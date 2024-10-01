Uygulama Güvenliği Duruş Yönetimi (ASPM) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Cezayir En Popüler Son Eklenenler

Uygulama Güvenliği Duruş Yönetimi (ASPM), yazılım uygulamalarını potansiyel tehditlerden korumaya yönelik kapsamlı bir siber güvenlik yaklaşımıdır. Bu süreç, bir kuruluşun uygulama güvenliğinin sürekli olarak değerlendirilmesini, izlenmesini ve geliştirilmesini içerir. ASPM, yazılım uygulamalarındaki güvenlik risklerini tanımlamak ve ele almak için çeşitli teknolojileri entegre ederek görünürlük, risk tanımlama ve iyileştirme önerileri sunar. Uyumluluğu yönetme, riskleri önceliklendirme ve güvenlik açıklarını ele alma konusunda güvenlik ekiplerini, DevOps'u ve BT yöneticilerini destekler. ASPM çözümleri, Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi (SIEM) sistemleri ve güvenlik açığı tarayıcıları gibi diğer siber güvenlik araçlarından öne çıkıyor. Bu araçlar genel olarak güvenlik risklerini tanımlamaya, değerlendirmeye ve azaltmaya odaklanırken ASPM, özellikle yazılım uygulamalarını güvence altına almak için tasarlanmıştır. Uygulama güvenliğine ilişkin kapsamlı bir görünüm sağlar ve proaktif güvenlik önlemlerini mümkün kılmak için geliştirme yaşam döngüsüyle bütünleşir.