Yapay Sinir Ağı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Timor-Leste

AWS Console

amazon.com

Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bireylere, şirketlere ve hükümetlere isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ları sağlayan bir iştirakidir. Bu bulut bilişim web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı taşları ve araçları sağlar. Bu hizmetlerden biri, kullanıcıların internet üzerinden her zaman mevcut olan sanal bir bilgisayar kümesini elinde bulundurmasına olanak tanıyan Amazon Elastik Compute Cloud (EC2). AWS'nin sanal bilgisayarların sürümü, işleme için donanım merkezi işleme birimleri (CPU) ve grafik işleme birimleri (GPU) dahil olmak üzere gerçek bir bilgisayarın özelliklerinin çoğunu taklit eder; Yerel/RAM bellek; Sabit disk/SSD depolama; işletim sistemleri seçimi; ağ oluşturma; ve web sunucuları, veritabanları ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) gibi önceden yüklenmiş uygulama yazılımı. AWS teknolojisi, dünya çapında sunucu çiftliklerinde uygulanır ve Amazon yan kuruluşu tarafından sürdürülür. Ücretler, abone tarafından seçilen kullanılabilirlik, fazlalık, güvenlik ve hizmet seçenekleri gerektiren kullanım ("kullandıkça ödeme" modeli olarak bilinir), donanım, işletim sistemi, yazılım veya ağ özelliklerinin bir kombinasyonuna dayanmaktadır. Aboneler tek bir sanal AWS bilgisayarı, özel bir fiziksel bilgisayar veya her ikisinin de kümeleri için ödeme yapabilir. Abonelik sözleşmesinin bir parçası olarak Amazon, abonelerin sistemleri için güvenlik sağlar. AWS, Kuzey Amerika'da 6 dahil olmak üzere birçok küresel coğrafi bölgeden faaliyet göstermektedir. Tüm hizmetler kullanıma göre faturalandırılır, ancak her hizmet kullanımı farklı şekillerde ölçer. 2017 itibariyle AWS, Synergy Group'a göre tüm bulutun (IaaS, PaaS) baskın bir% 34'üne sahiptir (IaaS, PaaS).