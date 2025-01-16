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AR WYSIWYG Düzenleyici Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Portekiz
Artırılmış gerçeklik (AR) Ne Görürsen Onu Alırsın (WYSIWYG) düzenleyicisi, minimum düzeyde kodlama uzmanlığına sahip olan veya hiç kodlama uzmanlığı olmayan kullanıcılara AR deneyimlerini zahmetsizce oluşturma olanağı sağlar. Sezgisel sürükle ve bırak özellikleriyle AR WYSIWYG düzenleyicileri, AR geliştiricilerinin hedef görüntüler olarak bilinen 3 boyutlu nesneleri içe aktarmasını ve bunları önceden tasarlanmış sahnelere sorunsuz bir şekilde entegre etmesini kolaylaştırır. Bu hedef görüntüler kameranın perspektifi tarafından algılanmalı ve izlenebilmeli, böylece bunların HTML içeriğiyle üst üste bindirilebilmesi sağlanmalıdır. Üstelik bir AR WYSIWYG düzenleyicisi bu hedef görüntüleri güvenli bir şekilde saklayarak kullanıcılara bunları gerektiğinde yeniden ziyaret etme ve değiştirme esnekliği sağlar. Bu araçlar, geleneksel kodlama gereksinimlerinin karmaşıklığı olmadan AR mobil uygulamaları oluşturmakla ilgilenen kişiler için özellikle avantajlıdır.
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Hololink
hololink.io
Hololink, kodsuz görsel bir çözüm ve endüstri lideri görüntü tanıma yoluyla AR oluşturulmasını sağlayan web tabanlı bir Artırılmış Gerçeklik düzenleyicisidir. Hololink'te oluşturulan AR, herhangi bir uygulama kullanılmadan doğrudan mobil tarayıcıda sunulur; böylece oluşturma aşamasından son kullanıcıya kadar tüm süreç %100 tarayıcı tabanlı hale gelir. Sonsuz derecede ölçeklenebilir ve sürükleyici internetteki her türlü pazarlama veya iletişim kanalı için mükemmeldir. 3D modelleri, animasyonları, videoyu, görüntüleri ve sesi kullanarak doğrudan tarayıcıda AR oluşturun. İçeriğinizi konumlandırmak için sürükleyip bırakmanız yeterlidir. Birden fazla bağlantılı sahneyle AR'nizi sürükleyici ve etkileşimli hale getirin ve tek tıklamayla yayınlayın. Yükleme ekranı ve yükleme döndürücüsünden tüm içeriğe, animasyonsuz nesnelere animasyonlar eklemeye kadar her şeyi doğrudan düzenleyicide özelleştirin. Videolarınızın öne çıkmasını sağlamak için yeşil ekranı kullanın. Hololink, Danimarka'nın Kopenhag şehrinde gururla yaratılmıştır. Kendini işine adamış ekibimiz AR, bilgisayarlı görü, görsel tasarım ve iletişim, proje yönetimi ve caz müziği, görsel ve sahne sanatları alanlarında profesyonel sanatçılar olarak çalışma konularında 50 yılı aşkın bir deneyime sahiptir.
ROAR
theroar.io
ROAR Editor, yalnızca birkaç tıklamayla kendi yüksek kaliteli Artırılmış Gerçeklik deneyiminizi yaratmanızı sağlayan, sınıfının en iyisi araçtır. Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için tasarlanmıştır. İster kişisel kullanım için ister iş için ihtiyacınız olsun, ROAR size müşterileriniz, iş ortaklarınız ve arkadaşlarınız için tamamen sürükleyici bir kullanıcı deneyimi test etmenize, oynamanıza ve sunmanıza yardımcı olacak tam AR özellikleri setini sağlayacaktır. ROAR Düzenleyici, video, ses, eylem düğmeleri (CTA), resimler, metin, 3D modeller ve hatta CPG ürünleriniz için ek gerçekler dahil olmak üzere tüm önemli Artırılmış Gerçeklik özelliklerini içerir.
Zapworks
zap.works
Zapworks ödüllü bir WebAR platformudur. Yaratıcı araçlarımızı, SDK'larımızı, özel markalama ve barındırma çözümlerimizi ve güçlü CMS'yi kullanarak etkili WebAR deneyimleri oluşturun, yönetin ve yayınlayın. Kodsuz, düşük kodlu veya özel kodlu çözümlerle Zapworks, tasarımcılarınıza, geliştiricilerinize ve pazarlamacılarınıza, becerileri veya iş hedefleri ne olursa olsun sürükleyici WebAR deneyimleri oluşturma olanağı sağlar. WebAR için oluşturulmuş dünya lideri bilgisayar görüşü Temel izleme türlerimiz, bilgisayarlı görme alanında 10 yıldan fazla deneyime dayanmaktadır ve en düşük özelliklerden başlayarak geniş bir cihaz yelpazesindeki tarayıcılar için optimize edilmiştir. Ürünleri hızla prototiplemek, şirket içi inovasyonu teşvik etmek ve satış ve pazarlama çalışmalarınızın etkisini artırmak için araçlarımızı kullanın. ** En İyi Geliştirici Aracı 2022'nin Kazananı ** ** En İyi Oluşturucu ve Yazma Aracı 2022'nin Kazananı **
Wikitude
wikitude.com
Bir Qualcomm şirketi olan Wikitude, mobil artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinin tanınmış öncüsü ve akıllı telefonlar, tabletler ve akıllı gözlükler için bir dizi ödüllü AR çözümünün arkasındaki şirkettir. Tamamen şirket içinde geliştirilmiş AR teknolojisi, ana ürünü olan Wikitude AR SDK ve binlerce uygulamanın, markanın, ajansın, geliştiricinin ve AR meraklısının proje hedeflerine ulaşmasını sağlayan bir dizi ücretsiz ürün aracılığıyla mevcuttur. On binlerce geliştirici hesabı ve yayınlanmış AR uygulamalarıyla Wikitude, lider AR teknolojisi sağlayıcısıdır.
