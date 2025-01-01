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İlişkilendirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Peru

Şirketler, potansiyel müşteri bulma ve satış süreçlerindeki çeşitli eylemlerin, olayların veya temas noktalarının pazarlama ve satış çabalarının genel başarısını nasıl etkilediğini analiz etmek için pazarlama ilişkilendirme yazılımından yararlanır. Kapalı bir satış, genellikle öngörülemeyen bir sırayla meydana gelen birden fazla faktörün karmaşık etkileşiminden kaynaklandığından, başarıya katkıda bulunan temel unsurları belirlemek zor olabilir. Pazarlama ilişkilendirme yazılımı, şirketle etkileşimler sırasında müşteri veya potansiyel müşteri üzerindeki etkisine dayalı olarak, satışın başarısını etkileyebilecek her faktöre değer atamada çok önemli bir rol oynar. Merkezi bir merkez görevi gören bu yazılım, çeşitli pazarlama ve yazılım araçlarından gelen verileri birleştirerek satış, pazarlama veya halkla ilişkiler departmanları tarafından kullanılan CRM, pazarlama otomasyonu, e-posta pazarlama, e-posta izleme, talep oluşturma ve satış gibi çözümlerle sorunsuz bir şekilde entegre olur. analiz araçları.

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar pake...

CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail, her büyüklükteki işletmenin daha fazla potansiyel müşteriyi daha iyi müşterilere dönüştürmesini kolaylaştırır. CallRail, her büyüklükteki işletmenin güvenle pazarlamasını kolaylaştıran öncü istihbarat platformudur. Dünya çapında 200.000'den fazla şirkete hizmet veren CallRail'in çözümleri...

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlam...

Impact

Impact

impact.com

Önde gelen küresel ortaklık yönetimi platformu olan Impact.com, 2008'deki kuruluşundan bu yana kuruluşların her türlü ortaklığı (bağlı kuruluşlar, etkileyiciler, ticari içerik yayıncıları, B2B ve daha fazlası dahil) keşfetme ve yönetme biçimini değiştiriyor. yerleşik platform, işletmelerin (markalar...

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan...

BL.INK

BL.INK

bl.ink

BL.INK, kısaltılmış URL'leri ve QR kodlarını sınırsız veri ve esneklikle destekler. BL.INK ile sınırsız veri noktası yakalayan binlerce özel bağlantı oluşturacak, böylece her kullanıcı temas noktasını ölçebilecek ve her etkileşimi mükemmelleştirebileceksiniz. Ekibinizdeki herkes, pazarlama ilişkilen...

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.AI, B2B SaaS pazarlamacılarının pazarlama yatırım getirisini artırmasına, rutin analizlerde zamandan ve emekten tasarruf etmesine ve satış hattını/gelirini etkileyen pazarlama faaliyetlerine ilişkin kritik bilgiler vermesine yardımcı olur. Factors öncelikle web sitesi ziyaretçi verileri, CRM...

Triple Whale

Triple Whale

triplewhale.com

Tüm kanallarınız tek bir yerde entegre edilerek daha doğru veriler elde etmenize yardımcı oluyoruz, böylece e-ticaret işiniz için daha iyi, daha hızlı kararlar alabilirsiniz. Triple Whale dünyanın ilk hepsi bir arada e-ticaret işletim sistemidir. Güçlü veri toplamaları, görselleştirmeleri ve iyileşt...

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Doğrudan bağlantıların gücünün kilidini açın. Flowcode, anında dönüşümler ve gerçek zamanlı veriler için 1 numaralı güvenilir QR sağlayıcısıdır. Birinci taraf veri toplama, yeni nesil coğrafi raporlama verileri, mobil öncelikli açılış sayfaları ve API entegrasyonları gibi çevrimdışı ve çevrimiçi ara...

