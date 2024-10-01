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İlişkilendirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Malavi
Şirketler, potansiyel müşteri bulma ve satış süreçlerindeki çeşitli eylemlerin, olayların veya temas noktalarının pazarlama ve satış çabalarının genel başarısını nasıl etkilediğini analiz etmek için pazarlama ilişkilendirme yazılımından yararlanır. Kapalı bir satış, genellikle öngörülemeyen bir sırayla meydana gelen birden fazla faktörün karmaşık etkileşiminden kaynaklandığından, başarıya katkıda bulunan temel unsurları belirlemek zor olabilir. Pazarlama ilişkilendirme yazılımı, şirketle etkileşimler sırasında müşteri veya potansiyel müşteri üzerindeki etkisine dayalı olarak, satışın başarısını etkileyebilecek her faktöre değer atamada çok önemli bir rol oynar. Merkezi bir merkez görevi gören bu yazılım, çeşitli pazarlama ve yazılım araçlarından gelen verileri birleştirerek satış, pazarlama veya halkla ilişkiler departmanları tarafından kullanılan CRM, pazarlama otomasyonu, e-posta pazarlama, e-posta izleme, talep oluşturma ve satış gibi çözümlerle sorunsuz bir şekilde entegre olur. analiz araçları.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...
CallRail
callrail.com
CallRail, her büyüklükteki işletmenin daha fazla potansiyel müşteriyi daha iyi müşterilere dönüştürmesini kolaylaştırır. CallRail, her büyüklükteki işletmenin güvenle pazarlamasını kolaylaştıran öncü istihbarat platformudur. Dünya çapında 200.000'den fazla şirkete hizmet veren CallRail'in çözümleri...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlam...
Impact
impact.com
Önde gelen küresel ortaklık yönetimi platformu olan Impact.com, 2008'deki kuruluşundan bu yana kuruluşların her türlü ortaklığı (bağlı kuruluşlar, etkileyiciler, ticari içerik yayıncıları, B2B ve daha fazlası dahil) keşfetme ve yönetme biçimini değiştiriyor. yerleşik platform, işletmelerin (markalar...
BL.INK
bl.ink
BL.INK, kısaltılmış URL'leri ve QR kodlarını sınırsız veri ve esneklikle destekler. BL.INK ile sınırsız veri noktası yakalayan binlerce özel bağlantı oluşturacak, böylece her kullanıcı temas noktasını ölçebilecek ve her etkileşimi mükemmelleştirebileceksiniz. Ekibinizdeki herkes, pazarlama ilişkilen...
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI, B2B SaaS pazarlamacılarının pazarlama yatırım getirisini artırmasına, rutin analizlerde zamandan ve emekten tasarruf etmesine ve satış hattını/gelirini etkileyen pazarlama faaliyetlerine ilişkin kritik bilgiler vermesine yardımcı olur. Factors öncelikle web sitesi ziyaretçi verileri, CRM...
Triple Whale
triplewhale.com
Tüm kanallarınız tek bir yerde entegre edilerek daha doğru veriler elde etmenize yardımcı oluyoruz, böylece e-ticaret işiniz için daha iyi, daha hızlı kararlar alabilirsiniz. Triple Whale dünyanın ilk hepsi bir arada e-ticaret işletim sistemidir. Güçlü veri toplamaları, görselleştirmeleri ve iyileşt...
Flowcode
flowcode.com
Doğrudan bağlantıların gücünün kilidini açın. Flowcode, anında dönüşümler ve gerçek zamanlı veriler için 1 numaralı güvenilir QR sağlayıcısıdır. Birinci taraf veri toplama, yeni nesil coğrafi raporlama verileri, mobil öncelikli açılış sayfaları ve API entegrasyonları gibi çevrimdışı ve çevrimiçi ara...
AdRoll
adroll.com
AdRoll'un yapay zeka odaklı pazarlama yazılımıyla, gelişmiş hedef kitle hedefleme, kanallar arası etkileşim, gelişmiş ölçüm ve ilişkilendirme özelliklerinin hepsini tek bir yerden elde edebilirsiniz. AdRoll'un büyüme platformuyla müşterilerin sevdiği bir marka oluşturun, daha fazla ziyaretçiyi müşte...
PixelMe
pixelme.me
PixelMe, bilgili pazarlamacılara yönelik çok dokunuşlu bir müşteri ilişkilendirme platformudur. Her pazarlama çabasını ilişkilendirmek, yatırım getirisini izlemek, müşteri yolculuklarını görüntülemek ve bütçelerinizi büyüme için optimize etmek için pazarlama verilerinizi birleştirin. Paylaştığınız h...
