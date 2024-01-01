AR WYSIWYG Düzenleyici Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Kıbrıs En Popüler Son Eklenenler

Artırılmış gerçeklik (AR) Ne Görürsen Onu Alırsın (WYSIWYG) düzenleyicisi, minimum düzeyde kodlama uzmanlığına sahip olan veya hiç kodlama uzmanlığı olmayan kullanıcılara AR deneyimlerini zahmetsizce oluşturma olanağı sağlar. Sezgisel sürükle ve bırak özellikleriyle AR WYSIWYG düzenleyicileri, AR geliştiricilerinin hedef görüntüler olarak bilinen 3 boyutlu nesneleri içe aktarmasını ve bunları önceden tasarlanmış sahnelere sorunsuz bir şekilde entegre etmesini kolaylaştırır. Bu hedef görüntüler kameranın perspektifi tarafından algılanmalı ve izlenebilmeli, böylece bunların HTML içeriğiyle üst üste bindirilebilmesi sağlanmalıdır. Üstelik bir AR WYSIWYG düzenleyicisi bu hedef görüntüleri güvenli bir şekilde saklayarak kullanıcılara bunları gerektiğinde yeniden ziyaret etme ve değiştirme esnekliği sağlar. Bu araçlar, geleneksel kodlama gereksinimlerinin karmaşıklığı olmadan AR mobil uygulamaları oluşturmakla ilgilenen kişiler için özellikle avantajlıdır.