AdRoll

AdRoll

adroll.com

AdRoll'un yapay zeka odaklı pazarlama yazılımıyla, gelişmiş hedef kitle hedefleme, kanallar arası etkileşim, gelişmiş ölçüm ve ilişkilendirme özelliklerinin hepsini tek bir yerden elde edebilirsiniz. AdRoll'un büyüme platformuyla müşterilerin sevdiği bir marka oluşturun, daha fazla ziyaretçiyi müşte...

PixelMe

PixelMe

pixelme.me

PixelMe, bilgili pazarlamacılara yönelik çok dokunuşlu bir müşteri ilişkilendirme platformudur. Her pazarlama çabasını ilişkilendirmek, yatırım getirisini izlemek, müşteri yolculuklarını görüntülemek ve bütçelerinizi büyüme için optimize etmek için pazarlama verilerinizi birleştirin. Paylaştığınız h...

Tomi.ai

Tomi.ai

tomi.ai

Tomi.ai, her web sitesi ziyaretçisinin satın alma olasılığını ve gelecekteki gelirini tahmin eden ve bu tahminleri aşağıdakilere dönüştüren, gizlilik dostu bir web sitesi ziyaretçisi ve gelen potansiyel müşteri puanlama platformudur: - Geliri en üst düzeye çıkaran reklam kitleleri ve sentetik dönüşü...

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

CallTrackingMetrics, pazarlamacılara güvenli strateji kararları vermeleri için veriler sağlayan küresel bir konuşma analitiği sağlayıcısıdır. The Washington Post, Verizon Connect ve ServiceMaster'ın da aralarında bulunduğu 100.000'den fazla kullanıcı, verilere dayalı reklamcılık kararları almak için...

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

HockeyStack, B2B için önde gelen analiz ve ilişkilendirme platformudur. HockeyStack tüm platformlarınıza bağlanır, verilerinizi temizler ve satış hattını neyin yönlendirdiğini ölçmenize ve alıcı yolculuklarını görselleştirmenize olanak tanır. Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'...

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics, Ziyaretçi aktivasyonu, Müşteri etkileşimi ve son teknoloji ürünü Aanalytics paketi konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir müşteri etkileşim platformudur. Platform, B2C markalarının müşteri yaşam döngülerini otomatikleştirmesine, kişiselleştirmesine ve tamamen yönetmesine, en iddialı vizyonu u...

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

İşleri yapmanın eski yolu artık işe yaramıyor. Ve geride kalmayı göze alamazsınız. B2B stratejileri gelişti ve oyunun kuralları değişti. Özellikle her dolar ile daha verimli olma yönündeki artan baskı göz önüne alındığında, işletmenizin olması gereken yere sizi ulaştırmak için platforma, uzmanlara v...

Attribution

Attribution

attributionapp.com

İlişkilendirme, en eksiksiz ve uygulaması kolay çoklu dokunmatik ilişkilendirme çözümüdür. Harcamalarınızı, ziyaretlerinizi, dönüşümlerinizi, gelirinizi ve reklam harcamalarından elde ettiğiniz geliri (ROAS) tek bir basit görünümde görün. Maliyeti entegre eder ve Facebook, Google, Quora, Linkedin ve...

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Demandbase One Smarter GTM™ platformu, ekiplerin gelir hedeflerine daha az kaynakla ulaşmalarına yardımcı olur. Satış ve pazarlama hareketlerini düzenlemenize ve B2B satın alma yolculuğunun her aşamasına alaka düzeyi katmanıza yardımcı olmak için hesap düzeyinde zengin ve güvenilir içgörü olan Hesap...

Madgicx

Madgicx

madgicx.com

Madgicx: E-com Reklam Bulutu, Meta reklamverenlerin Facebook izleme, otomasyon, hedefleme, reklam öğeleri ve reklam yönetimi de dahil olmak üzere reklamlarının tüm alanlarını optimize etmelerine yardımcı olan eksiksiz bir çözüm yelpazesi sunar.

