Web uygulamaları için uygulama mağazası
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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Uygulama Koruma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Estonya
Uygulama koruma yazılımı, kullanıcıların uygulamanın kaynağını değiştirmesine ve uygulamayı dışarıdan müdahalelere karşı daha dayanıklı hale getirmesine olanak tanır.
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Codacy
codacy.com
Codacy, Yüksek Kaliteli, Güvenli Uygulamalar Oluşturmanıza Yardımcı Olur. Zahmetsizce çalışmaya başlayabilir ve kaliteyi, test kapsamını ve güvenliği bugün artırmaya başlayabilirsiniz. Codacy, ekibinizin projelerini sorunsuz bir şekilde hızlı bir şekilde hayata geçirmek ve ölçeklendirmek için tak ve...
Appdome
appdome.com
Appdome, mobil uygulama ekonomisinin mobil uygulama savunması için tek adresidir. Appdome, mobil markalar tarafından karmaşıklığı ortadan kaldırmak, paradan tasarruf etmek ve 300'den fazla Sertifikalı Secure™ mobil uygulama güvenliği, kötü amaçlı yazılımdan koruma, antivirüs sağlamak için kullanılan...
AppSealing
appsealing.com
AppSealing, 1 Numaralı Mobil Uygulama Koruma çözümü olarak derecelendirilmiştir. Mobil uygulamaları tek satır kod yazmaya gerek kalmadan dakikalar içinde korur. Güçlü çalışma zamanı uygulaması kendini koruma (rastgele güvenlik) özellikleri, müşterilerinizi ve mobil uygulamalarınızı kurcalamadan, yas...
Data Theorem
datatheorem.com
RamQuest'in çözümleri tam entegre kapanış, emanet muhasebesi, görüntüleme, işlem yönetimi, e-tasarım ve dijital pazar çözümlerimizi içerir ve şirket içinde veya barındırılan bir ortamda mevcuttur
Jscrambler
jscrambler.com
Jscrambler, İstemci Tarafı Koruma ve Uyumluluk alanında liderdir. Birleşik bir İstemci Tarafı Koruma ve Uyumluluk Platformunda gelişmiş polimorfik JavaScript gizlemeyi ayrıntılı üçüncü taraf etiket korumasıyla birleştiren ilk kişi bizdik. Entegre çözümümüz, mevcut ve yeni ortaya çıkan istemci tarafı...