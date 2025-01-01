AR WYSIWYG Düzenleyici Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Artırılmış gerçeklik (AR) Ne Görürsen Onu Alırsın (WYSIWYG) düzenleyicisi, minimum düzeyde kodlama uzmanlığına sahip olan veya hiç kodlama uzmanlığı olmayan kullanıcılara AR deneyimlerini zahmetsizce oluşturma olanağı sağlar. Sezgisel sürükle ve bırak özellikleriyle AR WYSIWYG düzenleyicileri, AR geliştiricilerinin hedef görüntüler olarak bilinen 3 boyutlu nesneleri içe aktarmasını ve bunları önceden tasarlanmış sahnelere sorunsuz bir şekilde entegre etmesini kolaylaştırır. Bu hedef görüntüler kameranın perspektifi tarafından algılanmalı ve izlenebilmeli, böylece bunların HTML içeriğiyle üst üste bindirilebilmesi sağlanmalıdır. Üstelik bir AR WYSIWYG düzenleyicisi bu hedef görüntüleri güvenli bir şekilde saklayarak kullanıcılara bunları gerektiğinde yeniden ziyaret etme ve değiştirme esnekliği sağlar. Bu araçlar, geleneksel kodlama gereksinimlerinin karmaşıklığı olmadan AR mobil uygulamaları oluşturmakla ilgilenen kişiler için özellikle avantajlıdır.
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Wikitude
wikitude.com
Wikitude, kullanıcıların kameralarını kullanarak çevrelerindeki nesneler hakkında bilgilere erişmelerini sağlayan konum tabanlı bir artırılmış gerçeklik uygulamasıdır.
MyWebAR
mywebar.com
MyWebAR, kullanıcıların artırılmış gerçeklik deneyimlerini kolayca oluşturup paylaşmalarını sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.
Zapworks
zap.works
Zapworks, kullanıcıların 2D ve 3D artırılmış gerçeklik (AR) deneyimleri oluşturmasını sağlayan bir geliştirme platformudur.
ROAR
theroar.io
ROAR, kişisel veya ticari kullanım için artırılmış gerçeklik deneyimleri oluşturmayı sağlayan, teknik bilgi gerektirmeyen bir editördür.
UniteAR
unitear.com
UniteAR, kodlama gerektirmeden artırılmış gerçeklik uygulamaları ve deneyimleri oluşturmayı sağlayan bir platformdur.
Blippbuilder
blippar.com
BlippBuilder, artırılmış gerçeklik deneyimlerinin basit bir şekilde oluşturulmasını ve paylaşılmasını sağlayan kullanıcı dostu bir platformdur.
Hololink
hololink.io
Hololink, kullanıcıların tarayıcıda karma gerçeklik deneyimleri oluşturmasını sağlayan, kod yazmadan holografik içerik yönetimi sunan bir platformdur.
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