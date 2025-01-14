Uygulama Güvenliği Duruş Yönetimi (ASPM) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Porto Riko

Apiiro

apiiro.com

Apiiro, risk görünürlüğünü, önceliklendirmeyi ve iyileştirmeyi derin kod analizi ve çalışma zamanı bağlamıyla birleştiren uygulama güvenliği duruş yönetimi (ASPM) alanında liderdir. Eksiksiz uygulama ve risk görünürlüğü elde edin: Apiiro, ASPM'ye yönelik derin, kod tabanlı bir yaklaşım benimser. Bulut Uygulama Güvenliği Platformu, kaynak kodunu analiz eder ve uygulama ve yazılım tedarik zinciri bileşenlerinin sürekli, grafik tabanlı bir envanterini oluşturmak için çalışma zamanı bağlamını kullanır. Koddan çalışma zamanı bağlamına göre önceliklendirin: Tescilli Risk Graph™️ ile Apiiro, uyarı birikimlerini ve önceliklendirme süresini %95 oranında benzersiz bir şekilde en aza indirmek için risk olasılığı ve etkisine dayalı olarak üçüncü taraf araçlardan ve yerel güvenlik çözümlerinden gelen güvenlik uyarılarını bağlamsallaştırır. Daha hızlı düzeltin ve önemli riskleri önleyin: Apiiro, riskleri kod sahiplerine bağlayarak, LLM ile zenginleştirilmiş iyileştirme kılavuzu sağlayarak ve risk tabanlı korkulukları doğrudan geliştirici araçlarına ve iş akışlarına yerleştirerek iyileştirme sürelerini (MTTR) %85'e kadar artırır. Apiiro'nun yerel güvenlik çözümleri arasında kodda API güvenlik testleri, sırların tespiti ve doğrulanması, yazılım malzeme listesi (SBOM) oluşturulması, hassas verilerin açığa çıkmasının önlenmesi, yazılım kompozisyon analizi (SCA) ve CI/CD ve SCM güvenliği yer alır.