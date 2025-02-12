İlişkilendirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Güney Sudan

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Şirketler, potansiyel müşteri bulma ve satış süreçlerindeki çeşitli eylemlerin, olayların veya temas noktalarının pazarlama ve satış çabalarının genel başarısını nasıl etkilediğini analiz etmek için pazarlama ilişkilendirme yazılımından yararlanır. Kapalı bir satış, genellikle öngörülemeyen bir sırayla meydana gelen birden fazla faktörün karmaşık etkileşiminden kaynaklandığından, başarıya katkıda bulunan temel unsurları belirlemek zor olabilir. Pazarlama ilişkilendirme yazılımı, şirketle etkileşimler sırasında müşteri veya potansiyel müşteri üzerindeki etkisine dayalı olarak, satışın başarısını etkileyebilecek her faktöre değer atamada çok önemli bir rol oynar. Merkezi bir merkez görevi gören bu yazılım, çeşitli pazarlama ve yazılım araçlarından gelen verileri birleştirerek satış, pazarlama veya halkla ilişkiler departmanları tarafından kullanılan CRM, pazarlama otomasyonu, e-posta pazarlama, e-posta izleme, talep oluşturma ve satış gibi çözümlerle sorunsuz bir şekilde entegre olur. analiz araçları.
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Wizaly
wizaly.com
Pazarlama kanallarınızın performansına ilişkin %100 veri odaklı görünümümüze dayanarak pazarlama karmanızın yatırım getirisini optimize edin. Wizaly.com'da Pazarlama Analitiklerinin Gücünün Kilidini Açın: Pazarlama Kampanyalarınızı Optimize Edin, Yatırım Getirisini En Üst Düzeye Çıkarın ve Müşteri Yolculuğunu Anlayın. İşletmenizi ileriye taşımak için eyleme geçirilebilir içgörüleri ve veriye dayalı stratejileri keşfedin. Pazarlama başarısı yolculuğunuza bugün başlayın!
TrafficGuard
trafficguard.ai
TrafficGuard ile kirli trafiğin kampanya çalışmalarınızı mahvetmesi konusunda bir daha asla endişelenmenize gerek kalmayacak. En son makine öğrenimi/AI odaklı teknolojimiz, aptal ve karmaşık, sahte trafiği gerçek zamanlı olarak filtreleyerek reklam harcamanızın gerçek, yüksek kaliteli tıklamalara ve dönüşümlere yönlendirilmesini sağlar. Bu, daha iyi kampanya sonuçları ve daha yüksek reklam harcaması getirisi (ROAS) anlamına gelir. Güçlü çözüm, reklam harcamalarınızın her kuruşunun korunmasını sağlar, böylece gönül rahatlığıyla pazarlama hedeflerinize ulaşmaya odaklanabilirsiniz. TrafficGuard'ın reklam sahtekarlığına karşı koruma endişesini ortadan kaldırmasına ve reklamlarınızı korumanıza yardımcı olmasına izin verin.. - Google Arama (PPC) kampanyaları - Mobil UA kampanyaları - Satış ortağı harcamaları - Sosyal Ağlar Ancak biz sadece teknolojiyle yetinmiyoruz - uzman kampanya yönetimimiz ve Birinci sınıf müşteri hizmetleri, tüm reklam sahtekarlığından korunma ihtiyaçlarınız için güvenebileceğiniz bir ortağa sahip olmanızı sağlar.
CaliberMind
calibermind.com
Stratejik bir B2B lideri olarak pazarın nabzını tutmanız gerekir. Ancak ekiplerinizin kullandığı tüm araçlar nedeniyle noktaları birleştirmek ve mesajınızın doğru hedef kitlede mükemmel zamanda yankı uyandırıp uyandırmadığını anlamak zordur. CaliberMind platformu, içgörülerinizin daha net olması için verilerinizi düzenler ve anlamlandırır. Elbette ilişkilendirme, etkileşim puanlaması, dönüşüm hunisi analizi ve daha fazlasını yapıyoruz. Ancak gelir liderlerine verdiğimiz gerçek hediye, sorunları ve eğilimleri herkesten önce tespit edebilme yeteneğidir.
Rockerbox
rockerbox.com
Rockerbox, pazarlamacılara lansmandan ölçeğe kadar destek vererek kanal etkinliğini kolayca görmelerine ve değerlendirmelerine yardımcı olur. Akıllı pazarlamacıların daha akıllıca harcama yapmalarına, analiz etmelerine, ölçeklendirmelerine, test etmelerine ve pazarlamalarına yardımcı olmak amacıyla platformumuzu oluşturduk. Rockerbox, daha iyi kanal içi optimizasyonlar gerçekleştirmenize ve performans göstermeyen kanallara para harcamayı durdurmanıza yardımcı olur. Temiz, eyleme geçirilebilir veriler oluşturmanın getirdiği sıkıntıyı ortadan kaldırıyor, ek teknik kaynaklara ihtiyaç duymadan hedeflerinize ulaşmanıza olanak sağlıyoruz. Hiçbir metodoloji mükemmel değildir, bu yüzden Rockerbox birden fazla metodolojiyi kullanır. Müşteri yolculuğunuzun en eksiksiz ve doğru görünümünü size sunmak için kural tabanlı ilişkilendirme, çoklu dokunma ilişkilendirme, halo analizi, coğrafi kaldırma, kanal içi test, artımlılık ve medya karması modellemeyi bir araya getiriyoruz.
LeadsRx
leadsrx.com
LeadsRx, markaların ve ajansların pazarlama bütçelerinin ve pazarlama kampanyalarının performansını anlamalarına yardımcı olan bir SaaS platformudur. Sistem, LeadsRx Evrensel Dönüşüm İzleme Piksel™ ve yerleşik kimlik grafiği teknolojileri ile benzersiz bir şekilde farklılaşmaktadır. Bunlar, aylar yerine günler içinde katılım sağlanmasını, cihazlar ve tarayıcılar arasındaki yolculukları bir araya getiren müşteri yolculuk haritalarını ve dijital, radyo, TV, podcast, OTT dahil en geniş pazarlama kanallarını kapsayan Reklam Harcamalarından Elde Edilen Gelir (ROAS) raporlarını sağlar. ve daha fazlası. Misyonumuzu, cesur pazarlamacıları müşteri ilişkilerini derinleştirmek ve pazarlama performansını artırmak için ihtiyaç duydukları içgörü, teknoloji ve güven ile donatmak olarak görüyoruz. Bu, markaların müşteriyi yaptıkları her şeyin merkezine koyarak işlerini büyütmelerine olanak tanır. LeadsRx'i kullanan ekipler, boşa giden reklam harcamalarını azaltır, müşteri yolculuğunu optimize eder ve zamana karşı dayanıklı, veriye dayalı kararlar alır.