Ecomail.app

Ecomail.app

ecomail.app

Ecomail bir e-posta ve çok kanallı pazarlama platformudur. E-posta, SMS, Facebook kullanarak müşterilerle etkili bir şekilde iletişim kurun. Bizimle bunu basit ve otomatik olarak, ancak kişisel bakımla yapabilirsiniz. Sürükle ve bırak düzenleyicimizi kullanın ve güzel, duyarlı şablonlar oluşturun ve...

Ruler Analytics

Ruler Analytics

ruleranalytics.com

Ruler Analytics, silolanmış pazarlama, satış, gelir ve müşteri verilerini aşağıdakilere bağlayan bir pazarlama ölçüm ve ilişkilendirme platformudur: - Müşteri yolculuğunuzun tam bir dönüşüm hunisi görünümünü sağlayın - Geliri kanal, kampanya, içerik ve anahtar kelime düzeyinde doğru bir şekilde iliş...

CallSource

CallSource

callsource.com

CallSource, çağrı izleme, müşteri adayı yönetimi ve iş analitiği çözümlerinde sektör lideridir. Pazarlama harcamalarınızı en üst düzeye çıkarın ve ölçülmüş sonuçlar elde edin.

TrackMaven

TrackMaven

trackmaven.com

Pazarlamacılar sonuçlarını iki nedenden dolayı rapor ederler: değerlerini kanıtlamak ve sonuçları iyileştirmek. TrackMaven, pazarlamacılara her ikisini de tüm dijital kanallarında yapma olanağı sağlayan tek pazarlama analitiği platformudur. TrackMaven'in pazarlama analitiği platformu, organik ve ücr...

Fospha

Fospha

fospha.com

Fospha, kârlı e-ticaret büyümesine güç veren sektör lideri çözümdür. Kötü pazarlama ölçümü, gelirin %60'ının GA gibi uygun olmayan platformlar ve kanalların Reklam Yöneticileri tarafından yanlışlıkla atfedildiği 589 milyar dolarlık bir sorundur. Fospha ile değerli bütçenizi yanlış reklamlara harcama...

TrafficGuard

TrafficGuard

trafficguard.ai

TrafficGuard ile kirli trafiğin kampanya çalışmalarınızı mahvetmesi konusunda bir daha asla endişelenmenize gerek kalmayacak. En son makine öğrenimi/AI odaklı teknolojimiz, aptal ve karmaşık, sahte trafiği gerçek zamanlı olarak filtreleyerek reklam harcamanızın gerçek, yüksek kaliteli tıklamalara ve...

WhatConverts

WhatConverts

whatconverts.com

WhatConverts, pazarlama ajansları ve müşterileri için hepsi bir arada potansiyel müşteri izleme yazılımıdır. WhatConverts, pazarlamacılara ve işletme sahiplerine pazarlamalarının ne kadar iyi çalıştığını otomatik olarak gösterir. Tüm potansiyel müşteriler için çağrı takibi, form takibi ve sohbet tak...

Cometly

Cometly

cometly.com

Cometly, işletmelerin reklam kampanyaları için daha doğru ilişkilendirmeler elde etmesine ve doğru verilere dayanarak daha akıllı reklam optimizasyonu kararları almasına olanak tanıyan bir ilişkilendirme bulut platformudur.

NestAds

NestAds

nestscale.com

Reklam Takibi ve Pazarlama İlişkilendirmesi. Shopify satıcıları için özel olarak oluşturulmuştur. NestAds, reklam kampanyalarınızdan elde edilen doğru verileri analiz etmenize ve müşteri yolculuğu analizlerini ortaya çıkarmanıza olanak tanır. ROAS'ı en üst düzeye çıkarmak ve iş büyümesini artırmak...

rampmetrics

rampmetrics

rampmetrics.com

rampmetrics, kullanıma hazır eksiksiz bir pazarlama analitiği çözümüdür. Dönüşüm İzleme, Pazarlama İlişkilendirmesi ve Huni Analitiği, hiçbir kodlama veya karmaşık kurulum olmadan sorunsuz bir şekilde entegre edilir.

