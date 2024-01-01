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İlişkilendirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Andorra
Şirketler, potansiyel müşteri bulma ve satış süreçlerindeki çeşitli eylemlerin, olayların veya temas noktalarının pazarlama ve satış çabalarının genel başarısını nasıl etkilediğini analiz etmek için pazarlama ilişkilendirme yazılımından yararlanır. Kapalı bir satış, genellikle öngörülemeyen bir sırayla meydana gelen birden fazla faktörün karmaşık etkileşiminden kaynaklandığından, başarıya katkıda bulunan temel unsurları belirlemek zor olabilir. Pazarlama ilişkilendirme yazılımı, şirketle etkileşimler sırasında müşteri veya potansiyel müşteri üzerindeki etkisine dayalı olarak, satışın başarısını etkileyebilecek her faktöre değer atamada çok önemli bir rol oynar. Merkezi bir merkez görevi gören bu yazılım, çeşitli pazarlama ve yazılım araçlarından gelen verileri birleştirerek satış, pazarlama veya halkla ilişkiler departmanları tarafından kullanılan CRM, pazarlama otomasyonu, e-posta pazarlama, e-posta izleme, talep oluşturma ve satış gibi çözümlerle sorunsuz bir şekilde entegre olur. analiz araçları.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
CallRail
callrail.com
Telefon görüşmeleri ve web formları için izleme ve analiz. PPC, SEO ve çevrimdışı reklam kampanyalarınızda pazarlamanızı optimize edin ve yatırım getirinizi artırın.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - dünyanın önde gelen ortaklık otomasyon çözümü, gerçek anlamda üstel büyümeye ulaşan tüm ortaklık kanallarını keşfeder, yönetir, korur ve optimize eder.
BL.INK
bl.ink
Kurumsal Bağlantı Yönetimi. Her etkileşimi geliştirmek, verilerinizi korumak ve her tıklamada güven oluşturmak için küresel ekiplere işbirliği, uyumluluk ve yaratıcılık sunuyoruz.
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai, eyleme geçirilebilir, gizlilikle uyumlu, yapay zeka destekli içgörüler sunmak için veri silolarına entegre edilen uçtan uca bir pazarlama analitiği ve ilişkilendirme platformudur. Şimdi dene!
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale, kullandığınız tüm araçlardaki ölçümleri doğrudan cebinizde merkezileştirir. Basitleştiriyoruz, bilgilendiriyoruz ve zamandan tasarruf etmenizi sağlıyoruz!
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 1 numaralı QR kod oluşturucusudur. Gizlilik ve verilerle desteklenen logo, renk ve tasarımın tümü ücretsiz olarak dahildir. Yüksek kaliteli baskı dosyalarını bugün indirin.
PixelMe
pixelme.me
PixelMe, paylaştığınız her bağlantıda yeniden hedefleme pikselleri içeren bir URL kısaltıcıdır. Güçlü markalı bağlantılar oluşturun ve %34'e kadar daha fazla tıklama alın.
HoneyStack
hockeystack.com
Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'si veya her bir pazarlama kanalının kayıp oranı gibi gizli bilgileri ortaya çıkarmak için pazarlama, ürün, gelir ve satış verilerini birleştiren bir SaaS analiz aracıdır. Kurulum yok. Kod yok. ÜCRETSİZ DENEYİN
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Yatırım getirisini kanıtlayın. Dönüşümleri Artırın. Geliri Artırın. Her çevrimiçi ve çevrimdışı potansiyel müşteriyi takip edin ve onu tam olarak hangi kampanyanın desteklediğiyle ilişkilendirin.
Solitics
solitics.com
Solitics, Ziyaretçi aktivasyonu, Müşteri etkileşimi ve son teknoloji ürünü Aanalytics paketi konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir müşteri etkileşim platformudur. Platform, B2C markalarının müşteri yaşam döngülerini otomatikleştirmesine, kişiselleştirmesine ve tamamen yönetmesine, en iddialı vizyonu u...