Tomi.ai
tomi.ai
Tomi.ai, her web sitesi ziyaretçisinin satın alma olasılığını ve gelecekteki gelirini tahmin eden ve bu tahminleri aşağıdakilere dönüştüren, gizlilik dostu bir web sitesi ziyaretçisi ve gelen potansiyel müşteri puanlama platformudur: - Geliri en üst düzeye çıkaran reklam kitleleri ve sentetik dönüşümler (akıllı teklif optimizasyon sinyalleri) ( potansiyel müşteriler değil) ve boşa giden pazarlama harcamalarını ortadan kaldırır, - Çeşitli kanallar, hedef kitleler ve reklam öğeleri tarafından oluşturulan trafiğin gerçek kalitesine ilişkin anında bilgiler, - Satış ekiplerinin daha fazla satış hattı oluşturmasına ve daha fazla anlaşma gerçekleştirmesine yardımcı olan müşteri adayı ve potansiyel müşteri puanları.
Measured
measured.com
AdExchanger tarafından 1 Numaralı Ölçüm/Analiz teknolojisi olarak seçilen ve Digiday tarafından En İyi İlişkilendirme Aracı ödülüne layık görülen Measured, istenen performans sonuçlarına artan medya katkısını ölçerek markaların büyümesine yardımcı olur. Measured, her zaman öğrenen şeffaf bir deneme yaklaşımı aracılığıyla, pazarlamacılara verimliliği artırmaları ve medyayı maksimum büyüme için ölçeklendirmeleri için sürekli olarak eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunar. Deneyler, Measured'ın gizlilikle uyumlu Pazarlama Veri Ambarı tarafından desteklenmektedir. %30'a varan pazarlama verimliliği yakalayın. Artımlılık ölçümüyle güçlendirilmiştir.
rampmetrics
rampmetrics.com
rampmetrics, kullanıma hazır eksiksiz bir pazarlama analitiği çözümüdür. Dönüşüm İzleme, Pazarlama İlişkilendirmesi ve Huni Analitiği, hiçbir kodlama veya karmaşık kurulum olmadan sorunsuz bir şekilde entegre edilir.
Madgicx
madgicx.com
Madgicx: E-com Reklam Bulutu, Meta reklamverenlerin Facebook izleme, otomasyon, hedefleme, reklam öğeleri ve reklam yönetimi de dahil olmak üzere reklamlarının tüm alanlarını optimize etmelerine yardımcı olan eksiksiz bir çözüm yelpazesi sunar.
Solitics
solitics.com
Solitics, Ziyaretçi aktivasyonu, Müşteri etkileşimi ve son teknoloji ürünü Aanalytics paketi konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir müşteri etkileşim platformudur. Platform, B2C markalarının müşteri yaşam döngülerini otomatikleştirmesine, kişiselleştirmesine ve tamamen yönetmesine, en iddialı vizyonu uygulamaya koymasına ve büyümeyi hızlandırmasına olanak tanır. Hızlı uygulama (45 gün içinde yayında!) ve sürekli yenilik taahhüdüyle Solitics ortakları ve müşterileri, dönüşüm, elde tutma ve YBD'de olağanüstü sonuçlara tanık oluyor. Dünya çapındaki yüzlerce marka, birden fazla sektörde, Solitics'i kullanarak müşterileriyle yenilikçi ve kişisel bir şekilde, gerçek zamanlı olarak etkileşime geçiyor.
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute, planlanmış ve planlanmamış spotlar (canlı okumalar, organik bahsetme tanıtımları) dahil tüm yayın formatlarındaki reklamlar için neredeyse gerçek zamanlı performans ölçümleri sunan yapay zeka destekli teknolojiyi kullanarak medya yayıncılığında pazarlama ilişkilendirmesini dönüştürüyor. Veritone Attribute, yayınlanan reklamlardan elde edilen verilerden yararlanır ve bunları reklamverenlerin web sitesi analizleriyle ilişkilendirir. Attribute ile medya yayıncıları dijital değerlerini yayın kampanyalarına gösterebilir, bu da reklamveren memnuniyetinin artmasına ve gelirin artmasına neden olur. Hızlı içgörüler — zengin, sağlam kampanya verilerini neredeyse gerçek zamanlı olarak toplayın ve görüntüleyin Esnek kurulum — her müşteriye, reklamverene ve kampanyaya göre özelleştirilebilir Son derece görsel — kontrol paneli, ilişkilendirme verilerinin basit, paylaşılabilir görselleştirmelerini sunar Daha fazlasını https://www.veritone adresinde öğrenin. com/applications/attribute.
Tracify
tracify.ai
Tracify, tüm pazarlama faaliyetlerinizi (çok kanallı) takip etmek ve ilişkilendirmek için e-ticaret şirketlerine özel bir yazılımdır. Devrim niteliğindeki bir izleme teknolojisi kullanılarak kullanıcılar, modellemeye veya Google Analytics'e (%100 GDPR uyumlu) gerek kalmadan takip edilebilir. Tracify, her kanalın (Meta, TikTok, Google, Native, Mail, Influencer) performansına ilişkin farklı bilgiler sunan çeşitli ayrıntılı kontrol panelleri sunmanın yanı sıra tüm bu kanalları bütünsel olarak bir araya getirerek müşteri yolculuğunu şeffaf bir şekilde sunar.
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata'nın B2B Gelir İlişkilendirme Platformu, B2B müşteri yolculuğunuza ilişkin benzeri görülmemiş bilgiler sunmak için pazara giriş teknoloji yığınınızdaki verileri birbirine bağlar. Dreamdata, anonim ilk dokunuştan kapalı kazanılmaya kadar tahminlere son verir ve gelirinizi gerçekten neyin artırdığına dair eyleme dönüştürülebilir analizler sunar. B2B şirketleri Dreamdata ile özel hesap tabanlı ilişkilendirme modellemesi çalıştırabilir, her reklam kampanyasının ROAS'ını alabilir, içerik yatırım getirisini ölçebilir, büyümeyi karşılaştırabilir, geliri tahmin edebilir ve bir sonraki ölçeklendirme çabalarına ilişkin veriye dayalı kararlar alabilir.