Lifesight

Lifesight

lifesight.io

Pazarlamada Her Dolarınızın Değerini Artırın - Optimum pazarlama kararları almak için yapay zeka destekli ölçümlerle kendi verilerinizden yararlanın. Veri analistlerine veya bilim insanlarına gerek yok. Lifesight'ın platformu, modern pazarlamacıların müşteri verilerinin sahipliğini alarak, kimlik k...

Openprise

Openprise

openprisetech.com

Openprise, RevOps'ta devrimi körüklüyor. Openprise, siloları ortadan kaldırmak ve satış ve pazarlama profesyonellerini ve teknolojilerini patlayıcı bir büyüme sağlayacak şekilde hizalamak için kritik RevOps süreçlerini otomatikleştirir. Openprise, RevTech yığınınızı basitleştirmenize, pazarınızdaki ...

InfiniGrow

InfiniGrow

infinigrow.com

InfiniGrow, B2B pazarlamacıların gelir lideri olmalarına yardımcı olmak için birleşik bir ilişkilendirme, tahmin ve planlama çözümü sağlayan, yapay zeka odaklı bir gelir pazarlama platformudur. InfiniGrow'un platformu, B2B SaaS pazarlama ekiplerinin, herhangi bir pazarlama faaliyetinin iş etkisini o...

ChannelMix

ChannelMix

channelmix.com

Uçtan uca bir platform ve kapsamlı analiz ürünleri paketiyle ChannelMix, önde gelen markalara ve ajanslara pazarlama yatırım getirisini ölçmek ve büyütmek için net bir yol sağlar. ChannelMix, işletme için daha doğru, sürdürülebilir ve etkili öngörüler sunan birinci taraf analitik izleme ve veri mode...

Wizaly

Wizaly

wizaly.com

Pazarlama kanallarınızın performansına ilişkin %100 veri odaklı görünümümüze dayanarak pazarlama karmanızın yatırım getirisini optimize edin. Wizaly.com'da Pazarlama Analitiklerinin Gücünün Kilidini Açın: Pazarlama Kampanyalarınızı Optimize Edin, Yatırım Getirisini En Üst Düzeye Çıkarın ve Müşteri Y...

Tracify

Tracify

tracify.ai

Tracify, tüm pazarlama faaliyetlerinizi (çok kanallı) takip etmek ve ilişkilendirmek için e-ticaret şirketlerine özel bir yazılımdır. Devrim niteliğindeki bir izleme teknolojisi kullanılarak kullanıcılar, modellemeye veya Google Analytics'e (%100 GDPR uyumlu) gerek kalmadan takip edilebilir. Tracify...

Veritone

Veritone

veritone.com

Veritone Attribute, planlanmış ve planlanmamış spotlar (canlı okumalar, organik bahsetme tanıtımları) dahil tüm yayın formatlarındaki reklamlar için neredeyse gerçek zamanlı performans ölçümleri sunan yapay zeka destekli teknolojiyi kullanarak medya yayıncılığında pazarlama ilişkilendirmesini dönüşt...

LeadsRx

LeadsRx

leadsrx.com

LeadsRx, markaların ve ajansların pazarlama bütçelerinin ve pazarlama kampanyalarının performansını anlamalarına yardımcı olan bir SaaS platformudur. Sistem, LeadsRx Evrensel Dönüşüm İzleme Piksel™ ve yerleşik kimlik grafiği teknolojileri ile benzersiz bir şekilde farklılaşmaktadır. Bunlar, aylar ye...

CaliberMind

CaliberMind

calibermind.com

Stratejik bir B2B lideri olarak pazarın nabzını tutmanız gerekir. Ancak ekiplerinizin kullandığı tüm araçlar nedeniyle noktaları birleştirmek ve mesajınızın doğru hedef kitlede mükemmel zamanda yankı uyandırıp uyandırmadığını anlamak zordur. CaliberMind platformu, içgörülerinizin daha net olması içi...