Tomi.ai
tomi.ai
Tomi.ai, her web sitesi ziyaretçisinin satın alma olasılığını ve gelecekteki gelirini tahmin eden ve bu tahminleri aşağıdakilere dönüştüren, gizlilik dostu bir web sitesi ziyaretçisi ve gelen potansiyel müşteri puanlama platformudur: - Geliri en üst düzeye çıkaran reklam kitleleri ve sentetik dönüşü...
Terminus
terminusplatform.com
Terminus, nerede olurlarsa olsunlar doğru hedef kitleye kişiselleştirilmiş mesajlar iletmenizi sağlar.
AdRoll
adroll.com
AdRoll'un yapay zeka odaklı pazarlama yazılımıyla, gelişmiş hedef kitle hedefleme, kanallar arası etkileşim, gelişmiş ölçüm ve ilişkilendirme özelliklerinin hepsini tek bir yerden elde edebilirsiniz. AdRoll'un büyüme platformuyla müşterilerin sevdiği bir marka oluşturun, daha fazla ziyaretçiyi müşte...
Attribution
attributionapp.com
İlişkilendirme, reklama ne kadar harcadığınızı, hangi müşterilerin reklamlardan geldiğini ve sizden ne satın aldıklarını takip eder.
Demandbase
demandbase.com
Orta Ölçekli ve Kurumsal B2B Şirketleri için Lider ABM Yazılımı. Gerçek uçtan uca hesap tabanlı pazarlama şirketi hakkında daha fazla bilgi edinin.
CallSource
callsource.com
CallSource, çağrı izleme, müşteri adayı yönetimi ve iş analitiği çözümlerinde sektör lideridir. Pazarlama harcamalarınızı en üst düzeye çıkarın ve ölçülmüş sonuçlar elde edin.
TrackMaven
trackmaven.com
TrackMaven'in pazarlama analitiği yazılımı, pazarlamacıların yatırım getirisini kanıtlamasına ve 18 entegre dijital ve sosyal kanalda sonuçları iyileştirmesine yardımcı olur.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics, silolanmış pazarlama, satış, gelir ve müşteri verilerini aşağıdakilere bağlayan bir pazarlama ölçümü ve ilişkilendirme platformudur: - Müşteri yolculuğunuzun tam bir dönüşüm hunisi görünümünü sağlayın - Geliri kanal, kampanya, içerik ve anahtar kelime düzeyinde doğru bir şekilde ili...
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail bir e-posta ve çok kanallı pazarlama platformudur. E-posta, SMS, Facebook kullanarak müşterilerle etkili bir şekilde iletişim kurun. Bizimle bunu basit ve otomatik olarak, ancak kişisel bakımla yapabilirsiniz. Sürükle ve bırak düzenleyicimizi kullanın ve güzel, duyarlı şablonlar oluşturun ve...
Cometly
cometly.com
Cometly, işletmelerin reklam kampanyaları için daha doğru ilişkilendirmeler elde etmesine ve doğru verilere dayanarak daha akıllı reklam optimizasyonu kararları almasına olanak tanıyan bir ilişkilendirme bulut platformudur.
Madgicx
madgicx.com
Madgicx: E-com Reklam Bulutu, Meta reklamverenlerin, Facebook izleme, otomasyon, hedefleme, reklam öğeleri ve reklam yönetimi dahil olmak üzere reklamlarının tüm alanlarını optimize etmelerine yardımcı olan eksiksiz bir çözüm yelpazesi sunar.
Lifesight
lifesight.io
Pazarlamada Her Dolarınızın Değerini Artırın - Optimum pazarlama kararları almak için yapay zeka destekli ölçümlerle kendi verilerinizden yararlanın. Veri analistlerine veya bilim insanlarına gerek yok. Lifesight'ın platformu, modern pazarlamacıların müşteri verilerinin sahipliğini alarak, kimlik k...