ChannelMix
channelmix.com
Uçtan uca bir platform ve kapsamlı analiz ürünleri paketiyle ChannelMix, önde gelen markalara ve ajanslara pazarlama yatırım getirisini ölçmek ve büyütmek için net bir yol sağlar. ChannelMix, işletme için daha doğru, sürdürülebilir ve etkili öngörüler sunan birinci taraf analitik izleme ve veri modelleriyle geleceğe hazır pazarlama ölçümüne öncülük ediyor. ChannelMix ile, sorgulamayı veya kodlamayı öğrenmeye gerek kalmadan pazarlama harcamaları, hedefler, yatırım getirisi ve daha fazlası üzerinde tam görünürlük ve kontrol elde edeceksiniz. - ChannelMix, SQL veya kodlama bilgisi gerektirmez; ekibimiz sizin için veri bağlantılarını yönetir ve onarır. Müşteriler, ChannelMix ile verileri analize hazırlama sürelerinde %90'a kadar azalma gördü. - Tüm veriler, ChannelMix ekibi tarafından sizin için yönetilen özel bir veri ambarında (Amazon Redshift, Google BigQuery) saklanır. Veri yönetimi yükünü ekibinizin üzerinden alıyoruz. - ChannelMix, seçtiğiniz BI veya görselleştirme aracıyla entegre olur: Tableau, Google Data Studio, Power BI, Looker, Yellowfin ve daha fazlası. Hızlı başlangıçlı kontrol panellerimiz sayesinde, 3 günden daha kısa bir sürede bir raporlama çözümünü çalışır hale getirebilirsiniz. - Platform %100 ABD merkezli bir ekip tarafından desteklenmektedir. Müşteriler aynı gün yanıtla hesap yönetimi ve veri desteği alırlar.
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow, B2B pazarlamacıların gelir lideri olmalarına yardımcı olmak için birleşik bir ilişkilendirme, tahmin ve planlama çözümü sağlayan, yapay zeka odaklı bir gelir pazarlama platformudur. InfiniGrow'un platformu, B2B SaaS pazarlama ekiplerinin, herhangi bir pazarlama faaliyetinin iş etkisini ortaya çıkarmasına, herhangi bir bütçe senaryosunun sonuçlarını tahmin etmesine ve bütçe tahsislerini en iyi performans gösteren kanallara doğru optimize ederek KPI'larını sürekli olarak tutturmasına yardımcı olur. Günümüzün çevik pazarlama ortamında B2B pazarlamacıları, pazarlamalarını daha öngörülebilir, ölçülebilir ve gelir odaklı hale getirmeye çalıştıkça artan zorluklarla karşı karşıya kalıyor. InfiniGrow, faaliyetlerinizin tam iş etkisini ortaya çıkarmak için canlı Pazarlama, Satış ve finansal verilerinizi otomatik olarak birleştirir ve analiz eder ve KPI'larınıza sürekli olarak ulaşabilmeniz için bütçenizi daha iyi tahsis etmek amacıyla net görünürlük ve yapay zeka odaklı öneriler sunar.
NestAds
nestscale.com
Reklam Takibi ve Pazarlama İlişkilendirmesi. Shopify satıcıları için özel olarak oluşturulmuştur. NestAds, reklam kampanyalarınızdan elde edilen doğru verileri analiz etmenize ve müşteri yolculuğu analizlerini ortaya çıkarmanıza olanak tanır. ROAS'ı en üst düzeye çıkarmak ve iş büyümesini artırmak için güvenle veriye dayalı kararlar alındı.
Openprise
openprisetech.com
Openprise, RevOps'ta devrimi körüklüyor. Openprise, siloları ortadan kaldırmak ve satış ve pazarlama profesyonellerini ve teknolojilerini patlayıcı bir büyüme sağlayacak şekilde hizalamak için kritik RevOps süreçlerini otomatikleştirir. Openprise, RevTech yığınınızı basitleştirmenize, pazarınızdaki değişikliklere daha hızlı yanıt vermenize ve gelir hedeflerinize ulaşmak için operasyonlarınızı ölçeklendirmenize olanak tanıyan tek, kodsuz bir platformdur. UI Path, Freshworks, Zendesk, Zscaler ve Okta gibi sektör liderlerinin RevOps ekipleri, verimli ve öngörülebilir gelir elde etmek için Openprise'a güveniyor. Daha fazla bilgi için lütfen www.openprisetech.com adresini ziyaret edin.
Cometly
cometly.com
Cometly, işletmelerin reklam kampanyaları için daha doğru ilişkilendirmeler elde etmesine ve doğru verilere dayanarak daha akıllı reklam optimizasyonu kararları almasına olanak tanıyan bir ilişkilendirme bulut platformudur.
Fospha
fospha.com
Fospha, kârlı e-ticaret büyümesine güç veren sektör lideri çözümdür. Kötü pazarlama ölçümü, gelirin %60'ının GA gibi uygun olmayan platformlar ve kanalların Reklam Yöneticileri tarafından yanlışlıkla atfedildiği 589 milyar dolarlık bir sorundur. Fospha ile değerli bütçenizi yanlış reklamlara harcamak artık geçmişte kaldı. Fospha, son derece hassas tek bir modelle pazarlama hunisinin tamamındaki tıklamalar ve gösterimler gibi her şeyi ölçer. Fospha kullanan pazarlamacılar hangi reklamların gerçekten işe yaradığını tam olarak biliyor. Fospha kullanan markalar hızlı ve kârlı bir büyüme sağlıyor. Kötü veriyi dünün sorunu haline getirin ve sadece 15 dakika içinde Fospha ile canlı yayına geçin.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics, silolanmış pazarlama, satış, gelir ve müşteri verilerini aşağıdakilere bağlayan bir pazarlama ölçüm ve ilişkilendirme platformudur: - Müşteri yolculuğunuzun tam bir dönüşüm hunisi görünümünü sağlayın - Geliri kanal, kampanya, içerik ve anahtar kelime düzeyinde doğru bir şekilde ilişkilendirin - Çoklu dokunuş oluşturun 6 farklı ilişkilendirme modeli (ilk tıklama, son tıklama, doğrusal, konum tabanlı, zamana bağlı azalma ve veriye dayalı ilişkilendirme) kullanan ilişkilendirme raporları - Reklam platformlarınızı, CRM ve BI araçlarınızı maliyet, fırsat, gelir ve yatırım getirisi ile zenginleştirin veriler - 'Karanlık sosyal' aktivite ve sıfır tıklama kanallarından gelen çevrimdışı ve/veya görünmez temas noktalarının etkisini ölçün ve tahmin edin - Başarıyı 1. taraf verileriyle ölçerek, geleneksel analiz sistemlerinde 'çerezin ölümü'nden kaynaklanan doğruluk sorunlarının üstesinden gelin Pazarlama stratejinizi yalnızca dönüşümlere değil, gelire ve yatırım getirisine dayalı olarak optimize etmeye başlamak için Ruler Analytics ile bir demo rezervasyonu yapın.
