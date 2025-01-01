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Değerlendirme yazılımı
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Değerlendirme yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Değerlendirme yazılımı, eğitimcilerin bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletler gibi cihazları kullanarak dijital olarak testler oluşturmalarını ve yönetmelerine olanak tanır. Bu platformlar sınavlar sunma, yanıtları derecelendirme ve sonuçları analiz etme sürecini basitleştirir. Bunlar, K-12 okulları ve üniversiteleri de dahil olmak üzere çeşitli eğitim kurumları, kurumsal İK ekipleri, sertifika kuruluşları ve değerlendirme gerektiren diğer kuruluşlar tarafından kullanılmaktadır. Değerlendirme yazılımı ile eğitmenler platform içinde farklı soru türleri tasarlayabilir veya önceden hazırlanmış sorular kütüphanesinden seçim yapabilir. Değerlendirmeler bir portal veya mobil uygulama aracılığıyla öğrencilere verilebilir ve testi tamamladıktan sonra otomatik olarak derecelendirilebilir. Birçok değerlendirme yazılımı ürünü geleneksel testlere ve sınavlara odaklanırken, bazıları öğrencilerden canlı yanıtlar toplamak veya eğitmenlerin gözden geçirmesi için ePortfolios oluşturmalarına izin vermek gibi alternatif değerlendirme yöntemleri de sunmaktadır.

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Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Quizizz, öğrenmeyi eğlenceli hale getiren etkileşimli bir platformdur. Bireysel ve grup sınavları ile gerçek zamanlı geri bildirim sunar.

Unstop

Unstop

unstop.com

Unstop, öğrenciler ve profesyoneller için bilgi yarışmaları, hackathonlar ve iş simülasyonları gibi etkinliklerde yer alarak yeteneklerini sergileme imkanı sunan bir uygulamadır.

Kahoot! Create

Kahoot! Create

kahoot.com

Kahoot Create, kullanıcıların etkileşimli sınav tabanlı oyunlar oluşturmalarına ve paylaşmalarına olanak tanır. Eğitim ve öğrenmeyi eğlenceli hale getirir.

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter, sunumları etkileşimli hale getiren bir yazılımdır. Anketler ve geri bildirimlerle katılımcı ile bağlantı kurmayı sağlar.

Toddle

Toddle

toddleapp.com

Toddle, öğretmenlere yenilikçi ve geleceğe hazır eğitim sunmaları için araçlar sağlayan, yapay zeka destekli bir öğretim partneridir.

Seesaw

Seesaw

seesaw.me

Seesaw, öğretmenlerin etkileşimli dersler, dijital portföyler ve iki yönlü iletişim ile öğrenci öğrenimini destekleyen bir dijital eğitim platformudur.

Gradescope

Gradescope

gradescope.com

Gradescope, eğitimcilerin öğrenci çalışmalarını verimli bir şekilde değerlendirmesine, geri bildirim vermesine ve analiz yapmasına yardımcı olan bir çevrimiçi derecelendirme platformudur.

Nearpod

Nearpod

nearpod.com

Nearpod, etkileşimli dersler hazırlayıp paylaşmaya olanak tanıyan bir eğitim uygulamasıdır ve öğrenci katılımını artıracak araçlar sunar.

AhaSlides

AhaSlides

ahaslides.com

AhaSlides, kullanıcıların etkileşimli sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan bir uygulamadır. Canlı anketler, sınavlar ve Q&A oturumları içerir.

Socrative Student

Socrative Student

socrative.com

Sokratif Öğrenci uygulaması, öğrencilere öğretmenlerinin sınavlarını yanıtlayarak öğrenme süreçlerini değerlendirme imkanı sunar. Oyunlar ve raporlarla etkileşimi artırır.

Wooclap

Wooclap

wooclap.com

Wooclap, öğrenme süreçlerini etkileşimli içeriklerle zenginleştirerek katılımı artıran bir eğitim platformudur. Cihaz gerektirmeden kullanılabilir.

Dugga

Dugga

dugga.com

Dugga, K-12, yüksek öğrenim ve kurumsal eğitim için testler, sınavlar ve ödevler sunan dijital bir değerlendirme platformudur.

