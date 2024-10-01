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Uygulama Güvenliği Duruş Yönetimi (ASPM) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Faroe Adaları
Uygulama Güvenliği Duruş Yönetimi (ASPM), yazılım uygulamalarını potansiyel tehditlerden korumaya yönelik kapsamlı bir siber güvenlik yaklaşımıdır. Bu süreç, bir kuruluşun uygulama güvenliğinin sürekli olarak değerlendirilmesini, izlenmesini ve geliştirilmesini içerir. ASPM, yazılım uygulamalarındaki güvenlik risklerini tanımlamak ve ele almak için çeşitli teknolojileri entegre ederek görünürlük, risk tanımlama ve iyileştirme önerileri sunar. Uyumluluğu yönetme, riskleri önceliklendirme ve güvenlik açıklarını ele alma konusunda güvenlik ekiplerini, DevOps'u ve BT yöneticilerini destekler. ASPM çözümleri, Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi (SIEM) sistemleri ve güvenlik açığı tarayıcıları gibi diğer siber güvenlik araçlarından öne çıkıyor. Bu araçlar genel olarak güvenlik risklerini tanımlamaya, değerlendirmeye ve azaltmaya odaklanırken ASPM, özellikle yazılım uygulamalarını güvence altına almak için tasarlanmıştır. Uygulama güvenliğine ilişkin kapsamlı bir görünüm sağlar ve proaktif güvenlik önlemlerini mümkün kılmak için geliştirme yaşam döngüsüyle bütünleşir.
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Snyk
snyk.io
Snyk (gizli olarak telaffuz edilir), özel kodu, açık kaynak bağımlılıklarını, konteynerleri ve bulut altyapısını tek bir platformdan korumaya yönelik bir geliştirici güvenlik platformudur. Snyk'in geliştirici güvenlik çözümleri, modern uygulamaların güvenli bir şekilde oluşturulmasına olanak tanıyar...
Xygeni
xygeni.io
Yazılım Geliştirme ve Teslimatınızı Güvence Altına Alın! Xygeni Security, gürültüyü ve aşırı uyarıları en aza indirirken güvenlik risklerini etkili bir şekilde önceliklendirmek ve yönetmek için derin bağlamsal bilgiler kullanan Uygulama Güvenliği Duruş Yönetimi (ASPM) konusunda uzmanlaşmıştır. Yenil...
Apiiro
apiiro.com
Apiiro, risk görünürlüğünü, önceliklendirmeyi ve iyileştirmeyi derin kod analizi ve çalışma zamanı bağlamıyla birleştiren uygulama güvenliği duruş yönetimi (ASPM) alanında liderdir. Eksiksiz uygulama ve risk görünürlüğü elde edin: Apiiro, ASPM'ye yönelik derin, kod tabanlı bir yaklaşım benimser. Bul...
OX Security
ox.security
Güvenlik, sonradan akla gelen bir düşünce değil, yazılım geliştirme sürecinin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. İki eski Check Point yöneticisi Neatsun Ziv ve Lion Arzi tarafından kurulan OX, farklı uygulama güvenlik araçlarını (ASPM+AST ve SSC) tek bir konsolda birleştiren ilk ve tek Aktif Uygulama G...
Cycode
cycode.com
Cycode, SDLC'nin tüm aşamalarında görünürlük, güvenlik ve bütünlük sağlayan tek uçtan uca yazılım tedarik zinciri (SSC) güvenlik çözümüdür. Cycode, tutarlı yönetişim ve güvenlik politikaları aracılığıyla tam görünürlük ve güçlendirilmiş güvenlik duruşu sağlamak için tüm yazılım dağıtım hattı araçlar...
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security, gelişmiş kod tarama ve bulut güvenlik açığı değerlendirmeleri sağlayan, geliştirici merkezli bir yazılım güvenliği platformudur. Platformumuz gerçek tehditlere öncelik verir, yanlış pozitifleri azaltır ve Ortak Güvenlik Açıklarını ve Etkilenmeleri (CVE'ler) kolayca anlaşılır hale ge...
Boman.ai
boman.ai
Boman.ai, DevOps hattına sürekli uygulama güvenliği getirebilen, tak ve çalıştır bir DevSecOps ürünüdür. SAST (Statik Uygulama Güvenliği Testi), DAST (Dinamik Uygulama Güvenliği Testi), SCA (Yazılım Kompozisyon Analizi) ve Gizli Tarayıcıyı CICD hattına getiriyor. Yanlış pozitifleri ve gürültüyü orta...
ArmorCode
armorcode.com
ArmorCode, ASPM, Birleşik Güvenlik Açığı Yönetimi, DevSecOps orkestrasyonu ve uyumluluğu birleştiren bir AppSecOps platformudur. Ekiplere risk ortamlarına ilişkin bütünsel bir görünüm sağlamak amacıyla bulguları almak, tekilleştirmek ve ilişkilendirmek için güvenlik araçlarınızla bütünleşir ve risk ...