Roivenue
roivenue.com
ROIVENUE, e-ticarete yönelik bir analiz, ilişkilendirme ve optimizasyon paketidir. Veri entegrasyonu ve çoklu dokunma yolculuklarının anlaşılması yoluyla pazarlamacıların gelir artışını hızlandırmasına ve pazarlama kârını artırmasına yardımcı olur. Veriye dayalı ilişkilendirme modellerini kullanarak, pazarlamacıların düşük performans gösteren kampanyaları belirlemesine, aşırı yatırım yapılan kanalları ele almasına ve yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmak için reklam bütçesini yeniden tahsis etmesine olanak tanır. Müşterilerimiz, tescilli yapay zeka destekli ilişkilendirme modelimizin uygulanmasının ardından genellikle çift haneli yatırım getirisi artışı görüyor. Roivenue, hesap oluşturan herkese Ücretsiz Deneme sunuyor!
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight, tüm kanallarınızın ve reklamlarınızın çevrimdışı ve çevrimiçi kanallar arası performansını ölçen bulut tabanlı çevik pazarlama ölçüm platformu.
Clarivoy
clarivoy.com
Clarivoy, pazarlamacıların kampanya harcamalarının gerçek sonuçlarını görebilmeleri için dönüşüm hunisinin tamamını kapsayan Satış İlişkilendirme ve Analiz araçları sunar.Sizin gibi modern pazarlamacıların kullandığı bayilik pazarlama bulutunu keşfedin.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail bir e-posta ve çok kanallı pazarlama platformudur. E-posta, SMS, Facebook kullanarak müşterilerle etkili bir şekilde iletişim kurun. Bizimle bunu basit ve otomatik olarak, ancak kişisel bakımla yapabilirsiniz. Sürükle ve bırak düzenleyicimizi kullanın ve güzel, duyarlı şablonlar oluşturun veya önceden hazırlanmış 100 şablondan birini seçin. Bir adım önde olun ve müşterilerinizin gelen kutularında öne çıkmak için kişiselleştirmeyi, dinamik içeriği kullanın. İçeriği özelleştirmek ve müşteri davranışınıza göre tepki vermek için gelişmiş segmentasyon seçeneklerimizi kullanın. Ayrıca kayıt formlarını ve Facebook potansiyel müşteri reklamlarını kullanarak veritabanınızı büyütün. Kapsamlı raporlarla iyileştirin. VEYA, TO, hemen çıkma ve abonelikten çıkma oranı veya spam şikayetlerine ilişkin veriler sunuyoruz. Ayrıca, dönüşüm oranını, geliri, her bir kişinin etkinliğini, tıklama haritasını, masaüstü ve mobil cihazlarda açılmaları, posta istemcilerini ve daha birçok faydalı içgörü istatistiklerini izleyin. Basit otomasyon oluşturucumuzun avantajlarından yararlanın ve otomasyonların sizin için çalışmasına izin verin. En popüler otomasyonların şablonlarını kullanın - hoş geldiniz serisi, ilk satın almada indirim, doğum günü otomasyonu, terk edilmiş sepet, satın alma ödülü, e-kitap indirme ve daha fazlası. Entegrasyonları kullanarak verileri doğrudan mağazanızdan alın; Shopify, Woocommerce, Opencart, Ecwid, Zapier, API ve daha fazlasını sunuyoruz. Kendiniz görmek için Ecomail'i bir aylık ücretsiz deneme sürümümüzle deneyin! Sadece birkaç adımda haber bülteni göndermeyi ve müşterilerinizle iletişim kurmayı kolay ve erişilebilir hale getirdik. Desteğimiz tüm kullanıcılar için ücretsizdir. [email protected] adresinden her zaman yanınızdayız. Ücretli planlarımız aylık 5€'dan başlıyor.
Invoca
invoca.com
Invoca, daha fazla gelir elde etmek amacıyla satın alma yolculuğunu izlemelerine ve optimize etmelerine yardımcı olmak için pazarlama ve satış ekiplerini birbirine bağlayan bir gelir yürütme platformudur. Gelir ekipleri, önde gelen teknoloji platformlarıyla derin entegrasyonlara sahip kapsamlı bir gelir yürütme platformu kullanarak, ücretli medya yatırımlarını doğrudan gelire daha iyi bağlayabilir, dijital katılımı geliştirebilir ve daha fazla satış sağlamak için en iyi alıcı deneyimlerini sunabilir. Invoca ile AutoNation, DIRECTV, Mayo Clinic, Mutual of Omaha ve Verizon gibi önde gelen tüketici markaları, inkar edilemez verilerle desteklenen inanılmaz sonuçları deneyimliyor. Invoca, Upfront Ventures, Accel, Silver Lake Waterman, H.I.G. gibi önde gelen risk sermayedarlarından 184 milyon dolar topladı. Büyüme Ortakları ve Salesforce Ventures. Invoca, işletmelerin çağrılardan yeni veriler elde ederek gelir artışını artırmalarına yardımcı oluyor, böylece daha az parayla daha fazla müşteri kazanıp elde tutabiliyorlar. Invoca'nın gelir uygulama platformuyla işletmeler inanılmaz sonuçlar elde ediyor: * Rogers Communications'taki gibi pazarlama ekipleri potansiyel müşteri kalitesini artırıyor ve satın alma maliyetlerini %82 oranında düşürüyor * MoneySolver'daki gibi iletişim merkezleri temsilcilerin performansını ve dönüşüm oranlarını %100 artırıyor * Andersen'ın Yenileme gibi çok konumlu işletmeler, telefonla ayarlanan randevuları neredeyse %50 oranında artırıyor
AdRoll
adroll.com
AdRoll'un yapay zeka odaklı pazarlama yazılımıyla, gelişmiş hedef kitle hedefleme, kanallar arası etkileşim, gelişmiş ölçüm ve ilişkilendirme özelliklerinin hepsini tek bir yerden elde edebilirsiniz. AdRoll'un büyüme platformuyla müşterilerin sevdiği bir marka oluşturun, daha fazla ziyaretçiyi müşteriye dönüştürün ve müşteri bağlılığını artırın.
