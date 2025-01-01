Değerlendirme yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Değerlendirme yazılımı, eğitimcilerin bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletler gibi cihazları kullanarak dijital olarak testler oluşturmalarını ve yönetmelerine olanak tanır. Bu platformlar sınavlar sunma, yanıtları derecelendirme ve sonuçları analiz etme sürecini basitleştirir. Bunlar, K-12 okulları ve üniversiteleri de dahil olmak üzere çeşitli eğitim kurumları, kurumsal İK ekipleri, sertifika kuruluşları ve değerlendirme gerektiren diğer kuruluşlar tarafından kullanılmaktadır. Değerlendirme yazılımı ile eğitmenler platform içinde farklı soru türleri tasarlayabilir veya önceden hazırlanmış sorular kütüphanesinden seçim yapabilir. Değerlendirmeler bir portal veya mobil uygulama aracılığıyla öğrencilere verilebilir ve testi tamamladıktan sonra otomatik olarak derecelendirilebilir. Birçok değerlendirme yazılımı ürünü geleneksel testlere ve sınavlara odaklanırken, bazıları öğrencilerden canlı yanıtlar toplamak veya eğitmenlerin gözden geçirmesi için ePortfolios oluşturmalarına izin vermek gibi alternatif değerlendirme yöntemleri de sunmaktadır.
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Quizizz
quizizz.com
Quizizz, öğrenmeyi eğlenceli hale getiren etkileşimli bir platformdur. Bireysel ve grup sınavları ile gerçek zamanlı geri bildirim sunar.
Unstop
unstop.com
Unstop, öğrenciler ve profesyoneller için bilgi yarışmaları, hackathonlar ve iş simülasyonları gibi etkinliklerde yer alarak yeteneklerini sergileme imkanı sunan bir uygulamadır.
Kahoot! Create
kahoot.com
Kahoot Create, kullanıcıların etkileşimli sınav tabanlı oyunlar oluşturmalarına ve paylaşmalarına olanak tanır. Eğitim ve öğrenmeyi eğlenceli hale getirir.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter, sunumları etkileşimli hale getiren bir yazılımdır. Anketler ve geri bildirimlerle katılımcı ile bağlantı kurmayı sağlar.
Toddle
toddleapp.com
Toddle, öğretmenlere yenilikçi ve geleceğe hazır eğitim sunmaları için araçlar sağlayan, yapay zeka destekli bir öğretim partneridir.
Seesaw
seesaw.me
Seesaw, öğretmenlerin etkileşimli dersler, dijital portföyler ve iki yönlü iletişim ile öğrenci öğrenimini destekleyen bir dijital eğitim platformudur.
Gradescope
gradescope.com
Gradescope, eğitimcilerin öğrenci çalışmalarını verimli bir şekilde değerlendirmesine, geri bildirim vermesine ve analiz yapmasına yardımcı olan bir çevrimiçi derecelendirme platformudur.
Nearpod
nearpod.com
Nearpod, etkileşimli dersler hazırlayıp paylaşmaya olanak tanıyan bir eğitim uygulamasıdır ve öğrenci katılımını artıracak araçlar sunar.
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides, kullanıcıların etkileşimli sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan bir uygulamadır. Canlı anketler, sınavlar ve Q&A oturumları içerir.
Socrative Student
socrative.com
Sokratif Öğrenci uygulaması, öğrencilere öğretmenlerinin sınavlarını yanıtlayarak öğrenme süreçlerini değerlendirme imkanı sunar. Oyunlar ve raporlarla etkileşimi artırır.
Wooclap
wooclap.com
Wooclap, öğrenme süreçlerini etkileşimli içeriklerle zenginleştirerek katılımı artıran bir eğitim platformudur. Cihaz gerektirmeden kullanılabilir.
Dugga
dugga.com
Dugga, K-12, yüksek öğrenim ve kurumsal eğitim için testler, sınavlar ve ödevler sunan dijital bir değerlendirme platformudur.
