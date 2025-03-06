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Yapay sinir ağları (YSA), insan beynindeki sinir ağlarının yapısından ve işlevinden ilham alan hesaplamalı modellerdir. Bu modeller, büyük miktarda veriyi işleyip bunlardan öğrenerek karar vermelerine, kalıpları tanımalarına ve karmaşık sorunları çözmelerine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. YSA'lar, katmanlar halinde organize edilmiş birbirine bağlı düğümlerden veya nöronlardan oluşur. Bilgi, her bir nöronun girdi verilerini işleyerek bir sonraki katmana aktarmasıyla ağ üzerinden akar. Derin sinir ağları (DNN'ler), giriş ve çıkış katmanları arasında birden fazla gizli katman içeren özel bir YSA türüdür. Bu gizli katmanlar, DNN'lerin girdi verilerinin karmaşık temsillerini öğrenmesini sağlayarak daha karmaşık karar verme ve problem çözme yeteneklerine yol açar. Geliştiriciler, gelişmiş öğrenme ve işleme yetenekleri gerektiren akıllı uygulamalar geliştirirken sıklıkla DNN'leri kullanır. Yapay sinir ağları, görüntü tanıma, doğal dil işleme ve konuşma tanıma dahil olmak üzere çeşitli derin öğrenme algoritmalarının temelini oluşturur. YSA'lar, büyük veri kümeleri üzerinde eğitim alarak karmaşık verilerden anlamlı özellikler ve desenler çıkarabilir; görüntü sınıflandırma, dil çevirisi ve ses sentezi gibi görevleri etkinleştirebilir. Bir ürünün Yapay Sinir Ağları kategorisine dahil edilmek üzere değerlendirilmesi için aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir: * Öğrenme yeteneklerini kolaylaştırmak için birbirine bağlı sinir birimlerinden oluşan bir ağ yapısı sağlayın. * DNN'ler gibi daha derin öğrenme algoritmalarının uygulanması için temel bir çerçeve görevi görür. * Sinir ağına öğrenme ve karar verme süreçleri için ilgili bilgileri sağlamak üzere veri kaynaklarıyla entegrasyonu destekleyin. Genel olarak yapay sinir ağları, makine öğrenimi ve yapay zeka alanının ilerlemesinde, çeşitli endüstrilerde geniş bir uygulama yelpazesine güç sağlamada önemli bir rol oynamaktadır.
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Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Cloud Platform (GCP), Google'ın Google Search, Gmail, Dosya Depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra, bilgi işlem, veri depolama, veri analizi ve makine öğrenimi gibi bir dizi modüler bulut hizmeti sunar. Kayıt, bir kredi kartı veya banka hesabı detayları gerektirir.Google Cloud Platform, hizmet olarak bir hizmet, hizmet olarak platform ve sunucusuz bilgi işlem ortamları olarak altyapı sağlar. Nisan 2008'de Google, şirketten ilk bulut bilişim hizmeti olan Google tarafından yönetilen veri merkezlerinde web uygulamalarını geliştirmek ve barındırma için bir platform olan APP Engine'i duyurdu. Hizmet genel olarak Kasım 2011'de kullanılabilir hale geldi. App motorunun duyurulmasından bu yana Google platforma birden fazla bulut hizmeti ekledi. Google Cloud Platform, Google Cloud Platform genel bulut altyapısının yanı sıra G Suite, Android ve Chrome OS'nin kurumsal sürümlerini ve makine öğrenimi ve işletme haritalama hizmetleri için Uygulama Programlama Arabirimleri'ni (API) içeren Google Cloud'un bir parçasıdır.