Attribution
attributionapp.com
İlişkilendirme, en eksiksiz ve uygulaması kolay çoklu dokunmatik ilişkilendirme çözümüdür. Harcamalarınızı, ziyaretlerinizi, dönüşümlerinizi, gelirinizi ve reklam harcamalarından elde ettiğiniz geliri (ROAS) tek bir basit görünümde görün. Maliyeti entegre eder ve Facebook, Google, Quora, Linkedin ve Adroll dahil olmak üzere çoğu büyük reklam platformunu otomatik olarak etiketler. Segment, Stripe, Salesforce, Hubspot, Marketo ve daha fazlasıyla dönüşüm entegrasyonları! Kullanıcı düzeyinde ilişkilendirme VE hesap tabanlı ilişkilendirme. Uygulanabilir bilgiler için ROAS'ı kanala göre güne, haftaya veya aya göre gösteren kohort tabanlı raporlama. Aradığınız sistem budur.
BL.INK
bl.ink
BL.INK, kısaltılmış URL'leri ve QR kodlarını sınırsız veri ve esneklikle destekler. BL.INK ile sınırsız veri noktası yakalayan binlerce özel bağlantı oluşturacak, böylece her kullanıcı temas noktasını ölçebilecek ve her etkileşimi mükemmelleştirebileceksiniz. Ekibinizdeki herkes, pazarlama ilişkilendirmesinin her öğesini doğru bir şekilde ölçmek için mükemmel veriler oluşturabilir. Bağlantınızı ziyaret eden her müşteri, ihtiyaç duyduğu bilgileri her zaman, kırık bağlantılar olmadan alır. Bir yarışma sona erdiğinde bağlantıyı değiştirmeniz veya sayfayı kullanıcının kendi dilinde göstermeniz mi gerekiyor? BL.INK ile çok kolay. Başka hiçbir URL kısaltıcı veya QR kodu oluşturucu mevcut araçlarınızla entegre olmaz, bozuk bağlantılardan kaçınmanıza yardımcı olmaz, bağlantıları güncellerken sıfır kesinti süresi sağlar ve kurumsal şirketlerin çalışma biçimine dayalı olarak oluşturulmuş bir platforma sahip değildir. Yalnızca BL.INK. 2008'den beri talepkar küresel markaların güvendiği.
CallRail
callrail.com
CallRail, her büyüklükteki işletmenin daha fazla potansiyel müşteriyi daha iyi müşterilere dönüştürmesini kolaylaştırır. CallRail, her büyüklükteki işletmenin güvenle pazarlamasını kolaylaştıran öncü istihbarat platformudur. Dünya çapında 200.000'den fazla şirkete hizmet veren CallRail'in çözümleri, işletmelerin her bir müşteri adayını pazarlama yolculuklarıyla takip etmesine ve ilişkilendirmesine, her çağrıyı, mesajı, sohbeti ve formu yakalayıp yönetmesine ve pazarlamalarını optimize etmek için gerçek zamanlı bilgileri kullanmasına yardımcı olur.
CallSource
callsource.com
CallSource, çağrı izleme, müşteri adayı yönetimi ve iş analitiği çözümlerinde sektör lideridir. Pazarlama harcamalarınızı en üst düzeye çıkarın ve ölçülmüş sonuçlar elde edin.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlama araçları sağlar.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase One Smarter GTM™ platformu, ekiplerin gelir hedeflerine daha az kaynakla ulaşmalarına yardımcı olur. Satış ve pazarlama hareketlerini düzenlemenize ve B2B satın alma yolculuğunun her aşamasına alaka düzeyi katmanıza yardımcı olmak için hesap düzeyinde zengin ve güvenilir içgörü olan Hesap İstihbaratını kullanır. Her istihbarat ve içgörü kaynağını ve her satış ve pazarlama oyununu birbirine bağlayan tek bir pencereye sahip olacaksınız, böylece fırsatları daha erken tespit edebilir, onlarla daha akıllıca etkileşime geçebilir ve anlaşmaları daha hızlı tamamlayabilirsiniz. Hesap İstihbaratımızı, CRM ve MAP verilerinizi, amaç sinyallerinizi, teknografik özelliklerimizi ve daha fazlasını kullanarak kesin hedef kitleler oluşturun. Daha sonra daha fazla hassasiyet ve kontrol için ek özelliklerden yararlanın: tüm satın alma ekiplerine ulaşmak, kişiselleştirmeyle web sitesi dönüşümlerini artırmak, ekosisteminiz ve kanallarınız genelinde anlamlı müşteri etkileşimlerini koordine etmek ve pazarlama ve satış faaliyetlerinin satış hattını ve geliri nasıl artırdığını ölçmek için optimize edilmiş tek B2B reklam platformu. Satıcılar, kişiler ve şirketler hakkında akıllı bilgiler edinmek ve Demandbase katılımını ve amaç etkinliğini görmek için CRM uygulamalarından bile yararlanabilir. Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence ile düşük sürtünmeli satın alma için tüm GTM dokunuşlarını koordine edebilirsiniz.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode, fiziksel ve dijital alanlar arasındaki boşluğu doldurarak markaların müşterileriyle daha etkili bir şekilde bağlantı kurmasını sağlamak için tasarlanmış bir teknoloji platformudur. Flowcode, değerli birinci taraf verilerinin yakalanmasını kolaylaştırarak işletmelerin pazarlama stratejilerini geliştirmelerine ve müşteri katılımını optimize etmelerine olanak tanır. Bu yenilikçi çözüm, özellikle tüketici davranışını anlamanın, dönüşümleri teşvik etmek ve marka bağlılığını geliştirmek için gerekli olduğu günümüzün dijital ortamıyla ilgilidir. Öncelikle müşteri etkileşimlerini iyileştirmeyi amaçlayan markaları hedefleyen Flowcode, perakende, eğlence ve konaklama da dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlere hizmet veriyor. Araçları, dönüşüm hunilerini optimize etmek için tasarlanmış olup, işletmelerin müşteri ilgi alanlarını doğru bir şekilde tanımlamasına ve haritalandırmasına olanak tanır. Bu yetenek, özellikle hedef kitlesinde yankı uyandıracak kişiselleştirilmiş deneyimler yaratmak isteyen kuruluşlar için faydalıdır. Markalar, Flowcode'dan yararlanarak yalnızca müşteri çekmekle kalmayıp aynı zamanda tekrarlanan etkileşimi teşvik eden benzersiz deneyimlerin kilidini açabilir. Flowcode'un öne çıkan özelliklerinden biri, 711 milyondan fazla etkileşimi kolaylaştırma yeteneğidir ve büyük mekan ve etkinliklerde müşteri deneyimlerini geliştirmedeki etkinliğini ortaya koymaktadır. Bu düzeydeki