ın Yenileme gibi çok konumlu işletmeler, telefonla ayarlanan randevuları neredeyse %50 oranında artırıyor
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