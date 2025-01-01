Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
TümüKategoriler

Uygulama Koruma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Cebelitarık

Uygulama koruma yazılımı, kullanıcıların uygulamanın kaynağını değiştirmesine ve uygulamayı dışarıdan müdahalelere karşı daha dayanıklı hale getirmesine olanak tanır.

Yeni Uygulama Gönder


Codacy

Codacy

codacy.com

Codacy, Yüksek Kaliteli, Güvenli Uygulamalar Oluşturmanıza Yardımcı Olur. Zahmetsizce çalışmaya başlayabilir ve kaliteyi, test kapsamını ve güvenliği bugün artırmaya başlayabilirsiniz. Codacy, ekibinizin projelerini sorunsuz bir şekilde hızlı bir şekilde hayata geçirmek ve ölçeklendirmek için tak ve...

Appdome

Appdome

appdome.com

Appdome, mobil uygulama ekonomisinin mobil uygulama savunması için tek adresidir. Appdome, mobil markalar tarafından karmaşıklığı ortadan kaldırmak, paradan tasarruf etmek ve 300'den fazla Sertifikalı Secure™ mobil uygulama güvenliği, kötü amaçlı yazılımdan koruma, anti -dolandırıcılık, MOBILEBot™ S...

AppSealing

AppSealing

appsealing.com

AppSealing, 1 Numaralı Mobil Uygulama Koruma çözümü olarak derecelendirilmiştir. Mobil uygulamaları tek satır kod yazmaya gerek kalmadan dakikalar içinde korur. Güçlü çalışma zamanı uygulaması kendini koruma (rastgele güvenlik) özellikleri, müşterilerinizi ve mobil uygulamalarınızı kurcalamadan, yas...

Data Theorem

Data Theorem

datatheorem.com

RamQuest'in çözümleri tam entegre kapanış, emanet muhasebesi, görüntüleme, işlem yönetimi, e-tasarım ve dijital pazar çözümlerimizi içerir ve şirket içi veya barındırılan bir ortamda mevcuttur

Jscrambler

Jscrambler

jscrambler.com

Jscrambler, İstemci Tarafı Koruma ve Uyumluluk alanında liderdir. Birleşik bir İstemci Tarafı Koruma ve Uyumluluk Platformunda gelişmiş polimorfik JavaScript gizlemeyi ayrıntılı üçüncü taraf etiket korumasıyla birleştiren ilk kişi bizdik. Entegre çözümümüz, mevcut ve yeni ortaya çıkan istemci tarafı...

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.