etkileşim, Flowcode'un markalar ve tüketiciler arasında anlamlı etkileşimler sağlama kapasitesini gösteriyor. Ayrıca platform, Fortune 500'ün %60'ından fazlasının güvenini kazanıyor ve bu da büyük ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamadaki güvenilirliğini ve etkinliğini gösteriyor. Flowcode'un benzersiz satış noktaları arasında, markaların müşteri etkileşimlerinden eyleme geçirilebilir bilgiler toplamasına olanak tanıyan fiziksel ve dijital temas noktalarının kusursuz entegrasyonu yer alıyor. Platform, gerçek zamanlı analiz araçları sunarak işletmelerin katılım ölçümlerini takip etmesine ve stratejilerini buna göre ayarlamasına olanak tanıyor. Bu veriye dayalı yaklaşım, yalnızca pazarlama çabalarını geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda müşteri tercihlerinin daha derinlemesine anlaşılmasını da teşvik ederek sonuçta daha etkili kampanyalara yol açıyor. Özetle Flowcode, markaları müşterileriyle yenilikçi yollarla buluşturan kapsamlı bir çözüm sunarak teknoloji dünyasında öne çıkıyor. Flowcode, birinci taraf veri toplama ve etkileşim optimizasyonuna odaklanarak, işletmeleri gelişen dijital ortamda gezinmek ve hedef kitleleriyle kalıcı ilişkiler kurmak için ihtiyaç duydukları araçlarla donatıyor.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack, B2B için önde gelen analiz ve ilişkilendirme platformudur. HockeyStack tüm platformlarınıza bağlanır, verilerinizi temizler ve satış hattını neyin yönlendirdiğini ölçmenize ve alıcı yolculuklarını görselleştirmenize olanak tanır. Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'si veya her bir pazarlama kanalının kayıp oranı gibi gizli bilgileri ortaya çıkarmak için pazarlama, ürün, gelir ve satış verilerini birleştiren bir SaaS analiz aracıdır. 8x8, ActiveCampaign ve Cognism gibi şirketlerdeki yüzlerce gelir ekibi, daha fazla satış hattı oluşturmak ve anlaşmaları daha hızlı kapatmak için HockeyStack'i kullanıyor.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü tek bir platformda. Değerli zamanınızdan tasarruf edecek ve doğru müşterileri geniş ölçekte çekip dönüştürecek kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm içeriğe sahip olacaksınız. Ayrıca Marketing Hub, HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulduğu için pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilirler. Pazarlamacılar, CRM platformunun tamamını kullanırken yatırım getirisini kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarda benzersiz bir uyum elde edebilir. İster stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenize olanak tanır. HubSpot daha iyi büyümeniz için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Impact
impact.com
Önde gelen küresel ortaklık yönetimi platformu olan Impact.com, 2008'deki kuruluşundan bu yana kuruluşların her türlü ortaklığı (bağlı kuruluşlar, etkileyiciler, ticari içerik yayıncıları, B2B ve daha fazlası dahil) keşfetme ve yönetme biçimini değiştiriyor. yerleşik platform, işletmelerin (markalar, yayıncılar ve ajanslar) hem yayıncılarla hem de tüketicilerle özgün, kalıcı ve ödüllendirici ilişkiler kurmasına yardımcı olur. Tüketici yolculuğunun tamamında görünürlük sağlayarak, tüm ortaklık karışımının toplam değerini kolaylıkla ve şeffaf bir şekilde toplayabilir, düzenleyebilir ve optimize edebilir; büyümeyi teşvik edebilir ve tüketiciler için yeni değer yaratabilirler. Impact.com'un teknoloji platformunun ve ortaklık pazarının Walmart, Uber, Shopify, Lenovo, L'Oreal, Fanatics, Levi's ve 1-800-Flowers gibi küresel kurumsal markaların gelir artışını nasıl sağladığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.impact adresini ziyaret edin. com.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan ve web sitenizden elde edilen verilerden yararlanın; pazarlamanızın size zaman kaybettirmeden etkili, ilgi çekici ve akılda kalıcı olmasını sağlayın. İşletmenizi farklı kılan kişisel dokunuşlara odaklanabilmeniz ve müşterilerinizin hiçbirinde tek bir adımı kaçırmadığınızdan emin olabilmeniz için otomasyonu sizin için çalıştırıyoruz. ActiveCampaign ile yapabileceğiniz bazı şeyler nelerdir? -Tüm müşteri temas noktalarınızda kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirin -Daha derin segmentasyon ve daha etkili erişim için müşteri yaşam döngüsünün tamamında alıcı tercihlerini, davranışlarını ve birçok özel özelliği izleyin -Gönderimleri neredeyse tüm parametrelere göre özelleştirin, böylece mesajlarınız her zaman doğru hedeflenir hedef kitle -Her müşteri için en iyi içeriği, gönderme zamanını ve dağıtım kanalını seçmek için tüm müşteri yaşam döngüsünden elde edilen verileri kullanın -Minimum çabayla tamamen özelleştirilmiş kampanyalar oluşturun ve ardından müşteri davranışlarına göre gönderme stratejinizi gerçek zamanlı olarak geliştirin -Müşteri davranışlarını çoğaltın İşletmeniz ne kadar büyürse büyüsün, her müşteri için 1-1 kişisel deneyim
PixelMe
pixelme.me
PixelMe, bilgili pazarlamacılara yönelik çok dokunuşlu bir müşteri ilişkilendirme platformudur. Her pazarlama çabasını ilişkilendirmek, yatırım getirisini izlemek, müşteri yolculuklarını görüntülemek ve bütçelerinizi büyüme için optimize etmek için pazarlama verilerinizi birleştirin. Paylaştığınız her bağlantıda yeniden hedefleme pikselleri içeren bir URL kısaltıcı. Güçlü markalı bağlantılar oluşturun ve %34'e kadar daha fazla tıklama alın.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paketi satar. 2020 yılında Fortune dergisi, çalışanların memnuniyet anketine göre Salesforce'u 'Çalışılacak En İyi 100 Şirket Listesi'nde altıncı sıraya koydu.
