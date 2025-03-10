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Uygulama Koruma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Uygulama koruma yazılımı, kullanıcıların uygulamanın kaynağını değiştirmesine ve uygulamayı dışarıdan müdahalelere karşı daha dayanıklı hale getirmesine olanak tanır.

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Codacy

Codacy

codacy.com

Codacy, otomatik statik analizle kod kalitesini artıran ve güvenlik sorunlarını tespit eden bir kod inceleme aracıdır.

Appdome

Appdome

appdome.com

Appdome, mobil uygulamalara güvenlik, sahtekarlık ve kötü amaçlı yazılım koruması sağlayan otomatik bir platformdur. Geliştiriciler için kodlama gerektirmeden entegre çözümler sunar.

AppSealing

AppSealing

appsealing.com

AppSealing, mobil uygulamaları ters mühendislik, yetkisiz erişim ve hileli etkinliklerden koruyan bir güvenlik çözümüdür.

Jscrambler

Jscrambler

jscrambler.com

Jscrambler, İstemci Tarafı Koruma ve Uyumluluk alanında liderdir. Birleşik bir İstemci Tarafı Koruma ve Uyumluluk Platformunda gelişmiş polimorfik JavaScript gizlemeyi ayrıntılı üçüncü taraf etiket korumasıyla birleştiren ilk kişi bizdik. Entegre çözümümüz, mevcut ve yeni ortaya çıkan istemci tarafı siber tehditlere, dijital taramaya, veri sızıntılarına ve IP hırsızlığına karşı güçlü bir savunma sağlayarak yazılım geliştirme ve dijital ekiplerin güvenli bir şekilde yenilik yapmalarını sağlar. Jscrambler ile işletmeler, PCI DSS v4 dahil olmak üzere yeni ortaya çıkan güvenlik standartlarıyla uyumluluğu sağlarken, birleşik, geleceğe yönelik bir istemci tarafı güvenlik politikası benimser. Tüm Jscrambler ürünleri, HTML5, Node.js, React, Angular, Vue, Meteor, Ember, React Native, Ionic ve NativeScript dahil olmak üzere tüm ana teknoloji çerçeveleri ve yığınlarıyla tamamen uyumludur. Jscrambler ile işletmeler, yeni ortaya çıkan güvenlik standartlarına uyum sağlarken, birleşik, geleceğe yönelik bir istemci tarafı güvenlik politikası benimser. Jscrambler, en iyi Fortune 500 şirketleri, çevrimiçi perakendeciler, havayolları, medya kuruluşları ve başarısı müşterileriyle çevrimiçi olarak güvenli bir şekilde etkileşim kurmaya bağlı olan finansal hizmet firmaları dahil olmak üzere çok çeşitli müşterilere hizmet vermektedir. Web güvenliğinin geleceğini şekillendirmek ve korkusuz dijital inovasyonu mümkün kılmak için bize katılın.

Data Theorem

Data Theorem

datatheorem.com

RamQuest'in çözümleri tam entegre kapanış, emanet muhasebesi, görüntüleme, işlem yönetimi, e-tasarım ve dijital pazar çözümlerimizi içerir ve şirket içi veya barındırılan bir ortamda mevcuttur

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