Tomi.ai
tomi.ai
Tomi.ai, her web sitesi ziyaretçisinin satın alma olasılığını ve gelecekteki gelirini tahmin eden ve bu tahminleri aşağıdakilere dönüştüren, gizlilik dostu bir web sitesi ziyaretçisi ve gelen potansiyel müşteri puanlama platformudur: - Geliri en üst düzeye çıkaran reklam kitleleri ve sentetik dönüşü...
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics, pazarlamacılara güvenli strateji kararları vermeleri için veriler sağlayan küresel bir konuşma analitiği sağlayıcısıdır. The Washington Post, Verizon Connect ve ServiceMaster'ın da aralarında bulunduğu 100.000'den fazla kullanıcı, verilere dayalı reklamcılık kararları almak için...
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack, B2B için önde gelen analiz ve ilişkilendirme platformudur. HockeyStack tüm platformlarınıza bağlanır, verilerinizi temizler ve satış hattını neyin yönlendirdiğini ölçmenize ve alıcı yolculuklarını görselleştirmenize olanak tanır. Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'...
Solitics
solitics.com
Solitics, Ziyaretçi aktivasyonu, Müşteri etkileşimi ve son teknoloji ürünü Aanalytics paketi konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir müşteri etkileşim platformudur. Platform, B2C markalarının müşteri yaşam döngülerini otomatikleştirmesine, kişiselleştirmesine ve tamamen yönetmesine, en iddialı vizyonu u...
Terminus
terminusplatform.com
İşleri yapmanın eski yolu artık işe yaramıyor. Ve geride kalmayı göze alamazsınız. B2B stratejileri gelişti ve oyunun kuralları değişti. Özellikle her dolar ile daha verimli olma yönündeki artan baskı göz önüne alındığında, işletmenizin olması gereken yere sizi ulaştırmak için platforma, uzmanlara v...
Attribution
attributionapp.com
İlişkilendirme, en eksiksiz ve uygulaması kolay çoklu dokunmatik ilişkilendirme çözümüdür. Harcamalarınızı, ziyaretlerinizi, dönüşümlerinizi, gelirinizi ve reklam harcamalarından elde ettiğiniz geliri (ROAS) tek bir basit görünümde görün. Maliyeti entegre eder ve Facebook, Google, Quora, Linkedin ve...
Demandbase
demandbase.com
Demandbase One Smarter GTM™ platformu, ekiplerin daha az kaynakla gelir hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Satış ve pazarlama hamlelerini düzenlemenize ve B2B satın alma yolculuğunun her aşamasına alaka düzeyi katmanıza yardımcı olmak için hesap düzeyinde zengin ve güvenilir içgörü olan Hesap İ...
Madgicx
madgicx.com
Madgicx: E-com Reklam Bulutu, Meta reklamverenlerin, Facebook izleme, otomasyon, hedefleme, reklam öğeleri ve reklam yönetimi dahil olmak üzere reklamlarının tüm alanlarını optimize etmelerine yardımcı olan eksiksiz bir çözüm yelpazesi sunar.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail bir e-posta ve çok kanallı pazarlama platformudur. E-posta, SMS, Facebook kullanarak müşterilerle etkili bir şekilde iletişim kurun. Bizimle bunu basit ve otomatik olarak, ancak kişisel bakımla yapabilirsiniz. Sürükle ve bırak düzenleyicimizi kullanın ve güzel, duyarlı şablonlar oluşturun ve...
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics, silolanmış pazarlama, satış, gelir ve müşteri verilerini aşağıdakilere bağlayan bir pazarlama ölçüm ve ilişkilendirme platformudur: - Müşteri yolculuğunuzun tam bir dönüşüm hunisi görünümünü sağlayın - Geliri kanal, kampanya, içerik ve anahtar kelime düzeyinde doğru bir şekilde iliş...
CallSource
callsource.com
CallSource, çağrı izleme, müşteri adayı yönetimi ve iş analitiği çözümlerinde sektör lideridir. Pazarlama harcamalarınızı en üst düzeye çıkarın ve ölçülmüş sonuçlar elde edin.
TrackMaven
trackmaven.com
Pazarlamacılar sonuçlarını iki nedenden dolayı rapor ederler: değerlerini kanıtlamak ve sonuçları iyileştirmek. TrackMaven, pazarlamacılara her ikisini de tüm dijital kanallarında yapma olanağı sağlayan tek pazarlama analitiği platformudur. TrackMaven'in pazarlama analitiği platformu, organik ve ücr...