Terminus
terminusplatform.com
İşleri yapmanın eski yolu artık işe yaramıyor. Ve geride kalmayı göze alamazsınız. B2B stratejileri gelişti ve oyunun kuralları değişti. Özellikle her dolar ile daha verimli olma yönündeki artan baskı göz önüne alındığında, işletmenizin olması gereken yere sizi ulaştırmak için platforma, uzmanlara ve taktiksel taktik kitaplarına ihtiyacınız var. Terminus, başarınız için oluşturulmuş bir platformdur. Ekibinizin tüm yaşam döngüleri boyunca hesaplarla tanışmasına yardımcı olur; alıcıları hesap edinmeden genişletme ve yenilemeye kadar ilgi çekici dijital deneyimlerle çevreleyen, birinci taraf verilere dayanan bir platforma ihtiyacınız vardır. Motorumuz yatırım getirisini artırmak, dolandırıcılığı en aza indirmek, marka güvenliğine öncelik vermek ve amacı GTM ekipleri için ilgili, eyleme geçirilebilir içgörüye dönüştürmek için tasarlandı.
TrackMaven
trackmaven.com
Pazarlamacılar sonuçlarını iki nedenden dolayı rapor ederler: değerlerini kanıtlamak ve sonuçları iyileştirmek. TrackMaven, pazarlamacılara her ikisini de tüm dijital kanallarında yapma olanağı sağlayan tek pazarlama analitiği platformudur. TrackMaven'in pazarlama analitiği platformu, organik ve ücretli sosyal analizler, web sitesi trafiği, dönüşümler, gelir ve daha fazlası dahil olmak üzere pazarlamacıların performanslarını ölçmek ve iyileştirmek için halihazırda kullandığı tüm verileri entegre eder; böylece neyin işe yarayıp neyin yaramadığını tek bir merkezi noktadan görebilirsiniz. görüş. TrackMaven ayrıca sonuçlarınızı rakiplerinize, meslektaşlarınıza ve etkileyicilere göre takip ederek müşterilerinin kendi sektörlerinde nerede kazanıp kaybettiklerini gösterebilir. Dünyanın en iyi yüzlerce markasının pazarlama liderleri, pazarlama çalışmalarının 20'den fazla dijital kanal üzerindeki tam etkisini anlamak için TrackMaven'i kullanıyor. 2012 yılında kurulan şirketin genel merkezi Washington, D.C.'dedir. Daha fazla bilgi edinmek için www.trackmaven.com adresini ziyaret edin veya bizi Twitter @TrackMaven üzerinden takip edin.
Triple Whale
triplewhale.com
Tüm kanallarınız tek bir yerde entegre edilerek daha doğru veriler elde etmenize yardımcı oluyoruz, böylece e-ticaret işiniz için daha iyi, daha hızlı kararlar alabilirsiniz. Triple Whale dünyanın ilk hepsi bir arada e-ticaret işletim sistemidir. Güçlü veri toplamaları, görselleştirmeleri ve iyileştirilmiş ilişkilendirme takibiyle Triple Whale, e-ticaret şirketlerine önemli ölçümlere ilişkin net, hızlı ve şeffaf bir görünüm sunar. Katkı Marjı (ürüne, kampanyaya göre ayrılmış, nasıl isterseniz), gerçek AOV, getiriler, Yeni Müşteri EBM'si ve daha fazlası gibi metriklerden bahsediyoruz. Tam olarak neye ihtiyacınız olduğunu hesaplamak için metriklerinizi ihtiyacınıza göre özelleştirin ve bunu gerçek zamanlı olarak izleyebileceğiniz bir kontrol paneline ekleyin. Bunu ekibinizle paylaşın, böylece medya alıcılarından CEO'ya kadar tüm şirket genelinde tek bir gerçek bilgi kaynağına sahip olabilirsiniz. Shopify, Klaviyo ve Facebook gibi en iyi uygulamalar ve ağlarla kusursuz entegrasyonlarla desteklenen Triple Whale, tüm pazarlama verilerinizi özelleştirilebilir tek bir kontrol panelinde özetleyerek iş performansınızın bütünsel bir görünümünü sunar. Triple Whale aynı zamanda hem iOS hem de Android için tam özellikli mobil uygulamalar sunan tek yazılım çözümüdür ve müşterilerin gerçek zamanlı performans verilerine her yerden, her zaman erişmesine olanak tanır. İlişkilendirme için modellenmiş verilere ve tahminlere dayanan diğer araçların aksine Triple Whale, müşteri satın alma verilerini reklam düzeyine kadar ve farklı kanallar genelinde doğrudan izlemek için kendi özel birinci taraf verilerini kullanır. Buna ek olarak Triple Whale, sınırsız kullanıcı ve mağaza entegrasyonları, otomatik e-posta ve Slack raporlaması, Ortalama, Medyan ve Mod AOV verileri, LTV ve Kohort Analizi, Ürün Yolculukları ve e-ticaret şirketlerine daha fazla şeffaflık sağlamaya adanmış diğer güçlü özelliklerden oluşan bir paket sunar. onların verileri. Triple Whale ile pazarlamacılar nihayet şunları yapabilir: - Dünyanın her yerinden, hareket halindeyken gerçek zamanlı performans verilerine erişin - Verileri karıştırmaya daha az, işletmelerini büyütmek için bunları kullanmaya daha fazla zaman ayırın - Rahat olun ve ilişkilendirmenin açık olduğunu bilerek güvenle harcama yapın noktası - Ekiplerini doğru, kullanımı kolay otomatik raporlamayla güçlendirin