WhatConverts
whatconverts.com
Pazarlama Ajansları ve Müşteriler için Potansiyel Müşteri Takibi Müşteriler için değer yaratmak amacıyla en iyi PPC ve SEO profesyonellerinin güvendiği tek lider izleme ve raporlama yazılımı.
Fospha
fospha.com
Fospha, kârlı e-ticaret büyümesine güç veren sektör lideri çözümdür. Kötü pazarlama ölçümü, gelirin %60'ının GA gibi uygun olmayan platformlar ve kanalların Reklam Yöneticileri tarafından yanlışlıkla atfedildiği 589 milyar dolarlık bir sorundur. Fospha ile değerli bütçenizi yanlış reklamlara harcama...
Openprise
openprisetech.com
Openprise, RevOps'ta devrimi körüklüyor. Openprise, siloları ortadan kaldırmak ve satış ve pazarlama profesyonellerini ve teknolojilerini patlayıcı bir büyüme sağlayacak şekilde hizalamak için kritik RevOps süreçlerini otomatikleştirir. Openprise, RevTech yığınınızı basitleştirmenize, pazarınızdaki ...
NestAds
nestscale.com
Reklam Takibi ve Pazarlama İlişkilendirmesi. Shopify satıcıları için özel olarak geliştirildi. NestAds, reklam kampanyalarınızdan elde edilen doğru verileri analiz etmenize ve müşteri yolculuğu analizlerini ortaya çıkarmanıza olanak tanır. ROAS'ı en üst düzeye çıkarmak ve iş büyümesini artırmak iç...
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow, gelir artışını sağlayan pazarlama çabalarını ölçerek, tahmin ederek ve planlayarak B2B pazarlama ekiplerinin daha yüksek yatırım getirisi elde etmesine yardımcı olur.
ChannelMix
channelmix.com
Uçtan uca bir platform ve kapsamlı analiz ürünleri paketiyle ChannelMix, önde gelen markalara ve ajanslara pazarlama yatırım getirisini ölçmek ve büyütmek için net bir yol sağlar. ChannelMix, işletme için daha doğru, sürdürülebilir ve etkili öngörüler sunan birinci taraf analitik izleme ve veri mode...
Wizaly
wizaly.com
Pazarlama kanallarınızın performansına ilişkin %100 veri odaklı görünümümüze dayanarak pazarlama karmanızın yatırım getirisini optimize edin. Wizaly.com'da Pazarlama Analitiklerinin Gücünün Kilidini Açın: Pazarlama Kampanyalarınızı Optimize Edin, Yatırım Getirisini En Üst Düzeye Çıkarın ve Müşteri Y...
Tracify
tracify.ai
Tracify, tüm pazarlama faaliyetlerinizi (çok kanallı) takip etmek ve ilişkilendirmek için e-ticaret şirketlerine özel bir yazılımdır. Devrim niteliğindeki bir izleme teknolojisi kullanılarak kullanıcılar, modellemeye veya Google Analytics'e (%100 GDPR uyumlu) gerek kalmadan takip edilebilir. Tracify...
CaliberMind
calibermind.com
Stratejik bir B2B lideri olarak pazarın nabzını tutmanız gerekir. Ancak ekiplerinizin kullandığı tüm araçlar nedeniyle noktaları birleştirmek ve mesajınızın doğru hedef kitlede mükemmel zamanda yankı uyandırıp uyandırmadığını anlamak zordur. CaliberMind platformu, içgörülerinizin daha net olması içi...
Dreamdata
dreamdata.io
B2B Pazarlama satış hattı ve gelirle bağlantılı Dreamdata, gelirinizi neyin artırdığına dair tam şeffaflık sağlamak için B2B pazara açılma verilerinizi otomatik olarak çıkarır, temizler ve basitleştirir.
Clarivoy
clarivoy.com
Clarivoy, pazarlamacıların kampanya harcamalarının gerçek sonuçlarını görebilmeleri için dönüşüm hunisinin tamamını kapsayan Satış İlişkilendirme ve Analiz araçları sunar.Sizin gibi modern pazarlamacıların kullandığı bayilik pazarlama bulutunu keşfedin.