FlexiQuiz

FlexiQuiz

flexiquiz.com

FlexiQuiz, çevrimiçi testler ve sınavlar oluşturmanıza olanak tanıyan bir uygulamadır. Kullanıcı dostu arayüzü ile çeşitli soru türleri sunar.

Socrative Teacher

Socrative Teacher

socrative.com

Sokratif Öğretmen, öğretmenlerin anketler ve quizler aracılığıyla öğrencilerin anlayışını gerçek zamanlı olarak değerlendirmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.

Sentral

Sentral

sentral.com.au

Sentral, Avustralya'nın okul yönetim sistemi olarak eğitimciler tarafından hazırlanmış, okullar için kapsamlı bir yazılım çözümüdür.

ClassMarker

ClassMarker

classmarker.com

ClassMarker, çevrimiçi sınavların ve değerlendirmelerin oluşturulmasını, yönetimini ve otomatik derecelendirilmesini sağlayan bir platformdur.

Capsim

Capsim

capsim.com

CapsimInbox, yetenek boşluklarını belirleyen ve eğitim etki ölçen bir simülasyon platformudur. Çalışanların kritik becerilerini geliştirmek için kullanılmaktadır.

Testmoz

Testmoz

testmoz.com

Testmoz, çevrimiçi testler oluşturup dağıtmanızı ve sonuçları anında almanızı sağlayan bir değerlendirme aracıdır.

PDFQuiz

PDFQuiz

pdfquiz.com

PDFQuiz, PDF belgelerini etkileşimli testlere dönüştüren bir uygulamadır. Eğitmenler ve içerik üreticileri için kullanışlıdır.

Vevox

Vevox

vevox.com

Vevox, çalışan katılımı için gerçek zamanlı anket ve anonim soru-cevap platformudur, melez toplantılarda etkileşimi artırmayı amaçlar.

Poll Everywhere

Poll Everywhere

polleverywhere.com

Anket Her Yerde, kullanıcıların mobil cihazlar aracılığıyla anketler ve canlı sorular oluşturarak kitle ve sınıf katılımını artırmalarını sağlayan bir uygulamadır.

Newsela

Newsela

newsela.com

Newsela, K-12 öğrencileri için farklı okuma seviyelerinde haber makaleleri ve eğitim materyalleri sunan bir eğitim platformudur.

Conker

Conker

conker.ai

Conker, öğretmenlerin hızlı ve etkili sınavlar oluşturmasına yardımcı olan, AI destekli bir çevrimiçi quiz ve değerlendirme oluşturma aracıdır.

Quizify

Quizify

quizify.io

Quizify, çeşitli amaçlar için etkileşimli sınavlar oluşturmayı sağlayan bir çevrimiçi sınav oluşturucusudur.

OpExams

OpExams

opexams.com

Opexams, sınav oluşturma, yönetme ve değerlendirme sürecini kolaylaştıran bir platformdur. Eğitimcilerin öğrenci performansını analiz etmelerine yardımcı olur.

Codio

Codio

codio.com

Codio, etkileşimli ve düzenlenebilir eğitim materyalleri sunarak bilgisayar bilimi derslerini geliştiren bulut tabanlı bir platformdur.

EdPrime

EdPrime

edprime.co

EdPrime, eğitim yönetiminde tüm süreçleri basit ve verimli hale getiren çok katmanlı bir yazılımdır. Öğrenci, öğretmen ve yönetim arasındaki iletişimi kolaylaştırır.

Crowdmark

Crowdmark

crowdmark.com

Crowdmark, eğitimde işbirlikçi online not verme ve analiz platformudur; kağıt ödevleri dijitalleştirir, notları hızlıca paylaşır ve geri bildirim sağlar.

Echo360

Echo360

echo360.com

ECHO360, video kayıt, akış ve etkileşimli içerik yönetimi sunan bir eğitim platformudur. Eğitimcilerin dersleri kolayca oluşturmalarına ve paylaşmalarına yardımcı olur.

PrepAI

PrepAI

prepai.io

PrepAI, AI tabanlı soru oluşturma çözümüdür. Kullanıcılar içerik girerek çeşitli soru türleri üretir ve otomatik notlama ile test yapar.