Fospha
fospha.com
Fospha, kârlı e-ticaret büyümesine güç veren sektör lideri çözümdür. Kötü pazarlama ölçümü, gelirin %60'ının GA gibi uygun olmayan platformlar ve kanalların Reklam Yöneticileri tarafından yanlışlıkla atfedildiği 589 milyar dolarlık bir sorundur. Fospha ile değerli bütçenizi yanlış reklamlara harcama...
TrafficGuard
trafficguard.ai
TrafficGuard ile kirli trafiğin kampanya çalışmalarınızı mahvetmesi konusunda bir daha asla endişelenmenize gerek kalmayacak. En son makine öğrenimi/AI odaklı teknolojimiz, aptal ve karmaşık, sahte trafiği gerçek zamanlı olarak filtreleyerek reklam harcamanızın gerçek, yüksek kaliteli tıklamalara ve...
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts, pazarlama ajansları ve müşterileri için hepsi bir arada potansiyel müşteri izleme yazılımıdır. WhatConverts, pazarlamacılara ve işletme sahiplerine pazarlamalarının ne kadar iyi çalıştığını otomatik olarak gösterir. Tüm potansiyel müşteriler için çağrı takibi, form takibi ve sohbet tak...
Cometly
cometly.com
Cometly, işletmelerin reklam kampanyaları için daha doğru ilişkilendirmeler elde etmesine ve doğru verilere dayanarak daha akıllı reklam optimizasyonu kararları almasına olanak tanıyan bir ilişkilendirme bulut platformudur.
NestAds
nestscale.com
Reklam Takibi ve Pazarlama İlişkilendirmesi. Shopify satıcıları için özel olarak oluşturulmuştur. NestAds, reklam kampanyalarınızdan elde edilen doğru verileri analiz etmenize ve müşteri yolculuğu analizlerini ortaya çıkarmanıza olanak tanır. ROAS'ı en üst düzeye çıkarmak ve iş büyümesini artırmak...
rampmetrics
rampmetrics.com
rampmetrics, kullanıma hazır eksiksiz bir pazarlama analitiği çözümüdür. Dönüşüm İzleme, Pazarlama İlişkilendirmesi ve Huni Analitiği, hiçbir kodlama veya karmaşık kurulum olmadan sorunsuz bir şekilde entegre edilir.
Lifesight
lifesight.io
Pazarlamada Her Dolarınızın Değerini Artırın - Optimum pazarlama kararları almak için yapay zeka destekli ölçümlerle kendi verilerinizden yararlanın. Veri analistlerine veya bilim insanlarına gerek yok. Lifesight'ın platformu, modern pazarlamacıların müşteri verilerinin sahipliğini alarak, kimlik k...
Openprise
openprisetech.com
Openprise, RevOps'ta devrimi körüklüyor. Openprise, siloları ortadan kaldırmak ve satış ve pazarlama profesyonellerini ve teknolojilerini patlayıcı bir büyüme sağlayacak şekilde hizalamak için kritik RevOps süreçlerini otomatikleştirir. Openprise, RevTech yığınınızı basitleştirmenize, pazarınızdaki ...
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow, B2B pazarlamacıların gelir lideri olmalarına yardımcı olmak için birleşik bir ilişkilendirme, tahmin ve planlama çözümü sağlayan, yapay zeka odaklı bir gelir pazarlama platformudur. InfiniGrow'un platformu, B2B SaaS pazarlama ekiplerinin, herhangi bir pazarlama faaliyetinin iş etkisini o...
ChannelMix
channelmix.com
Uçtan uca bir platform ve kapsamlı analiz ürünleri paketiyle ChannelMix, önde gelen markalara ve ajanslara pazarlama yatırım getirisini ölçmek ve büyütmek için net bir yol sağlar. ChannelMix, işletme için daha doğru, sürdürülebilir ve etkili öngörüler sunan birinci taraf analitik izleme ve veri mode...
Wizaly
wizaly.com
Pazarlama kanallarınızın performansına ilişkin %100 veri odaklı görünümümüze dayanarak pazarlama karmanızın yatırım getirisini optimize edin. Wizaly.com'da Pazarlama Analitiklerinin Gücünün Kilidini Açın: Pazarlama Kampanyalarınızı Optimize Edin, Yatırım Getirisini En Üst Düzeye Çıkarın ve Müşteri Y...
Tracify
tracify.ai
Tracify, tüm pazarlama faaliyetlerinizi (çok kanallı) takip etmek ve ilişkilendirmek için e-ticaret şirketlerine özel bir yazılımdır. Devrim niteliğindeki bir izleme teknolojisi kullanılarak kullanıcılar, modellemeye veya Google Analytics'e (%100 GDPR uyumlu) gerek kalmadan takip edilebilir. Tracify...