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight, tüm kanallarınızın ve reklamlarınızın çevrimdışı ve çevrimiçi kanallar arası performansını ölçen bulut tabanlı çevik pazarlama ölçüm platformu.
Roivenue
roivenue.com
ROIVENUE, e-ticarete yönelik bir analiz, ilişkilendirme ve optimizasyon paketidir. Veri entegrasyonu ve çoklu dokunma yolculuklarının anlaşılması yoluyla pazarlamacıların gelir artışını hızlandırmasına ve pazarlama kârını artırmasına yardımcı olur. Veriye dayalı ilişkilendirme modellerini kullanarak...
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute, planlanmış ve planlanmamış spotlar (canlı okumalar, organik bahsetme tanıtımları) dahil tüm yayın formatlarındaki reklamlar için neredeyse gerçek zamanlı performans ölçümleri sağlayan yapay zeka destekli teknolojiyi kullanarak medya yayıncılığında pazarlama ilişkilendirmesini dön...
rampmetrics
rampmetrics.com
rampmetrics, kullanıma hazır eksiksiz bir pazarlama analitiği çözümüdür. Dönüşüm İzleme, Pazarlama İlişkilendirmesi ve Huni Analitiği, hiçbir kodlama veya karmaşık kurulum olmadan sorunsuz bir şekilde entegre edilir.
Measured
measured.com
AdExchanger tarafından 1 Numaralı Ölçüm/Analiz teknolojisi olarak seçilen ve Digiday tarafından En İyi İlişkilendirme Aracı ödülüne layık görülen Measured, istenen performans sonuçlarına artan medya katkısını ölçerek markaların büyümesine yardımcı olur. Measured, her zaman öğrenen şeffaf bir deneme ...
LeadsRx
leadsrx.com
LeadsRx, markaların ve ajansların pazarlama bütçelerinin ve pazarlama kampanyalarının performansını anlamalarına yardımcı olan bir SaaS platformudur. Sistem, LeadsRx Evrensel Dönüşüm İzleme Piksel™ ve yerleşik kimlik grafiği teknolojileri ile benzersiz bir şekilde farklılaşmaktadır. Bunlar, aylar ye...
Rockerbox
rockerbox.com
Rockerbox, pazarlamacılara lansmandan ölçeğe kadar destek vererek kanal etkinliğini kolayca görmelerine ve değerlendirmelerine yardımcı olur. Akıllı pazarlamacıların daha akıllıca harcama yapmalarına, analiz etmelerine, ölçeklendirmelerine, test etmelerine ve pazarlamalarına yardımcı olmak amacıyla ...
TrafficGuard
trafficguard.ai
Gelir getiren reklam sahtekarlığına karşı korumayla kampanyaların büyümesine izin verin. Reklamlarınız nerede olursa olsun, ödüllü geçersiz trafik ve reklam sahtekarlığına karşı korumayla reklam harcamalarınızı en üst düzeye çıkarın ve rakiplerinizi bir kenara bırakın.
Attribuly
attribuly.com
Müşteri satın alma sürecini anlamak artık daha kolay olamaz. Tüm pazarlama kampanyalarınızı ayrıntılı bir şekilde izler ve size daha yüksek yatırım getirisi sağlayan ilişkilendirme içgörüsü sunar.
LiveRamp
liveramp.com
Veri etkinleştirme platformumuz, şirketlere ve iş ortaklarına, müşteri deneyimlerini dönüştürmek ve daha değerli iş sonuçları elde etmek için verileri bağlama, kontrol etme ve etkinleştirme gücü verir.
Invoca
invoca.com
Invoca'nın arama başına ödeme platformuna erişmek için giriş yapın. Reklamverenler çağrıya dayalı kampanyalar oluşturur ve yayıncılar çağrıları artırmak için daha fazla komisyon kazanır.