AR İşbirliği Araçları - En Popüler Uygulamalar - Kosta Rika En Popüler Son Eklenenler

AR İşbirliği araçları, artırılmış gerçeklik (AR) uygulamalarını kullanarak uzak bir ortamdan eğitim vermek, işbirliği yapmak ve teknik destek sağlamak için kullanılır. AR Collab araçları genellikle bakım, üretim, otomotiv ve kamu hizmetleri gibi alanlarda uzaktan destek sağlamak için kullanılır. Bu alanlarda kullanıcılar telefon, tablet veya AR gözlüğü gibi donanımları, herhangi bir ekipmanın bakımını nasıl yapacaklarını gösteren görsel talimatlar sağlayan yazılımlara bağlayabiliyor. Bir örnek, bozulan bir makine parçası olabilir ve şimdi bir saha çalışanının onu nasıl tamir edeceğini öğrenmesi gerekir. AR işbirliği yazılımı, yalnızca çalışana ekipmandaki arızanın tam olarak nerede olduğunu gösterecek görsel talimatlar sağlamakla kalmaz, aynı zamanda onu, çalışanın tam olarak ne gördüğünü görebilecek bir uzaktan destek ekibine de bağlayabilir. AR ve görsel talimatları kullanarak sorunu çözmek için birlikte işbirliği yapabilirler.