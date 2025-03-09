Yapay Sinir Ağı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Yapay sinir ağları (YSA), insan beynindeki sinir ağlarının yapısından ve işlevinden ilham alan hesaplamalı modellerdir. Bu modeller, büyük miktarda veriyi işleyip bunlardan öğrenerek karar vermelerine, kalıpları tanımalarına ve karmaşık sorunları çözmelerine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. YSA'lar, katmanlar halinde organize edilmiş birbirine bağlı düğümlerden veya nöronlardan oluşur. Bilgi, her bir nöronun girdi verilerini işleyerek bir sonraki katmana aktarmasıyla ağ üzerinden akar. Derin sinir ağları (DNN'ler), giriş ve çıkış katmanları arasında birden fazla gizli katman içeren özel bir YSA türüdür. Bu gizli katmanlar, DNN'lerin girdi verilerinin karmaşık temsillerini öğrenmesini sağlayarak daha karmaşık karar verme ve problem çözme yeteneklerine yol açar. Geliştiriciler, gelişmiş öğrenme ve işleme yetenekleri gerektiren akıllı uygulamalar geliştirirken sıklıkla DNN'leri kullanır. Yapay sinir ağları, görüntü tanıma, doğal dil işleme ve konuşma tanıma dahil olmak üzere çeşitli derin öğrenme algoritmalarının temelini oluşturur. YSA'lar, büyük veri kümeleri üzerinde eğitim alarak karmaşık verilerden anlamlı özellikler ve desenler çıkarabilir; görüntü sınıflandırma, dil çevirisi ve ses sentezi gibi görevleri etkinleştirebilir. Bir ürünün Yapay Sinir Ağları kategorisine dahil edilmek üzere değerlendirilmesi için aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir: * Öğrenme yeteneklerini kolaylaştırmak için birbirine bağlı sinir birimlerinden oluşan bir ağ yapısı sağlayın. * DNN'ler gibi daha derin öğrenme algoritmalarının uygulanması için temel bir çerçeve görevi görür. * Sinir ağına öğrenme ve karar verme süreçleri için ilgili bilgileri sağlamak üzere veri kaynaklarıyla entegrasyonu destekleyin. Genel olarak yapay sinir ağları, makine öğrenimi ve yapay zeka alanının ilerlemesinde, çeşitli endüstrilerde geniş bir uygulama yelpazesine güç sağlamada önemli bir rol oynamaktadır.
Yeni Uygulama Gönder
AWS Console
amazon.com
AWS Konsolu, kullanıcıların Amazon Web Services bulut hizmetlerini merkezi bir platformdan yönetmesine ve izlemelerine olanak tanır.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform, uygulama geliştirme, veri depolama ve analizi için bulut bilişim hizmetleri sunan bir platformdur.
npm
npmjs.com
NPM, JavaScript için bir paket yöneticisidir. Geliştiricilerin bağımlılıkları yönetmesini ve paketleri yüklemesini sağlar.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI, Kuruluşlarda GenAI'nin benimsenmesini teşvik ediyor. Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars ve diğer önemli yatırımcılar tarafından destekleniyoruz TuneChat: Açık kaynaklı modellerle desteklenen sohbet uygulamamız TuneStudio: Geliştiricilerin LLM'lerde ince ayar yapması ve dağıtması için oyun alanımız ChainFury: Açık kaynaklı bilgi istemi motorumuz GitHub'da mevcuttur
Neuton.AI
neuton.ai
Neuton.AI – kodsuz bir Tiny ML platformu. Neuton.AI, kullanıcıların otomatik olarak optimum düzeyde son derece küçük makine öğrenimi modelleri oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlandı. boyutu ve doğruluğu ile bunları 8 bit hassasiyetle bile herhangi bir mikro denetleyiciye gömebilirsiniz. Neuton'un modelleri son derece kompakttır. 1.000 defaya kadar: • daha küçük • daha az katsayıya sahip olmak • daha hızlı çıkarım sergilemek TensorFlow ve diğer çerçevelerle karşılaştırıldığında. Veri bilimcilerden oluşan ekibimiz benzersiz bir sinir ağı çerçevesi oluşturdu Platformumuzun “beyni” olan Neuton. Çerçeve, kullanıcıların nöronlar arası model oluşturma ilkesine dayanmaktadır. * Otomatik olarak optimum boyut ve doğrulukta modeller oluşturun * sinir ağı parametreleri için manuel arama yapmaktan kaçının * modelin oluşturulmasından sonra sıkıştırma, niceleme ve budama ihtiyacını hariç tutun * Mikrodenetleyicilere yerleştirilmeye hazır, inanılmaz derecede kompakt modeller oluşturun Neuton modelleri, doğrulukta herhangi bir azalma olmaksızın tüm orijinal özellikleri korur. Neuton oluşturulduktan sonra model boyutunu küçültmez. Hizmetimizi tamamen ücretsiz kullanın Edge cihazınızı akıllı hale getirmek için Neuton ile ilk son derece küçük ML modelinizi oluşturun.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
NVIDIA Geliştirici uygulaması, yapay zeka ve veri bilimi alanında GPU uyumlu uygulamalar geliştirmeyi kolaylaştıran araçlar ve kaynaklar sunar.
© 2025 WebCatalog, Inc.