ExamSoft

ExamSoft

examsoft.com

ExamSoft, güvenli dijital değerlendirme platformu sunarak sınav süreçlerini destekler ve analiz için veri oluşturur.

Digiexam

Digiexam

digiexam.com

Digiexam, çevrimiçi sınavları güvenli bir şekilde yönetmek, değerlendirmek ve analiz etmek için tasarlanmış dijital bir platformdur.

Testportal

Testportal

testportal.net

Testportal, çevrimiçi değerlendirme testleri oluşturmak ve yönetmek için kullanıcı dostu bir platformdur. Farklı soru türlerini destekler ve ayrıntılı analizler sunar.

Literably

Literably

literably.com

Literably, K-8 öğrencilerinin okuma yeteneklerini değerlendirir, okuma seviyelerini belirler, eksik becerileri tespit eder ve ilerlemeyi izler.

TestInvite

TestInvite

testinvite.com

TestInvite, güvenli çevrimiçi değerlendirmeler oluşturan, anti-dolandırıcılık önlemleri ve özelleştirilebilir raporlar sunan bir yazılımdır.

GoReact

GoReact

goreact.com

GoReact, öğrencilere video ödevleri sunma ve eğitmenlerin anlık geri bildirim sağlama olanağı tanıyan, video tabanlı bir öğrenme aracıdır.

Sibme

Sibme

sibme.com

Sibme, eğitimcilerin video tabanlı koçluk, akran geri bildirimi ve işbirliği ile mesleki gelişimlerini destekleyen bir platformdur.

YouScience

YouScience

youscience.com

YouScience, öğrencilerin yeteneklerine dayalı kariyer rehberliği sunarak talep gören meslekler ve CTE sertifikaları ile uyumlu hale getirir.

Classtime

Classtime

classtime.com

Classtime, öğretmenlerin sınıf içi eğitimlerini destekleyen, öğrenci anlayışını değerlendiren ve anlık geri bildirim sağlayan bir eğitim uygulamasıdır.

SwiftAssess

SwiftAssess

swiftassess.com

SwiftAssess, K-12, yükseköğretim ve geniş ölçekli değerlendirmeler için kapsamlı bir yönetim platformudur. Değerlendirme süreçlerini yönetir ve izler.

Kritik

Kritik

kritik.io

Kritik, öğrencilerin birbirlerine anonim olarak yapıcı eleştiriler sunduğu bir eşit değerlendirme platformudur. Öğrenme süreçlerini geliştirmeye yöneliktir.

Nexam

Nexam

nexam.io

Nexam, çevrimiçi, güvenli sınav tasarımı, yönetimi ve puanlaması için kullanılan bir platformdur. Esnek yapısıyla farklı sınav türlerine uyum sağlar.

MeeOpp

MeeOpp

meeopp.com

MeeOpp, kişiselleştirilmiş öğrenme yolları sunarak dil öğrenimini destekleyen bir eğitim uygulamasıdır. Etkileşimli içerik ve organizasyon araçları sağlar.

SMART Lumio

SMART Lumio

smarttech.com

Lumio, öğretmenlerin derslerini etkileşimli ve işbirlikçi hale getirmelerine yardımcı olan web tabanlı bir eğitim platformudur.

Redink

Redink

redink.app

Redink, öğretmenlerin manuel not girişini otomatikleştirerek zaman kazandıran ve öğrenci başarılarını artıran bir sınıf yönetim uygulamasıdır.

Gradeazy

Gradeazy

gradeazy.com

Gradeazy, işletmelerin ve eğitim kurumlarının çevrimiçi sınavlar yapmasını sağlayan, kullanıcı dostu bir test platformudur. Çok dilli destek sunar.

SimplifiedIQ

SimplifiedIQ

simplifiediq.com

SimplifiedIQ, çevrimiçi sınavlar oluşturup otomatik olarak derecelendiren AI tabanlı bir SaaS platformudur. Kullanıcı dostu özellikler sunar.

Pointerpro

Pointerpro

pointerpro.com

Pointerpro, çevrimiçi değerlendirmeler oluşturan ve kişiselleştirilmiş raporlar üreten bir yazılım platformudur.

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