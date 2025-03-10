AR İşbirliği Araçları - En Popüler Uygulamalar

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AR İşbirliği araçları, artırılmış gerçeklik (AR) uygulamalarını kullanarak uzak bir ortamdan eğitim vermek, işbirliği yapmak ve teknik destek sağlamak için kullanılır. AR Collab araçları genellikle bakım, üretim, otomotiv ve kamu hizmetleri gibi alanlarda uzaktan destek sağlamak için kullanılır. Bu alanlarda kullanıcılar telefon, tablet veya AR gözlüğü gibi donanımları, herhangi bir ekipmanın bakımını nasıl yapacaklarını gösteren görsel talimatlar sağlayan yazılımlara bağlayabiliyor. Bir örnek, bozulan bir makine parçası olabilir ve şimdi bir saha çalışanının onu nasıl tamir edeceğini öğrenmesi gerekir. AR işbirliği yazılımı, yalnızca çalışana ekipmandaki arızanın tam olarak nerede olduğunu gösterecek görsel talimatlar sağlamakla kalmaz, aynı zamanda onu, çalışanın tam olarak ne gördüğünü görebilecek bir uzaktan destek ekibine de bağlayabilir. AR ve görsel talimatları kullanarak sorunu çözmek için birlikte işbirliği yapabilirler.
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Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect, projelerde veri yönetimi ve iletişimi sağlayan bulut tabanlı bir işbirliği platformudur. Gerçek zamanlı durum güncellemeleri sunar.
Zoho Lens
zoho.com
Zoho Lens, uzaktan görüntüleme ve destek sağlayan artırılmış gerçeklik uygulamasıdır. Teknisyenler, kullanıcıların kameralarıyla sorunları çözebilir.
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR, kodsuz bir platform olarak, XR deneyimlerini geliştirmeyi ve yönetmeyi kolaylaştırır, farklı devrelerdeki işletmelere hizmet verir.
AR Genie
argenie.ai
AR Genie, uzaktan teknik destek sağlayan, AI ve artırılmış gerçeklik kullanan bir araçtır. Uzmanlar, canlı video üzerinden görsel rehberlik yapabilir.
Viewabo
viewabo.com
Viewabo, destek çalışanlarının müşterilerin telefon kameralarına erişim sağlamak için bağlantı göndermesine olanak tanır. Uygulama indirmeye gerek yoktur.
XMReality
xmreality.com
XMReality, uzaktan görsel destek sağlayan AR tabanlı bir işbirliği aracıdır. Kullanıcıların hizmet ve bakım süreçlerinde uzmanlarla işbirliği yapmalarını kolaylaştırır.
AIRe Link
aire.link
AIRe Link, müşterilerle uzaktan iletişim kurmayı sağlayan profesyonel bir araçtır. Zaman ve maliyet tasarrufu yapar.
Help Lightning
helplightning.com
Yardım Lightning, uzaktan destek ve işbirliğini geliştirmek için artırılmış gerçeklik özellikleriyle video hizmetleri sunan bir uygulamadır.
Streem
streem.com
Streem, uzaktan görsel destek sağlayan bir uygulamadır. Artırılmış gerçeklik ile video işbirliği yaparak sorunları hızlıca çözmeyi amaçlar.
Telepresenz
telepresenz.com
Telepresenz®, uzaktaki uzmanlara erişmek ve sahadaki varlıkları uzaktan teşhis etmek, değerlendirmek ve sorunlarını gidermek için akıllı gözlükler de dahil olmak üzere çeşitli cihazlarla kullanılabilen, artırılmış gerçeklik tabanlı, uzaktan yönlendirme ve Dijital iş akışı sistemidir. Telepresenz, uzaktaki bir uzman ile saha kullanıcıları arasında gerçek zamanlı, iki yönlü iletişim sağlar, gerektiğinde bu tür bir uzmanlığın sağlanmasıyla ilgili maliyetleri azaltır, dünyanın her yerindeki bireylerle çalışmayı yalnızca mümkün değil aynı zamanda tamamen uygulanabilir hale getirir.
Oculavis
oculavis.de
oculavis SHARE, makine üreticileri için müşteri desteğini bir sonraki seviyeye taşımak üzere tasarlanmıştır. Hizmet için dünyayı dolaşmayı bırakın. Son kullanıcılarınıza Artırılmış Gerçeklik yoluyla makine dokümantasyonu sağlayın veya müşterilerinizin bakış açısına canlı olarak bağlanın ve sorunları uzaktan çözün.
SightCall
sightcall.com
SightCall Vision, kurumsal hizmet kuruluşlarına hizmet anında görme, analiz etme, rehberlik etme ve raporlama gücü veren tek yazılım platformudur. Ajanlar, müşteriler, teknisyenler ve uzak uzmanlar, birleştirilmiş gerçeklik (AR), video yardımı ve çok modeli üretken AI-güçlendirilmiş bilgisayar görüşünün birleşimini kullanarak gerçek dünyadaki hizmet sorunlarını görsel olarak çözmek için SightCall vizyonunu kullanabilirler. SightCall, görsel yardım ve kurumsal hizmet verimliliğinde yenilikçi bir küresel liderdir. 2008 yılında kurulan SightCall, 2023 yılının 5000 Sınıfında ABD'deki en hızlı büyüyen yazılım şirketlerinden biri olarak yenilikleri için övgüler aldı.
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