MyWebAR
mywebar.com
MyWebAR, kullanıcıların yalnızca birkaç tıklamayla artırılmış gerçeklik deneyimleri oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanıyan ve geliştirme sürecini büyük ölçüde hızlandırmaya ve basitleştirmeye yardımcı olan bulut tabanlı bir platformdur. MyWebAR ile gerçekleştirilen tüm deneyimler web tarayıcısında mevcuttur ve tüketicilerin AR'yi görüntülemek için akıllı telefonlarına veya tabletlerine herhangi bir uygulama indirmelerini gerektirmez. Müşteri yolculuğunun kısaltılmasına ve dönüşüm oranlarının artırılmasına olanak tanır. Kullanımı kolay, kodsuz düzenleyicisi ve kullanıma hazır şablonlar ve varlıklardan oluşan kapsamlı bir kitaplığı, kullanıcıların herhangi bir özel beceriye sahip olmadan veya profesyonel geliştiricileri işe almadan AR deneyimleri oluşturmasına olanak tanır.
Blippbuilder
blippar.com
AR oluşturmanın basit ama güçlü yolu Blippbuilder'dır. Tasarım aracının öğrenilmesi kolaydır ve poster, basılı reklam, etkinlik standı veya kitap gibi basılı malzemelerinize bir etkileşim katmanı eklemenizi sağlar. Animasyonlar, oyunlar veya 3D modellerle hayata geçirin. Satın alma bağlantıları ekleyin, kullanıcı geri bildirimlerini toplayın, ürününüzü nasıl kullanacağınızı sergileyin ve daha fazlasını yapın.
UniteAR
unitear.com
Yenilikçi Kodlamayan Artırılmış Gerçeklik SaaS Platformu UniteAR, hiçbir kodlama becerisi gerektirmeyen son teknoloji Artırılmış Gerçeklik (AR) çözümü sunarak AR oluşturma işlemini herkes için erişilebilir hale getirir. UniteAR ile kullanıcılar, hem AR uygulamalarında hem de WebAR platformlarında sorunsuz bir şekilde çalışan, içeriklerine çok yönlü erişim sağlayan ilgi çekici AR deneyimleri oluşturabilir. İşletme Adınız ile Kişiselleştirilmiş WebAR URL'leri UniteAR, kullanıcıların WebAR URL'lerini kendi işletme adlarıyla özelleştirmelerine olanak tanıyarak onlara AR dünyasında benzersiz ve markalı bir dijital alan sağlar. Bu özellik yalnızca markanın varlığını güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda unutulmaz bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. Android ve iOS için Özel AR Uygulamaları UniteAR, WebAR'a ek olarak kullanıcılara Android ve iOS için özel AR uygulamaları geliştirme olanağı sağlar. Bu yetenek, işletmelerin hedef kitlelerine özel ve ilgi çekici bir AR deneyimi sunmasını sağlayarak onları rakiplerinden daha da öne çıkarıyor. UniteAR'ın Temel Faydaları: Basitleştirilmiş AR Oluşturma: UniteAR kodlama engelini kaldırarak kullanıcıların AR fikirlerini hayata geçirmesini kolaylaştırır. Platformlar Arası Uyumluluk: Kullanıcılara hem AR uygulamalarında hem de WebAR'da sorunsuz bir şekilde ulaşarak maksimum izleyici katılımını sağlayın. Marka Kişiselleştirme: AR ortamında benzersiz bir varlık oluşturmak için WebAR URL'lerini işletme adınızla özelleştirin. Mobil Uygulama Geliştirme: Hedef kitlenizin özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Android ve iOS için özel AR uygulamaları oluşturun. Geleceğe Hazır: Markanızı yenilikçi olarak konumlandırarak AR teknolojisinin ön saflarında yer alın. UniteAR, yaratıcılığın sınır tanımadığı bir platform sağlayarak kullanıcıları artırılmış gerçekliğin sınırsız olanaklarını keşfetmeye davet ediyor. İşletmeler UniteAR ile birleşerek AR'nin dönüştürücü potansiyelinden yararlanabilir ve hedef kitleleri üzerinde kalıcı bir etki yaratabilir.