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute, planlanmış ve planlanmamış spotlar (canlı okumalar, organik bahsetme tanıtımları) dahil tüm yayın formatlarındaki reklamlar için neredeyse gerçek zamanlı performans ölçümleri sağlayan yapay zeka destekli teknolojiyi kullanarak medya yayıncılığında pazarlama ilişkilendirmesini dön...
CaliberMind
calibermind.com
Stratejik bir B2B lideri olarak pazarın nabzını tutmanız gerekir. Ancak ekiplerinizin kullandığı tüm araçlar nedeniyle noktaları birleştirmek ve mesajınızın doğru hedef kitlede mükemmel zamanda yankı uyandırıp uyandırmadığını anlamak zordur. CaliberMind platformu, içgörülerinizin daha net olması içi...
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata'nın B2B Gelir İlişkilendirme Platformu, B2B müşteri yolculuğunuza ilişkin benzeri görülmemiş bilgiler sunmak için pazara giriş teknoloji yığınınızdaki verileri birbirine bağlar. Dreamdata, anonim ilk dokunuştan kapalı kazanılmaya kadar tahminlere son verir ve gelirinizi gerçekten neyin art...
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp, verilerin güvenli ve etkili kullanımı için önde gelen veri bağlantı platformudur. Temel kimlik çözümleme yetenekleri ve benzersiz bir ağ ile desteklenen LiveRamp, şirketlerin ve iş ortaklarının müşteri deneyimlerini dönüştürmek ve daha değerli iş sonuçları oluşturmak için verileri daha iyi...
Clarivoy
clarivoy.com
Clarivoy, pazarlamacıların kampanya harcamalarının gerçek sonuçlarını görebilmeleri için dönüşüm hunisinin tamamını kapsayan Satış İlişkilendirme ve Analiz araçları sunar.Sizin gibi modern pazarlamacıların kullandığı bayilik pazarlama bulutunu keşfedin.
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight, tüm kanallarınızın ve reklamlarınızın çevrimdışı ve çevrimiçi kanallar arası performansını ölçen bulut tabanlı çevik pazarlama ölçüm platformu.
Roivenue
roivenue.com
ROIVENUE, e-ticarete yönelik bir analiz, ilişkilendirme ve optimizasyon paketidir. Veri entegrasyonu ve çoklu dokunma yolculuklarının anlaşılması yoluyla pazarlamacıların gelir artışını hızlandırmasına ve pazarlama kârını artırmasına yardımcı olur. Veriye dayalı ilişkilendirme modellerini kullanarak...
Measured
measured.com
AdExchanger tarafından 1 Numaralı Ölçüm/Analiz teknolojisi olarak seçilen ve Digiday tarafından En İyi İlişkilendirme Aracı ödülüne layık görülen Measured, istenen performans sonuçlarına artan medya katkısını ölçerek markaların büyümesine yardımcı olur. Measured, her zaman öğrenen şeffaf bir deneme ...
LeadsRx
leadsrx.com
LeadsRx, markaların ve ajansların pazarlama bütçelerinin ve pazarlama kampanyalarının performansını anlamalarına yardımcı olan bir SaaS platformudur. Sistem, LeadsRx Evrensel Dönüşüm İzleme Piksel™ ve yerleşik kimlik grafiği teknolojileri ile benzersiz bir şekilde farklılaşmaktadır. Bunlar, aylar ye...
Rockerbox
rockerbox.com
Rockerbox, pazarlamacılara lansmandan ölçeğe kadar destek vererek kanal etkinliğini kolayca görmelerine ve değerlendirmelerine yardımcı olur. Akıllı pazarlamacıların daha akıllıca harcama yapmalarına, analiz etmelerine, ölçeklendirmelerine, test etmelerine ve pazarlamalarına yardımcı olmak amacıyla ...
Attribuly
attribuly.com
Doğru dönüşüm izleme ve ilişkilendirme, Shopify mağazanız için kritik öneme sahiptir. Ancak Reklam platformları ve analizler sıklıkla yanlış rapor veriyor ve bu da büyümeniz üzerinde ciddi bir etkiye sahip. Attribuly, Shopify'ın sunduğu tek birinci taraf çerez çözümüdür. Birinci taraf çerez ve veri ...
Invoca
invoca.com
Invoca, daha fazla gelir elde etmek amacıyla satın alma yolculuğunu izlemelerine ve optimize etmelerine yardımcı olmak için pazarlama ve satış ekiplerini birbirine bağlayan bir gelir yürütme platformudur. Gelir ekipleri, önde gelen teknoloji platformlarıyla derin entegrasyonlara sahip kapsamlı bir g...