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp, dünyanın en yenilikçi şirketlerine yönelik veri işbirliği platformudur. Tüketici gizliliği, veri etiği ve temel kimlik alanında lider olan LiveRamp, markayı ve tüketici güvenini korurken, benzersiz netlik ve bağlama sahip bağlantılı bir müşteri görünümü oluşturmak için yeni standardı belirliyor. LiveRamp, kuruluşlar içinde, markalar arasında ve küresel ağ genelinde çeşitli veri işbirliği kullanım örneklerini desteklemek için verilerin bulunduğu her yerde işbirliği yapma esnekliği sağlar. İkonik tüketici markaları ve teknoloji devlerinden bankalara, perakendecilere ve sağlık hizmetleri liderlerine kadar yüzlerce küresel yenilikçi, müşteri bağlılığını ve sadakatini derinleştirerek, yeni ortaklıkları etkinleştirerek ve birinci taraf değerini en üst düzeye çıkararak kalıcı marka ve iş değeri oluşturmak için LiveRamp'a güveniyor gelişen uyumluluk ve gizlilik gereksinimlerinde ön saflarda yer alırken veriler. LiveRamp'ın merkezi San Francisco, California'da bulunmaktadır ve dünya çapında ofisleri bulunmaktadır.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI, B2B SaaS pazarlamacılarının pazarlama yatırım getirisini artırmasına, rutin analizlerde zamandan ve emekten tasarruf etmesine ve satış hattını/gelirini etkileyen pazarlama faaliyetlerine ilişkin kritik bilgiler vermesine yardımcı olur. Factors öncelikle web sitesi ziyaretçi verileri, CRM, Ads platformu, Clearbit ve Search Console verileri olmak üzere tüm veri silolarını kodsuz entegrasyonlarla bir araya getiriyor. Factors, web sitesinden gelen anonim ziyaretçileri CRM kişileri/potansiyel müşterilerle belirledikten sonra, tüm pazarlama ölçümlerinizin birleşik bir görünümünü, yatırım getirisi analizi ile çoklu dokunuşlu ilişkilendirmeyi, pazarlama ve satış hunisi analizini ve B2B pazarlamacıları için özel olarak hazırlanmış otomatik içgörüleri sağlar.
Attribuly
attribuly.com
Doğru dönüşüm izleme ve ilişkilendirme, Shopify mağazanız için kritik öneme sahiptir. Ancak Reklam platformları ve analizler sıklıkla yanlış rapor veriyor ve bu da büyümeniz üzerinde ciddi bir etkiye sahip. Attribuly, Shopify'ın sunduğu tek birinci taraf çerez çözümüdür. Birinci taraf çerez ve veri entegrasyonlarıyla takibinizi geliştirir, %99'dan fazla doğru veri almanızı ve tüm müşteri yolculuğunuzun nasıl olduğuna dair netlik elde etmenizi sağlar. Tüm pazarlamacıların sahip olması gereken bir şey. Müşterilerin satın alma süreçlerini anlamak, kampanyaları optimize etmek ve ROAS'ı %20 artırmak için hassas müşteri verilerinizi kullanacaksınız. - Gerçek zamanlı müşteri uçtan uca yolculuğu - Reklamlar, etkileyiciler, bağlı kuruluşlar, sosyal medya, organik arama ve tüm kampanyalar için ilişkilendirme. - Reklam otomasyonu - Sunucu tarafı takibi
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics, pazarlamacılara güvenli strateji kararları vermeleri için veriler sağlayan küresel bir konuşma analitiği sağlayıcısıdır. The Washington Post, Verizon Connect ve ServiceMaster'ın da aralarında bulunduğu 100.000'den fazla kullanıcı, verilere dayalı reklamcılık kararları almak için CTM'ye güveniyor. CTM, pazarlamacıların her gün kullandığı Google Ads ve Analytics, Hubspot, Salesforce, Zoom ve Facebook gibi temel araçlarla entegre olur. CTM, en eski çağrı izleme sağlayıcılarından biriydi ve mülkiyeti hala karı koca kurucuları Todd ve Laure Fisher'a aitti. CallTrackingMetrics, G2 ve Capterra gibi önde gelen yazılım yayınları tarafından her yıl sektör liderleri olarak adlandırılıyor ve büyümesi ve yenilikçi kültürüyle düzenli olarak takdir ediliyor.
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts, pazarlama ajansları ve müşterileri için hepsi bir arada potansiyel müşteri izleme yazılımıdır. WhatConverts, pazarlamacılara ve işletme sahiplerine pazarlamalarının ne kadar iyi çalıştığını otomatik olarak gösterir. Tüm potansiyel müşteriler için çağrı takibi, form takibi ve sohbet takibi için WhatConverts'ı kullanın. PPC reklamları için WhatConverts, hangi kampanyaların en iyi sonucu verdiğini gösteren anahtar kelime çağrı izleme olanağı sunar. WhatConverts ayrıca güçlü müşteri adayı yönetimine ve müşteri adayı raporlamasına sahiptir. Bu, çağrı izleme yazılımından daha fazlasıdır; eksiksiz bir potansiyel müşteri izleme, yönetme ve raporlama panosudur.
Lifesight
lifesight.io
Pazarlamada Her Dolarınızın Değerini Artırın - Optimum pazarlama kararları almak için yapay zeka destekli ölçümlerle kendi verilerinizden yararlanın. Veri analistlerine veya bilim insanlarına gerek yok. Lifesight'ın platformu, modern pazarlamacıların müşteri verilerinin sahipliğini alarak, kimlik kaybını azaltarak, kişiselleştirilmiş sahip olunan kanal deneyimlerini güçlendirerek ve gizlilik açısından güvenli ölçümler sağlayarak daha iyi sonuçlar elde etmesine olanak tanır.
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