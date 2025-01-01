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En Popüler Son Eklenenler Değerlendirme yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Değerlendirme yazılımı, eğitimcilerin bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletler gibi cihazları kullanarak dijital olarak testler oluşturmalarını ve yönetmelerine olanak tanır. Bu platformlar sınavlar sunma, yanıtları derecelendirme ve sonuçları analiz etme sürecini basitleştirir. Bunlar, K-12 okulları ve üniversiteleri de dahil olmak üzere çeşitli eğitim kurumları, kurumsal İK ekipleri, sertifika kuruluşları ve değerlendirme gerektiren diğer kuruluşlar tarafından kullanılmaktadır. Değerlendirme yazılımı ile eğitmenler platform içinde farklı soru türleri tasarlayabilir veya önceden hazırlanmış sorular kütüphanesinden seçim yapabilir. Değerlendirmeler bir portal veya mobil uygulama aracılığıyla öğrencilere verilebilir ve testi tamamladıktan sonra otomatik olarak derecelendirilebilir. Birçok değerlendirme yazılımı ürünü geleneksel testlere ve sınavlara odaklanırken, bazıları öğrencilerden canlı yanıtlar toplamak veya eğitmenlerin gözden geçirmesi için ePortfolios oluşturmalarına izin vermek gibi alternatif değerlendirme yöntemleri de sunmaktadır.