Uygulama Koruma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Azerbaycan

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Uygulama koruma yazılımı, kullanıcıların uygulamanın kaynağını değiştirmesine ve uygulamayı dışarıdan müdahalelere karşı daha dayanıklı hale getirmesine olanak tanır.
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Codacy
codacy.com
Codacy, Yüksek Kaliteli, Güvenli Uygulamalar Oluşturmanıza Yardımcı Olur. Zahmetsizce çalışmaya başlayabilir ve kaliteyi, test kapsamını ve güvenliği bugün artırmaya başlayabilirsiniz. Codacy, ekibinizin projelerini sorunsuz bir şekilde hızlı bir şekilde hayata geçirmek ve ölçeklendirmek için tak ve çalıştır bir çözümdür. - Git depolarını ve kod değişikliklerini dakikalar içinde taramaya başlayın - Tahmin edilebilir kullanıcı tabanlı fiyatlandırma modeli - 49'dan fazla dil ve çerçeveyle çalışır
Jscrambler
jscrambler.com
Jscrambler, İstemci Tarafı Koruma ve Uyumluluk alanında liderdir. Birleşik bir İstemci Tarafı Koruma ve Uyumluluk Platformunda gelişmiş polimorfik JavaScript gizlemeyi ayrıntılı üçüncü taraf etiket korumasıyla birleştiren ilk kişi bizdik. Entegre çözümümüz, mevcut ve yeni ortaya çıkan istemci tarafı siber tehditlere, dijital taramaya, veri sızıntılarına ve IP hırsızlığına karşı güçlü bir savunma sağlayarak yazılım geliştirme ve dijital ekiplerin güvenli bir şekilde yenilik yapmalarını sağlar. Jscrambler ile işletmeler, PCI DSS v4 dahil olmak üzere yeni ortaya çıkan güvenlik standartlarıyla uyumluluğu sağlarken, birleşik, geleceğe yönelik bir istemci tarafı güvenlik politikası benimser. Tüm Jscrambler ürünleri, HTML5, Node.js, React, Angular, Vue, Meteor, Ember, React Native, Ionic ve NativeScript dahil olmak üzere tüm ana teknoloji çerçeveleri ve yığınlarıyla tamamen uyumludur. Jscrambler ile işletmeler, yeni ortaya çıkan güvenlik standartlarına uyum sağlarken, birleşik, geleceğe yönelik bir istemci tarafı güvenlik politikası benimser. Jscrambler, en iyi Fortune 500 şirketleri, çevrimiçi perakendeciler, havayolları, medya kuruluşları ve başarısı müşterileriyle çevrimiçi olarak güvenli bir şekilde etkileşim kurmaya bağlı olan finansal hizmet firmaları dahil olmak üzere çok çeşitli müşterilere hizmet vermektedir. Web güvenliğinin geleceğini şekillendirmek ve korkusuz dijital inovasyonu mümkün kılmak için bize katılın.
AppSealing
appsealing.com
AppSealing, 1 Numaralı Mobil Uygulama Koruma çözümü olarak derecelendirilmiştir. Mobil uygulamaları tek satır kod yazmaya gerek kalmadan dakikalar içinde korur. Güçlü çalışma zamanı uygulaması kendini koruma (rastgele güvenlik) özellikleri, müşterilerinizi ve mobil uygulamalarınızı kurcalamadan, yasa dışı değişikliklerden ve diğer bilinmeyen tehditlerden korur. Mobil uygulamalarınızı çalışma zamanında koruyun: Tersine mühendislik IP hırsızlığı Hileli uygulama klonları Hassas veri kaybı ve diğer birçok olumsuz sonuçtan.
Appdome
appdome.com
Appdome, mobil uygulama ekonomisinin mobil uygulama savunması için tek adresidir. Appdome, mobil markalar tarafından karmaşıklığı ortadan kaldırmak, paradan tasarruf etmek ve 300'den fazla Sertifikalı Secure™ mobil uygulama güvenliği, kötü amaçlı yazılımdan koruma, anti -dolandırıcılık, MOBILEBot™ Savunması, Geo Uyumluluk, hile önleme, MiTM saldırı önleme, kod gizleme ve Android ve iOS uygulamalarındaki diğer korumalar, tümü mobil DevOps ve içinde kolaylıkla CI/CD boru hattı. Appdome'un Birleşik Savunma Platformu aynı zamanda UX/UI Kontrolü için Threat-Events™ ve ThreatScope™ Mobile XDR'yi de içerir. Önde gelen finans, sağlık, mobil oyun, perakende, kamu ve m-ticaret markaları, Android ve iOS uygulamalarını, mobil müşterileri ve mobil işletmeleri dünya çapında korumak için Appdome'u kullanıyor.
Data Theorem
datatheorem.com
RamQuest'in çözümleri tam entegre kapanış, emanet muhasebesi, görüntüleme, işlem yönetimi, e-tasarım ve dijital pazar çözümlerimizi içerir ve şirket içi veya barındırılan bir ortamda mevcuttur
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