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bireylere, şirketlere ve hükümetlere isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ları sağlayan bir iştirakidir. Bu bulut bilişim web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı taşları ve araçları sağlar. Bu hizmetlerden biri, kullanıcıların internet üzerinden her zaman mevcut olan sanal bir bilgisayar kümesini elinde bulundurmasına olanak tanıyan Amazon Elastik Compute Cloud (EC2). AWS'nin sanal bilgisayarların sürümü, işleme için donanım merkezi işleme birimleri (CPU) ve grafik işleme birimleri (GPU) dahil olmak üzere gerçek bir bilgisayarın özelliklerinin çoğunu taklit eder; Yerel/RAM bellek; Sabit disk/SSD depolama; işletim sistemleri seçimi; ağ oluşturma; ve web sunucuları, veritabanları ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) gibi önceden yüklenmiş uygulama yazılımı. AWS teknolojisi, dünya çapında sunucu çiftliklerinde uygulanır ve Amazon yan kuruluşu tarafından sürdürülür. Ücretler, abone tarafından seçilen kullanılabilirlik, fazlalık, güvenlik ve hizmet seçenekleri gerektiren kullanım ("kullandıkça ödeme" modeli olarak bilinir), donanım, işletim sistemi, yazılım veya ağ özelliklerinin bir kombinasyonuna dayanmaktadır. Aboneler tek bir sanal AWS bilgisayarı, özel bir fiziksel bilgisayar veya her ikisinin de kümeleri için ödeme yapabilir. Abonelik sözleşmesinin bir parçası olarak Amazon, abonelerin sistemleri için güvenlik sağlar. AWS, Kuzey Amerika'da 6 dahil olmak üzere birçok küresel coğrafi bölgeden faaliyet göstermektedir. Tüm hizmetler kullanıma göre faturalandırılır, ancak her hizmet kullanımı farklı şekillerde ölçer. 2017 itibariyle AWS, Synergy Group'a göre tüm bulutun (IaaS, PaaS) baskın bir% 34'üne sahiptir (IaaS, PaaS).
npm
npmjs.com
npm, npm, Inc. tarafından sağlanan JavaScript programlama dili için bir paket yöneticisidir. npm, JavaScript çalışma zamanı ortamı Node.js için varsayılan paket yöneticisidir. Npm olarak da adlandırılan bir komut satırı istemcisinden ve npm kayıt defteri adı verilen, genel ve ücretli özel paketlerden oluşan çevrimiçi bir veritabanından oluşur.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI, Kuruluşlarda GenAI'nin benimsenmesini teşvik ediyor. Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars ve diğer önemli yatırımcılar tarafından destekleniyoruz TuneChat: Açık kaynaklı modellerle desteklenen sohbet uygulamamız TuneStudio: Geliştiricilerin LLM'lerde ince ayar yapması ve dağıtması için oyun alanımız ChainFury: Açık kaynaklı bilgi istemi motorumuz GitHub'da mevcuttur
Neuton.AI
neuton.ai
Neuton.AI – kodsuz bir Tiny ML platformu. Neuton.AI, kullanıcıların otomatik olarak optimum düzeyde son derece küçük makine öğrenimi modelleri oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlandı. boyutu ve doğruluğu ile bunları 8 bit hassasiyetle bile herhangi bir mikro denetleyiciye gömebilirsiniz. Neuton'un modelleri son derece kompakttır. 1.000 defaya kadar: • daha küçük • daha az katsayıya sahip olmak • daha hızlı çıkarım sergilemek TensorFlow ve diğer çerçevelerle karşılaştırıldığında. Veri bilimcilerden oluşan ekibimiz benzersiz bir sinir ağı çerçevesi oluşturdu Platformumuzun “beyni” olan Neuton. Çerçeve, kullanıcıların nöronlar arası model oluşturma ilkesine dayanmaktadır. * Otomatik olarak optimum boyut ve doğrulukta modeller oluşturun * sinir ağı parametreleri için manuel arama yapmaktan kaçının * modelin oluşturulmasından sonra sıkıştırma, niceleme ve budama ihtiyacını hariç tutun * Mikrodenetleyicilere yerleştirilmeye hazır, inanılmaz derecede kompakt modeller oluşturun Neuton modelleri, doğrulukta herhangi bir azalma olmaksızın tüm orijinal özellikleri korur. Neuton oluşturulduktan sonra model boyutunu küçültmez. Hizmetimizi tamamen ücretsiz kullanın Edge cihazınızı akıllı hale getirmek için Neuton ile ilk son derece küçük ML modelinizi oluşturun.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
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