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Destekli yaşam tesisleri, sakinlerinin refahını, güvenliğini ve memnuniyetini etkili bir şekilde yönetmek için yazılım çözümlerine ihtiyaç duyar. Destekli yaşam yazılımı, sunulan hizmetlerin kalitesini artırırken personel, bölge sakinleri ve aileler arasındaki iletişimi geliştirir. Personel planlamasını kolaylaştırır, kaynak tahsisini optimize eder ve sağlanan bakımı belgelendirir. Ayrıca bu yazılım, destekli yaşam ortamları için özel olarak tasarlanmış elektronik sağlık ve tıbbi kayıt sistemlerini içeren bazı çözümlerle sağlık ve güvenlik düzenlemelerine uygunluğun sağlanmasına yardımcı olur. Optimum performans için destekli yaşam yazılımının muhasebe veya CRM araçları gibi arka ofis sistemleriyle entegre olması gerekir. Çözümlerin çoğu, hasta sağlık verilerinin içe aktarılmasını kolaylaştırmak için elektronik sağlık kayıtlarıyla entegrasyon da sunar.
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Net Health
nethealth.com
Net Health uygulaması, rehabilitasyon tesisleri için terapi yönetim yazılımı sunarak hasta bakımını ve sonuçlarını iyileştirmeye yardımcı olur.
ShiftCare
shiftcare.com
ShiftCare, bakım sağlayıcıları için evrak işlerini azaltan ve müşteri verilerini yöneterek etkili bakım sunmayı kolaylaştıran bir yazılım platformudur.
LifeLoop
lifeloop.com
LifeLoop, yaşlı bakım topluluklarının yönetimini basitleştirir, sakinler ve personel arasındaki ilişkileri geliştirir, yaşam kalitesini artırır.
Synkwise
synkwise.com
Synkwise, yaşlanan nüfus için sağlık standartlarını yükseltmeyi amaçlayan bir SAAS uygulamasıdır. Sağlık çalışanlarına hasta bakımını geliştirmek için araçlar sunar.
Brightly
brightlysoftware.com
Brightly Event Manager™, bulut tabanlı bir etkinlik planlama platformudur. Takımların etkinlikleri düzenlemelerine ve takip etmelerine yardımcı olur.
Centrim Life
centrimlife.com.au
Centrim Life uygulaması, yaşlı bakım ve emeklilik yaşamında sakinler ve aileler için etkinlikleri, yemekleri ve önemli güncellemeleri gerçek zamanlı olarak yönetir.
August Health
augusthealth.com
August Health, yaşlı bakım sektörü için modern bir EHR platformudur. Kullanıcı dostu yapısıyla bakım kalitesini artırır ve iş süreçlerini kolaylaştırır.
Senior Sign
seniorsign.com
Senior Sign, yaşlı yaşam alanları için geliştirilmiş bir e-imza uygulamasıdır, taşınma evraklarını kolaylaştırır ve belgelerin yönetimini sağlar.
Carefeed
carefeed.com
CareFeed, yaşlı bakım topluluklarında sakinler, aileler ve personel için iletişimi kolaylaştıran, güvenli ve entegre bir dijital platformdur.
Aline
alineops.com
Aline, yaşlı bakımı için tasarlanmış bir platformdur. Satış, operasyon, faturalama ve bakım süreçlerini yöneterek verimlilik artırır.
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