Dreamdata

Dreamdata

dreamdata.io

Dreamdata'nın B2B Gelir İlişkilendirme Platformu, B2B müşteri yolculuğunuza ilişkin benzeri görülmemiş bilgiler sunmak için pazara giriş teknoloji yığınınızdaki verileri birbirine bağlar. Dreamdata, anonim ilk dokunuştan kapalı kazanılmaya kadar tahminlere son verir ve gelirinizi gerçekten neyin art...

LiveRamp

LiveRamp

liveramp.com

LiveRamp, dünyanın en yenilikçi şirketlerine yönelik veri işbirliği platformudur. Tüketici gizliliği, veri etiği ve temel kimlik alanında lider olan LiveRamp, markayı ve tüketici güvenini korurken, benzersiz netlik ve bağlama sahip bağlantılı bir müşteri görünümü oluşturmak için yeni standardı belir...

Clarivoy

Clarivoy

clarivoy.com

Clarivoy, pazarlamacıların kampanya harcamalarının gerçek sonuçlarını görebilmeleri için dönüşüm hunisinin tamamını kapsayan Satış İlişkilendirme ve Analiz araçları sunar.Sizin gibi modern pazarlamacıların kullandığı bayilik pazarlama bulutunu keşfedin.

OptiMine

OptiMine

optimine.com

OptiMine Insight, tüm kanallarınızın ve reklamlarınızın çevrimdışı ve çevrimiçi kanallar arası performansını ölçen bulut tabanlı çevik pazarlama ölçüm platformu.

Roivenue

Roivenue

roivenue.com

ROIVENUE, e-ticarete yönelik bir analiz, ilişkilendirme ve optimizasyon paketidir. Veri entegrasyonu ve çoklu dokunma yolculuklarının anlaşılması yoluyla pazarlamacıların gelir artışını hızlandırmasına ve pazarlama kârını artırmasına yardımcı olur. Veriye dayalı ilişkilendirme modellerini kullanarak...

Measured

Measured

measured.com

AdExchanger tarafından 1 Numaralı Ölçüm/Analiz teknolojisi olarak seçilen ve Digiday tarafından En İyi İlişkilendirme Aracı ödülüne layık görülen Measured, istenen performans sonuçlarına artan medya katkısını ölçerek markaların büyümesine yardımcı olur. Measured, her zaman öğrenen şeffaf bir deneme ...

Rockerbox

Rockerbox

rockerbox.com

Rockerbox, pazarlamacılara lansmandan ölçeğe kadar destek vererek kanal etkinliğini kolayca görmelerine ve değerlendirmelerine yardımcı olur. Akıllı pazarlamacıların daha akıllıca harcama yapmalarına, analiz etmelerine, ölçeklendirmelerine, test etmelerine ve pazarlamalarına yardımcı olmak amacıyla ...

Attribuly

Attribuly

attribuly.com

Doğru dönüşüm izleme ve ilişkilendirme, Shopify mağazanız için kritik öneme sahiptir. Ancak Reklam platformları ve analizler sıklıkla yanlış rapor veriyor ve bu da büyümeniz üzerinde ciddi bir etkiye sahip. Attribuly, Shopify'ın sunduğu tek birinci taraf çerez çözümüdür. Birinci taraf çerez ve veri ...

Invoca

Invoca

invoca.com

Invoca, daha fazla gelir elde etmek amacıyla satın alma yolculuğunu izlemelerine ve optimize etmelerine yardımcı olmak için pazarlama ve satış ekiplerini birbirine bağlayan bir gelir yürütme platformudur. Gelir ekipleri, önde gelen teknoloji platformlarıyla derin entegrasyonlara sahip kapsamlı bir g...

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