Uygulama Koruma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Antarktika

Jscrambler

jscrambler.com

Jscrambler, İstemci Tarafı Koruma ve Uyumluluk alanında liderdir. Birleşik bir İstemci Tarafı Koruma ve Uyumluluk Platformunda gelişmiş polimorfik JavaScript gizlemeyi ayrıntılı üçüncü taraf etiket korumasıyla birleştiren ilk kişi bizdik. Entegre çözümümüz, mevcut ve yeni ortaya çıkan istemci tarafı siber tehditlere, dijital taramaya, veri sızıntılarına ve IP hırsızlığına karşı güçlü bir savunma sağlayarak yazılım geliştirme ve dijital ekiplerin güvenli bir şekilde yenilik yapmalarını sağlar. Jscrambler ile işletmeler, PCI DSS v4 dahil olmak üzere yeni ortaya çıkan güvenlik standartlarıyla uyumluluğu sağlarken, birleşik, geleceğe yönelik bir istemci tarafı güvenlik politikası benimser. Tüm Jscrambler ürünleri, HTML5, Node.js, React, Angular, Vue, Meteor, Ember, React Native, Ionic ve NativeScript dahil olmak üzere tüm ana teknoloji çerçeveleri ve yığınlarıyla tamamen uyumludur. Jscrambler ile işletmeler, yeni ortaya çıkan güvenlik standartlarına uyum sağlarken, birleşik, geleceğe yönelik bir istemci tarafı güvenlik politikası benimser. Jscrambler, en iyi Fortune 500 şirketleri, çevrimiçi perakendeciler, havayolları, medya kuruluşları ve başarısı müşterileriyle çevrimiçi olarak güvenli bir şekilde etkileşim kurmaya bağlı olan finansal hizmet firmaları dahil olmak üzere çok çeşitli müşterilere hizmet vermektedir. Web güvenliğinin geleceğini şekillendirmek ve korkusuz dijital inovasyonu mümkün kılmak için bize katılın.