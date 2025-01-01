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Uygulama Güvenliği Duruş Yönetimi (ASPM) Yazılımı
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Uygulama Güvenliği Duruş Yönetimi (ASPM) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Uygulama Güvenliği Duruş Yönetimi (ASPM), yazılım uygulamalarını potansiyel tehditlerden korumaya yönelik kapsamlı bir siber güvenlik yaklaşımıdır. Bu süreç, bir kuruluşun uygulama güvenliğinin sürekli olarak değerlendirilmesini, izlenmesini ve geliştirilmesini içerir. ASPM, yazılım uygulamalarındaki güvenlik risklerini tanımlamak ve ele almak için çeşitli teknolojileri entegre ederek görünürlük, risk tanımlama ve iyileştirme önerileri sunar. Uyumluluğu yönetme, riskleri önceliklendirme ve güvenlik açıklarını ele alma konusunda güvenlik ekiplerini, DevOps'u ve BT yöneticilerini destekler. ASPM çözümleri, Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi (SIEM) sistemleri ve güvenlik açığı tarayıcıları gibi diğer siber güvenlik araçlarından öne çıkıyor. Bu araçlar genel olarak güvenlik risklerini tanımlamaya, değerlendirmeye ve azaltmaya odaklanırken ASPM, özellikle yazılım uygulamalarını güvence altına almak için tasarlanmıştır. Uygulama güvenliğine ilişkin kapsamlı bir görünüm sağlar ve proaktif güvenlik önlemlerini mümkün kılmak için geliştirme yaşam döngüsüyle bütünleşir.

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Snyk

Snyk

snyk.io

Snyk, geliştiricilere özelleşmiş kod ve açık kaynak bağımlılıklarının güvenliğini sağlamak için tasarlanmış bir güvenlik platformudur.

OX Security

OX Security

ox.security

OX Security, geliştiriciler için tasarlanmış bir güvenlik platformudur; uygulama güvenliği araçlarını tek bir konsolda birleştirerek güvenlik sorunlarını yönetir.

Xygeni

Xygeni

xygeni.io

Xygeni, yazılım geliştirme ve dağıtım süreçlerinde siber güvenlik sağlayan bir uygulama güvenliği yönetim aracıdır.

Apiiro

Apiiro

apiiro.com

Apiiro, uygulama güvenliği yönetimi için kaynak kod analizi ile risk görünürlüğü ve önceliklendirme sağlayan bir platformdur. Geliştirici iş akışlarına entegre edilir.

Cycode

Cycode

cycode.com

Cycode, yazılım tedarik zincirinde görünürlük ve güvenlik sağlayarak, kod bütünlüğünü izler ve güvenlik açıklarını tespit eder.

Boman.ai

Boman.ai

boman.ai

Boman.ai, DevOps sürecine sürekli uygulama güvenliği sağlayan bir DevSecOps ürünüdür. SAST, DAST, SCA ve gizli tarayıcı işlevleri sunar.

Aikido Security

Aikido Security

aikido.dev

Aikido Security, yazılım güvenliği için kod tarama ve bulut güvenlik değerlendirmeleri sunan bir platformdur. Bulut altyapısını ve uygulama kodunu korur.

ArmorCode

ArmorCode

armorcode.com

ArmorCode, güvenlik açıklarını yönetmek, önceliklendirmek ve iyileştirmek için AI destekli bir platformdur, farklı ortamlarda güvenlik süreçlerini entegre eder.

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