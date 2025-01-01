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Dernek yönetim sistemleri (AMS'ler), üyelik organizasyonlarını üyelerini etkili bir şekilde dahil etmek ve yönetmek için araçlarla donatır. AMS'nin temel özellikleri arasında üye bilgileri için merkezi bir veritabanı, mali aidat yönetimi, etkinlik organizasyonu ve iletişim platformları yer alır. Ek olarak, AMS'ler genellikle kullanıcıların içerik oluşturmasına ve dağıtmasına, sertifikaları yönetmesine ve yeni üyelerin kaydolması ve bilgilere erişmesi için self-servis portallar sunmasına olanak tanır. Bu sistemler, rotary kulüpleri, veli-öğretmen dernekleri ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar gibi çeşitli kuruluşlar için uygundur. AMS'ler işlevselliği geliştirmek için diğer yazılımlarla da entegre edilebilir. Entegrasyonlar, zamanında bilgi sağlamak için içerik yönetim sistemlerini, üye verilerinin depolanması için CRM platformlarını veya finansal işlemleri izlemek için muhasebe yazılımını içerebilir. Bazı AMS'ler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar veya bağış toplama girişimleri için özel olarak tasarlanmıştır.
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Glue Up
glueup.com
Glue Up, etkinlikler, üyelikler ve dijital araçlar ile toplulukları yönetmek için hepsi bir arada bir CRM platformudur.
MemberPress
memberpress.com
MemberPress, kullanıcıların WordPress üzerinde üyelik siteleri oluşturup yönetmelerini sağlayan kapsamlı bir eklentidir. İçerik kısıtlaması ve online kurs yönetimi sunar.
GrowthZone
growthzone.com
GrowthZone, dernek yönetimi ve üye katılımını artırmak için tasarlanmış yazılımdır. Üye veritabanı, etkinlik yönetimi ve iletişim otomasyonu sağlar.
Neon One
neonone.com
Neon One, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için tasarlanmış bir yönetim yazılımıdır. Bağış kampanyaları, etkinlikler ve iletişim gibi süreçleri yönetir.
Springly
springly.org
Springly, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için bağış, muhasebe, web sitesi oluşturma ve e-posta gibi işlevlerle günlük yönetimi kolaylaştıran bir yazılımdır.
Amilia
amilia.com
Amilia, çevrimiçi kayıt, üyelik yönetimi ve aktiviteler için e-ticaret çözümleri sunan bir platformdur. Topluluk merkezleri ve spor tesisleri için yönetim kolaylığı sağlar.
Raklet
raklet.com
Raklet, toplulukları büyütmek için tasarlanmış kapsamlı bir üyelik yönetim platformudur. Üyelikler, etkinlikler ve bağışlar gibi süreçleri kolaylaştırır.
Ugenie
ugenie.io
Ugenie, üyelik işletmelerinin topluluklarını yönetmelerine ve büyütmelerine olanak tanıyan bir uygulamadır; iletişim, etkinlik ve kaynakları bir araya getirir.
Member365
member365.com
Member365, üye tabanlı kuruluşlar için üyelik yönetimi, etkinlik organizasyonu ve veri analizi hizmetleri sunan bir platformdur.
SheepCRM
sheepcrm.co.uk
SheepCRM, müşteri verilerini yönetmek, etkileşimleri izlemek ve analiz etmek için tasarlanmış bir CRM yazılımıdır.
Rhythm Software
rhythmsoftware.com
Rhythm, dernek yönetimi için tamamen özelleştirilebilir bir sistem sunar. Kullanıcı geri dönüşleriyle sürekli geliştirilir ve kullanıcı dostu bir deneyim sağlar.
Clubistry
clubistry.com
Clubistry, kulüplerin üyelik yönetimi, faturalama, etkinlik organizasyonu ve içerik yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir yönetim yazılımıdır.
ToucanTech
toucantech.com
ToucanTech, mezun topluluklarını yönetmek ve geliştirmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir yazılımdır. Eğitim kurumları ve şirketler için merkezi bir platform sunar.
Join It
joinit.com
Join It, organizasyonların üyeliklerini etkili bir şekilde yönetmelerine ve büyütmelerine olanak tanıyan bir üyelik yönetim hizmetidir.
Memberplanet
memberplanet.com
Memberplanet, üyelik yönetimi, etkinlik düzenleme ve iletişim için bulut tabanlı bir yazılımdır. Üyeleri yönetme ve etkinlik oluşturma araçları sunar.
ClubCollect
clubcollect.com
ClubCollect, kulüplerin aidat tahsilatını kolaylaştıran ve ödemeleri yönetmelerine yardımcı olan bir dijital platformdur.
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