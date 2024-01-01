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AR İşbirliği Araçları - En Popüler Uygulamalar - Burkina Faso
AR İşbirliği araçları, artırılmış gerçeklik (AR) uygulamalarını kullanarak uzak bir ortamdan eğitim vermek, işbirliği yapmak ve teknik destek sağlamak için kullanılır. AR Collab araçları genellikle bakım, üretim, otomotiv ve kamu hizmetleri gibi alanlarda uzaktan destek sağlamak için kullanılır. Bu alanlarda kullanıcılar, telefon, tablet veya AR gözlüğü gibi donanımları, herhangi bir ekipmanın bakımını nasıl yapacaklarını gösteren görsel talimatlar sağlayan yazılımlara bağlayabiliyor. Bir örnek, bozulan bir makine parçası olabilir ve şimdi bir saha çalışanının onu nasıl tamir edeceğini öğrenmesi gerekir. AR işbirliği yazılımı, yalnızca çalışana ekipmandaki arızanın tam olarak nerede olduğunu gösterecek görsel talimatlar sağlamakla kalmaz, aynı zamanda onu, çalışanın tam olarak ne gördüğünü görebilecek bir uzaktan destek ekibine de bağlayabilir. AR ve görsel talimatları kullanarak sorunu çözmek için birlikte işbirliği yapabilirler.
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Zoho Lens
zoho.com
Artırılmış Gerçeklik kullanarak Etkileşimli Uzaktan Yardım. Uzak konumdaki bir kullanıcının akıllı telefon kamerasına erişerek, tesis makinelerinden sunuculara kadar ekipmandaki sorunlara istediğiniz zaman doğrudan masanızdan göz atın.
Trimble Connect
connect.trimble.com
HoloLens için Trimble Connect, şantiyedeki holografik verilerin hassas şekilde hizalanmasını sağlayarak proje koordinasyonu için karma gerçeklikten yararlanıyor ve çalışanların fiziksel ortam bağlamında üst üste yerleştirilmiş modellerini gözden geçirmelerine olanak tanıyor.
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: XR Çözümleri ile Gelecekte Devrim Yaratmak Şirkete Genel Bakış Danimarka'nın hareketli Aarhus şehrinde yer alan SynergyXR, genişletilmiş gerçeklik (XR) ortamında bir yenilik işareti olarak duruyor. Üretim ve enerji sektörlerine ilişkin derin bir anlayıştan doğan, artırılmış ve sanal gerçe...
AR Genie
argenie.ai
AR Genie, yapay zeka, artırılmış gerçeklik (AR) ve Geniş Dil Modeli (L.L.M.) tarafından desteklenen görsel bir uzaktan yardım aracıdır. Karmaşık teknik sorunları uzaktan çözmek için canlı videodaki AR açıklamalarını kullanarak görsel olarak yardımcı olmak ve rehberlik etmek üzere uzmanların teknisye...
AIRe Link
aire.link
AIRe Link, müşterilerle uzaktan iletişim için profesyonel bir araçtır. Paradan ve zamandan tasarruf edin ve bilgi birikiminizi yeni nesil teknisyenlere aktarın.
XMReality
xmreality.com
XMReality, kuruluşunuz için oluşturulmuş, her zaman tamamen güvenli ve markanızla uyumlu olacak şekilde özelleştirilebilir bir uzaktan görsel yardım çözümü sunar. Artırılmış gerçeklikle geliştirilen ve kullanım kolaylığı için tasarlanan XMReality, uzaktan sorun çözmeyi her zamankinden daha hızlı hal...
Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning'in Uzaktan Yardım Yazılımı, bir şirketin uzmanlarının dünyanın herhangi bir yerinde yardıma ihtiyacı olan herkesle neredeyse yan yana çalışmasına olanak tanıyan video işbirliği hizmetleri sağlar. Şirketin bulut tabanlı çözümü, gerçek zamanlı iletişimi geliştirmek ve zor sorunları çözm...
Streem
streem.com
StreemCore®, kullanıma hazır artırılmış gerçeklik (AR) özelliklerini kullanan, kurumsal sınıf bir uzaktan görsel yardım aracıdır. Etkileşimli, indirme gerektirmeyen bir video işbirliği aracının eklenmesiyle şirketler, hızlı bir şekilde uzaktan görebilir ve çözebilir; böylece teşhis ve destek çözüm s...
Viewabo
viewabo.com
Viewabo, destek temsilcilerinin müşterilerin bir uygulama yüklemesine gerek kalmadan müşterilerin telefon kameralarına erişerek gördüklerini görmeleri için bir bağlantı göndermesine olanak tanıyor. Viewabo, işletmelerin olayları müşterilerinin gördüğü gibi görmelerini sağlayarak, daha akıcı bir teşh...
Oculavis
oculavis.de
oculavis SHARE, makine üreticileri için müşteri desteğini bir sonraki seviyeye taşımak üzere tasarlanmıştır. Hizmet için dünyayı dolaşmayı bırakın. Son kullanıcılarınıza Artırılmış Gerçeklik aracılığıyla makine dokümantasyonu sağlayın veya müşterilerinizin bakış açısına canlı olarak bağlanın ve soru...
Telepresenz
telepresenz.com
Telepresenz®, uzaktaki uzmanlara erişmek ve sahadaki varlıkları uzaktan teşhis etmek, değerlendirmek ve sorunlarını gidermek için akıllı gözlükler de dahil olmak üzere çeşitli cihazlarla kullanılabilen, artırılmış gerçeklik tabanlı, uzaktan yönlendirme ve Dijital iş akışı sistemidir. Telepresenz, uz...
SightCall
sightcall.com
SightCall, dünya çapında her kıtada iş dünyası ve müşteriler arasında canlı, uzaktan etkileşimler sağlayan, dünyanın önde gelen artırılmış gerçeklik destekli video bulut platformudur. Bağlantılı, mobil öncelikli bir dünyada, SightCall'dan yararlanan işletmeler, müşterilerinin gördüklerini görme ve o...