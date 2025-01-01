Uygulama Koruma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Uygulama koruma yazılımı, kullanıcıların uygulamanın kaynağını değiştirmesine ve uygulamayı dışarıdan müdahalelere karşı daha dayanıklı hale getirmesine olanak tanır.
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Codacy
codacy.com
Codacy, otomatik statik analizle kod kalitesini artıran ve güvenlik sorunlarını tespit eden bir kod inceleme aracıdır.
Appdome
appdome.com
Appdome, mobil uygulamalara güvenlik, sahtekarlık ve kötü amaçlı yazılım koruması sağlayan otomatik bir platformdur. Geliştiriciler için kodlama gerektirmeden entegre çözümler sunar.
AppSealing
appsealing.com
AppSealing, mobil uygulamaları ters mühendislik, yetkisiz erişim ve hileli etkinliklerden koruyan bir güvenlik çözümüdür.
Jscrambler
jscrambler.com
Jscrambler, JavaScript kodunu korumak ve web uygulamalarını çeşitli güvenlik tehditlerine karşı savunmak için tasarlanmış bir siber güvenlik çözümüdür.
Data Theorem
datatheorem.com
RamQuest uygulaması, kapama, escrow muhasebesi, görüntüleme, işlem yönetimi, imzalama ve dijital pazar çözümleri sunar.
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