FlexiQuiz
flexiquiz.com
FlexiQuiz, çevrimiçi testler ve sınavlar oluşturmanıza olanak tanıyan bir uygulamadır. Kullanıcı dostu arayüzü ile çeşitli soru türleri sunar.
Socrative Teacher
socrative.com
Sokratif Öğretmen, öğretmenlerin anketler ve quizler aracılığıyla öğrencilerin anlayışını gerçek zamanlı olarak değerlendirmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
Sentral
sentral.com.au
Sentral, Avustralya'nın okul yönetim sistemi olarak eğitimciler tarafından hazırlanmış, okullar için kapsamlı bir yazılım çözümüdür.
ClassMarker
classmarker.com
ClassMarker, çevrimiçi sınavların ve değerlendirmelerin oluşturulmasını, yönetimini ve otomatik derecelendirilmesini sağlayan bir platformdur.
Capsim
capsim.com
CapsimInbox, yetenek boşluklarını belirleyen ve eğitim etki ölçen bir simülasyon platformudur. Çalışanların kritik becerilerini geliştirmek için kullanılmaktadır.
Testmoz
testmoz.com
Testmoz, çevrimiçi testler oluşturup dağıtmanızı ve sonuçları anında almanızı sağlayan bir değerlendirme aracıdır.
PDFQuiz
pdfquiz.com
PDFQuiz, PDF belgelerini etkileşimli testlere dönüştüren bir uygulamadır. Eğitmenler ve içerik üreticileri için kullanışlıdır.
Vevox
vevox.com
Vevox, çalışan katılımı için gerçek zamanlı anket ve anonim soru-cevap platformudur, melez toplantılarda etkileşimi artırmayı amaçlar.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Anket Her Yerde, kullanıcıların mobil cihazlar aracılığıyla anketler ve canlı sorular oluşturarak kitle ve sınıf katılımını artırmalarını sağlayan bir uygulamadır.
Newsela
newsela.com
Newsela, K-12 öğrencileri için farklı okuma seviyelerinde haber makaleleri ve eğitim materyalleri sunan bir eğitim platformudur.
Conker
conker.ai
Conker, öğretmenlerin hızlı ve etkili sınavlar oluşturmasına yardımcı olan, AI destekli bir çevrimiçi quiz ve değerlendirme oluşturma aracıdır.
Quizify
quizify.io
Quizify, çeşitli amaçlar için etkileşimli sınavlar oluşturmayı sağlayan bir çevrimiçi sınav oluşturucusudur.
Codio
codio.com
Codio, etkileşimli ve düzenlenebilir eğitim materyalleri sunarak bilgisayar bilimi derslerini geliştiren bulut tabanlı bir platformdur.
EdPrime
edprime.co
EdPrime, eğitim yönetiminde tüm süreçleri basit ve verimli hale getiren çok katmanlı bir yazılımdır. Öğrenci, öğretmen ve yönetim arasındaki iletişimi kolaylaştırır.
Crowdmark
crowdmark.com
Crowdmark, eğitimde işbirlikçi online not verme ve analiz platformudur; kağıt ödevleri dijitalleştirir, notları hızlıca paylaşır ve geri bildirim sağlar.
Echo360
echo360.com
ECHO360, video kayıt, akış ve etkileşimli içerik yönetimi sunan bir eğitim platformudur. Eğitimcilerin dersleri kolayca oluşturmalarına ve paylaşmalarına yardımcı olur.
PrepAI
prepai.io
PrepAI, AI tabanlı soru oluşturma çözümüdür. Kullanıcılar içerik girerek çeşitli soru türleri üretir ve otomatik notlama ile test yapar.
ExamSoft
examsoft.com
ExamSoft, güvenli dijital değerlendirme platformu sunarak sınav süreçlerini destekler ve analiz için veri oluşturur.
Digiexam
digiexam.com
Digiexam, çevrimiçi sınavları güvenli bir şekilde yönetmek, değerlendirmek ve analiz etmek için tasarlanmış dijital bir platformdur.
OpExams
opexams.com
Opexams, sınav oluşturma, yönetme ve değerlendirme sürecini kolaylaştıran bir platformdur. Eğitimcilerin öğrenci performansını analiz etmelerine yardımcı olur.
Testportal
testportal.net
Testportal, çevrimiçi değerlendirme testleri oluşturmak ve yönetmek için kullanıcı dostu bir platformdur. Farklı soru türlerini destekler ve ayrıntılı analizler sunar.
Literably
literably.com
Literably, K-8 öğrencilerinin okuma yeteneklerini değerlendirir, okuma seviyelerini belirler, eksik becerileri tespit eder ve ilerlemeyi izler.
TestInvite
testinvite.com
TestInvite, güvenli çevrimiçi değerlendirmeler oluşturan, anti-dolandırıcılık önlemleri ve özelleştirilebilir raporlar sunan bir yazılımdır.
GoReact
goreact.com
GoReact, öğrencilere video ödevleri sunma ve eğitmenlerin anlık geri bildirim sağlama olanağı tanıyan, video tabanlı bir öğrenme aracıdır.
Sibme
sibme.com
Sibme, eğitimcilerin video tabanlı koçluk, akran geri bildirimi ve işbirliği ile mesleki gelişimlerini destekleyen bir platformdur.
YouScience
youscience.com
YouScience, öğrencilerin yeteneklerine dayalı kariyer rehberliği sunarak talep gören meslekler ve CTE sertifikaları ile uyumlu hale getirir.
Classtime
classtime.com
Classtime, öğretmenlerin sınıf içi eğitimlerini destekleyen, öğrenci anlayışını değerlendiren ve anlık geri bildirim sağlayan bir eğitim uygulamasıdır.
SwiftAssess
swiftassess.com
SwiftAssess, K-12, yükseköğretim ve geniş ölçekli değerlendirmeler için kapsamlı bir yönetim platformudur. Değerlendirme süreçlerini yönetir ve izler.
Kritik
kritik.io
Kritik, öğrencilerin birbirlerine anonim olarak yapıcı eleştiriler sunduğu bir eşit değerlendirme platformudur. Öğrenme süreçlerini geliştirmeye yöneliktir.
Nexam
nexam.io
Nexam, çevrimiçi, güvenli sınav tasarımı, yönetimi ve puanlaması için kullanılan bir platformdur. Esnek yapısıyla farklı sınav türlerine uyum sağlar.
MeeOpp
meeopp.com
MeeOpp, kişiselleştirilmiş öğrenme yolları sunarak dil öğrenimini destekleyen bir eğitim uygulamasıdır. Etkileşimli içerik ve organizasyon araçları sağlar.
SMART Lumio
smarttech.com
Lumio, öğretmenlerin derslerini etkileşimli ve işbirlikçi hale getirmelerine yardımcı olan web tabanlı bir eğitim platformudur.
Redink
redink.app
Redink, öğretmenlerin manuel not girişini otomatikleştirerek zaman kazandıran ve öğrenci başarılarını artıran bir sınıf yönetim uygulamasıdır.
Gradeazy
gradeazy.com
Gradeazy, işletmelerin ve eğitim kurumlarının çevrimiçi sınavlar yapmasını sağlayan, kullanıcı dostu bir test platformudur. Çok dilli destek sunar.
SimplifiedIQ
simplifiediq.com
SimplifiedIQ, çevrimiçi sınavlar oluşturup otomatik olarak derecelendiren AI tabanlı bir SaaS platformudur. Kullanıcı dostu özellikler sunar.
Pointerpro
pointerpro.com
Pointerpro, çevrimiçi değerlendirmeler oluşturan ve kişiselleştirilmiş raporlar üreten bir yazılım platformudur.