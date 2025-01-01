AR İşbirliği Araçları - En Popüler Uygulamalar

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AR İşbirliği araçları, artırılmış gerçeklik (AR) uygulamalarını kullanarak uzak bir ortamdan eğitim vermek, işbirliği yapmak ve teknik destek sağlamak için kullanılır. AR Collab araçları genellikle bakım, üretim, otomotiv ve kamu hizmetleri gibi alanlarda uzaktan destek sağlamak için kullanılır. Bu alanlarda kullanıcılar telefon, tablet veya AR gözlüğü gibi donanımları, herhangi bir ekipmanın bakımını nasıl yapacaklarını gösteren görsel talimatlar sağlayan yazılımlara bağlayabiliyor. Bir örnek, bozulan bir makine parçası olabilir ve şimdi bir saha çalışanının onu nasıl tamir edeceğini öğrenmesi gerekir. AR işbirliği yazılımı, yalnızca çalışana ekipmandaki arızanın tam olarak nerede olduğunu gösterecek görsel talimatlar sağlamakla kalmaz, aynı zamanda onu, çalışanın tam olarak ne gördüğünü görebilecek bir uzaktan destek ekibine de bağlayabilir. AR ve görsel talimatları kullanarak sorunu çözmek için birlikte işbirliği yapabilirler.
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Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect, projelerde veri yönetimi ve iletişimi sağlayan bulut tabanlı bir işbirliği platformudur. Gerçek zamanlı durum güncellemeleri sunar.
Zoho Lens
zoho.com
Zoho Lens, uzaktan görüntüleme ve destek sağlayan artırılmış gerçeklik uygulamasıdır. Teknisyenler, kullanıcıların kameralarıyla sorunları çözebilir.
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR, kodsuz bir platform olarak, XR deneyimlerini geliştirmeyi ve yönetmeyi kolaylaştırır, farklı devrelerdeki işletmelere hizmet verir.
AR Genie
argenie.ai
AR Genie, uzaktan teknik destek sağlayan, AI ve artırılmış gerçeklik kullanan bir araçtır. Uzmanlar, canlı video üzerinden görsel rehberlik yapabilir.
Viewabo
viewabo.com
Viewabo, destek çalışanlarının müşterilerin telefon kameralarına erişim sağlamak için bağlantı göndermesine olanak tanır. Uygulama indirmeye gerek yoktur.
XMReality
xmreality.com
XMReality, uzaktan görsel destek sağlayan AR tabanlı bir işbirliği aracıdır. Kullanıcıların hizmet ve bakım süreçlerinde uzmanlarla işbirliği yapmalarını kolaylaştırır.
AIRe Link
aire.link
AIRe Link, müşterilerle uzaktan iletişim kurmayı sağlayan profesyonel bir araçtır. Zaman ve maliyet tasarrufu yapar.
Help Lightning
helplightning.com
Yardım Lightning, uzaktan destek ve işbirliğini geliştirmek için artırılmış gerçeklik özellikleriyle video hizmetleri sunan bir uygulamadır.
Streem
streem.com
Streem, uzaktan görsel destek sağlayan bir uygulamadır. Artırılmış gerçeklik ile video işbirliği yaparak sorunları hızlıca çözmeyi amaçlar.
Telepresenz
telepresenz.com
Telepresenz, artırılmış gerçeklik ile uzaktan rehberlik sağlayan ve saha kullanıcılarının uzmanlarla etkileşimde bulunmasına olanak tanıyan bir dijital iş akışı uygulamasıdır.
Oculavis
oculavis.de
Oculavis uygulaması, artırılmış gerçeklik kullanarak makine belgeleri sunar ve uzaktan destek ile sorunları çözmeyi kolaylaştırır.
SightCall
sightcall.com
SightCall, uzaktan görsel yardım sağlayarak müşteri etkileşimlerini geliştirir ve sorunların gerçek zamanlı video ile çözülmesine olanak tanır.
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