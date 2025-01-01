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Uygulama Koruma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Uygulama koruma yazılımı, kullanıcıların uygulamanın kaynağını değiştirmesine ve uygulamayı dışarıdan müdahalelere karşı daha dayanıklı hale getirmesine olanak tanır.

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Codacy

Codacy

codacy.com

Codacy, otomatik statik analizle kod kalitesini artıran ve güvenlik sorunlarını tespit eden bir kod inceleme aracıdır.

Appdome

Appdome

appdome.com

Appdome, mobil uygulamalara güvenlik, sahtekarlık ve kötü amaçlı yazılım koruması sağlayan otomatik bir platformdur. Geliştiriciler için kodlama gerektirmeden entegre çözümler sunar.

AppSealing

AppSealing

appsealing.com

AppSealing, mobil uygulamaları ters mühendislik, yetkisiz erişim ve hileli etkinliklerden koruyan bir güvenlik çözümüdür.

Jscrambler

Jscrambler

jscrambler.com

Jscrambler, JavaScript kodunu korumak ve web uygulamalarını çeşitli güvenlik tehditlerine karşı savunmak için tasarlanmış bir siber güvenlik çözümüdür.

Data Theorem

Data Theorem

datatheorem.com

RamQuest uygulaması, kapama, escrow muhasebesi, görüntüleme, işlem yönetimi, imzalama ve dijital pazar çözümleri sunar.

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Uygulama Koruma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog