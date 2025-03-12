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AR İşbirliği Araçları
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AR İşbirliği Araçları - En Popüler Uygulamalar

AR İşbirliği araçları, artırılmış gerçeklik (AR) uygulamalarını kullanarak uzak bir ortamdan eğitim vermek, işbirliği yapmak ve teknik destek sağlamak için kullanılır. AR Collab araçları genellikle bakım, üretim, otomotiv ve kamu hizmetleri gibi alanlarda uzaktan destek sağlamak için kullanılır. Bu alanlarda kullanıcılar telefon, tablet veya AR gözlüğü gibi donanımları, herhangi bir ekipmanın bakımını nasıl yapacaklarını gösteren görsel talimatlar sağlayan yazılımlara bağlayabiliyor. Bir örnek, bozulan bir makine parçası olabilir ve şimdi bir saha çalışanının onu nasıl tamir edeceğini öğrenmesi gerekir. AR işbirliği yazılımı, yalnızca çalışana ekipmandaki arızanın tam olarak nerede olduğunu gösterecek görsel talimatlar sağlamakla kalmaz, aynı zamanda onu, çalışanın tam olarak ne gördüğünü görebilecek bir uzaktan destek ekibine de bağlayabilir. AR ve görsel talimatları kullanarak sorunu çözmek için birlikte işbirliği yapabilirler.

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Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect, projelerde veri yönetimi ve iletişimi sağlayan bulut tabanlı bir işbirliği platformudur. Gerçek zamanlı durum güncellemeleri sunar.

Zoho Lens

Zoho Lens

zoho.com

Zoho Lens, uzaktan görüntüleme ve destek sağlayan artırılmış gerçeklik uygulamasıdır. Teknisyenler, kullanıcıların kameralarıyla sorunları çözebilir.

SynergyXR

SynergyXR

synergyxr.com

SynergyXR, kodsuz bir platform olarak, XR deneyimlerini geliştirmeyi ve yönetmeyi kolaylaştırır, farklı devrelerdeki işletmelere hizmet verir.

AR Genie

AR Genie

argenie.ai

AR Genie, uzaktan teknik destek sağlayan, AI ve artırılmış gerçeklik kullanan bir araçtır. Uzmanlar, canlı video üzerinden görsel rehberlik yapabilir.

Viewabo

Viewabo

viewabo.com

Viewabo, destek çalışanlarının müşterilerin telefon kameralarına erişim sağlamak için bağlantı göndermesine olanak tanır. Uygulama indirmeye gerek yoktur.

XMReality

XMReality

xmreality.com

XMReality, uzaktan görsel destek sağlayan AR tabanlı bir işbirliği aracıdır. Kullanıcıların hizmet ve bakım süreçlerinde uzmanlarla işbirliği yapmalarını kolaylaştırır.

AIRe Link

AIRe Link

aire.link

AIRe Link, müşterilerle uzaktan iletişim kurmayı sağlayan profesyonel bir araçtır. Zaman ve maliyet tasarrufu yapar.

Help Lightning

Help Lightning

helplightning.com

Yardım Lightning, uzaktan destek ve işbirliğini geliştirmek için artırılmış gerçeklik özellikleriyle video hizmetleri sunan bir uygulamadır.

Streem

Streem

streem.com

Streem, uzaktan görsel destek sağlayan bir uygulamadır. Artırılmış gerçeklik ile video işbirliği yaparak sorunları hızlıca çözmeyi amaçlar.

Telepresenz

Telepresenz

telepresenz.com

Telepresenz, artırılmış gerçeklik ile uzaktan rehberlik sağlayan ve saha kullanıcılarının uzmanlarla etkileşimde bulunmasına olanak tanıyan bir dijital iş akışı uygulamasıdır.

Oculavis

Oculavis

oculavis.de

Oculavis uygulaması, artırılmış gerçeklik kullanarak makine belgeleri sunar ve uzaktan destek ile sorunları çözmeyi kolaylaştırır.

SightCall

SightCall

sightcall.com

SightCall, uzaktan görsel yardım sağlayarak müşteri etkileşimlerini geliştirir ve sorunların gerçek zamanlı video ile çözülmesine olanak tanır.

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AR İşbirliği Araçları - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog