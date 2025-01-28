Uygulama Güvenliği Duruş Yönetimi (ASPM) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Burkina Faso

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Uygulama Güvenliği Duruş Yönetimi (ASPM), yazılım uygulamalarını potansiyel tehditlerden korumaya yönelik kapsamlı bir siber güvenlik yaklaşımıdır. Bu süreç, bir kuruluşun uygulama güvenliğinin sürekli olarak değerlendirilmesini, izlenmesini ve geliştirilmesini içerir. ASPM, yazılım uygulamalarındaki güvenlik risklerini tanımlamak ve ele almak için çeşitli teknolojileri entegre ederek görünürlük, risk tanımlama ve iyileştirme önerileri sunar. Uyumluluğu yönetme, riskleri önceliklendirme ve güvenlik açıklarını ele alma konusunda güvenlik ekiplerini, DevOps'u ve BT yöneticilerini destekler. ASPM çözümleri, Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi (SIEM) sistemleri ve güvenlik açığı tarayıcıları gibi diğer siber güvenlik araçlarından öne çıkıyor. Bu araçlar genel olarak güvenlik risklerini tanımlamaya, değerlendirmeye ve azaltmaya odaklanırken ASPM, özellikle yazılım uygulamalarını güvence altına almak için tasarlanmıştır. Uygulama güvenliğine ilişkin kapsamlı bir görünüm sağlar ve proaktif güvenlik önlemlerini mümkün kılmak için geliştirme yaşam döngüsüyle bütünleşir.
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Snyk
snyk.io
Snyk (gizli olarak telaffuz edilir), özel kodu, açık kaynak bağımlılıklarını, konteynerleri ve bulut altyapısını tek bir platformdan korumaya yönelik bir geliştirici güvenlik platformudur. Snyk'in geliştirici güvenlik çözümleri, modern uygulamaların güvenli bir şekilde oluşturulmasına olanak tanıyarak geliştiricilerin kod ve açık kaynaktan konteynerler ve bulut altyapısına kadar tüm uygulama için güvenliğe sahip olmalarını ve güvenlik oluşturmalarını sağlar. IDE'nizde kod yazarken güvenliği sağlayın: Tarayıcıyı kullanarak sorunları hızlı bir şekilde bulun, düzeltme önerileriyle sorunları kolayca düzeltin, güncellenmiş kodu doğrulayın. Kaynak kodu depolarınızı güvenli uygulamalara entegre edin: sorunları bulmak, bağlamla önceliklendirmek, düzeltmek ve birleştirmek için bir depo entegre edin. SDLC boyunca konteynerlerinizi derlerken güvence altına alın: Dockerfile'ı yazdığınız anda konteynerleri düzeltmeye başlayın, konteyner görüntülerini yaşam döngüleri boyunca sürekli olarak izleyin ve bağlamla önceliklendirin. Güvenli derleme ve dağıtım işlem hatları: CI/CD aracınızla yerel olarak entegre edin, kurallarınızı yapılandırın, uygulamanızdaki sorunları bulun ve düzeltin ve uygulamalarınızı izleyin. Snyk'in güvenlik açığı taraması ve otomatik düzeltmeleriyle uygulamalarınızı hızlı bir şekilde güvence altına alın - Ücretsiz Deneyin!
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security, gelişmiş kod tarama ve bulut güvenlik açığı değerlendirmeleri sağlayan, geliştirici merkezli bir yazılım güvenliği platformudur. Platformumuz gerçek tehditlere öncelik verir, yanlış pozitifleri azaltır ve Ortak Güvenlik Açıklarını ve Etkilenmeleri (CVE'ler) kolayca anlaşılır hale getirir. Aikido ile ürününüzün güvenliğini sağlamak basitleştirilmiştir ve en iyi yaptığınız işe, yani kod yazmaya odaklanmanıza olanak tanır.
Cycode
cycode.com
Cycode, SDLC'nin tüm aşamalarında görünürlük, güvenlik ve bütünlük sağlayan tek uçtan uca yazılım tedarik zinciri (SSC) güvenlik çözümüdür. Cycode, tutarlı yönetişim ve güvenlik politikaları aracılığıyla tam görünürlük ve güçlendirilmiş güvenlik duruşu sağlamak için tüm yazılım dağıtım hattı araçlarınızla ve altyapı sağlayıcılarınızla entegre olur. Cycode, sabit kodlanmış sırlar, IAC yanlış yapılandırmaları, kod sızıntıları ve daha fazlası gibi sorunları arayan bir dizi tarama motoruyla ihlal riskini daha da azaltır. Cycode'un patentli bilgi grafiği, anormallikleri bulmak ve koda müdahale edilmesini önlemek için kod bütünlüğünü, kullanıcı etkinliğini ve SDLC genelindeki olayları izler.
OX Security
ox.security
Güvenlik, sonradan akla gelen bir düşünce değil, yazılım geliştirme sürecinin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. İki eski Check Point yöneticisi Neatsun Ziv ve Lion Arzi tarafından kurulan OX, farklı uygulama güvenlik araçlarını (ASPM+AST ve SSC) tek bir konsolda birleştiren ilk ve tek Aktif Uygulama Güvenliği Duruş Yönetimi (ASPM) Platformudur. Risk yönetimi ve siber güvenlik alanındaki en iyi uygulamaları, geliştiriciler için özel olarak tasarlanmış kullanıcı merkezli bir yaklaşımla birleştirerek, geliştirme döngüsü boyunca tam güvenlik, önceliklendirme ve güvenlik sorunlarının otomatik olarak iyileştirilmesini sunarak kuruluşların güvenli ürünleri hızlı bir şekilde piyasaya sürmesine olanak tanır.
Xygeni
xygeni.io
Yazılım Geliştirme ve Teslimatınızı Güvence Altına Alın! Xygeni Security, gürültüyü ve aşırı uyarıları en aza indirirken güvenlik risklerini etkili bir şekilde önceliklendirmek ve yönetmek için derin bağlamsal bilgiler kullanan Uygulama Güvenliği Duruş Yönetimi (ASPM) konusunda uzmanlaşmıştır. Yenilikçi teknolojilerimiz, yeni ve güncellenmiş bileşenlerin yayınlanması üzerine kötü amaçlı kodları otomatik olarak gerçek zamanlı olarak algılar, müşterileri anında bilgilendirir ve olası ihlalleri önlemek için etkilenen bileşenleri karantinaya alır. Açık Kaynak bileşenleri, CI/CD süreçleri ve altyapısı, Anomali tespiti, Gizli sızıntı, Kod Olarak Altyapı (IaC) ve Konteyner güvenliği dahil olmak üzere Yazılım Tedarik Zincirinin tamamını kapsayan kapsamlı kapsama alanıyla Xygeni, yazılım uygulamalarınız için güçlü koruma sağlar. Operasyonlarınızı korumak ve ekibinizi bütünlük ve güvenlikle oluşturma ve teslim etme konusunda güçlendirmek için Xygeni'ye güvenin.
Apiiro
apiiro.com
Apiiro, risk görünürlüğünü, önceliklendirmeyi ve iyileştirmeyi derin kod analizi ve çalışma zamanı bağlamıyla birleştiren uygulama güvenliği duruş yönetimi (ASPM) alanında liderdir. Eksiksiz uygulama ve risk görünürlüğü elde edin: Apiiro, ASPM'ye yönelik derin, kod tabanlı bir yaklaşım benimser. Bulut Uygulama Güvenliği Platformu, kaynak kodunu analiz eder ve uygulama ve yazılım tedarik zinciri bileşenlerinin sürekli, grafik tabanlı bir envanterini oluşturmak için çalışma zamanı bağlamını kullanır. Koddan çalışma zamanı bağlamına göre önceliklendirin: Tescilli Risk Graph™️ ile Apiiro, uyarı birikimlerini ve önceliklendirme süresini %95 oranında benzersiz bir şekilde en aza indirmek için risk olasılığı ve etkisine dayalı olarak üçüncü taraf araçlardan ve yerel güvenlik çözümlerinden gelen güvenlik uyarılarını bağlamsallaştırır. Daha hızlı düzeltin ve önemli riskleri önleyin: Apiiro, riskleri kod sahiplerine bağlayarak, LLM ile zenginleştirilmiş iyileştirme kılavuzu sağlayarak ve risk tabanlı korkulukları doğrudan geliştirici araçlarına ve iş akışlarına yerleştirerek iyileştirme sürelerini (MTTR) %85'e kadar artırır. Apiiro'nun yerel güvenlik çözümleri arasında kodda API güvenlik testleri, sırların tespiti ve doğrulanması, yazılım malzeme listesi (SBOM) oluşturulması, hassas verilerin açığa çıkmasının önlenmesi, yazılım kompozisyon analizi (SCA) ve CI/CD ve SCM güvenliği yer alır.
ArmorCode
armorcode.com
ArmorCode, ASPM, Birleşik Güvenlik Açığı Yönetimi, DevSecOps orkestrasyonu ve uyumluluğu birleştiren bir AppSecOps platformudur. Ekiplere risk ortamlarına ilişkin bütünsel bir görünüm sağlamak amacıyla bulguları almak, tekilleştirmek ve ilişkilendirmek için güvenlik araçlarınızla bütünleşir ve risk önceliklendirmesi ve iş akışı otomasyonu yoluyla iyileştirmeyi hızlandırır.
Boman.ai
boman.ai
Boman.ai, DevOps hattına sürekli uygulama güvenliği getirebilen, tak ve çalıştır bir DevSecOps ürünüdür. SAST (Statik Uygulama Güvenliği Testi), DAST (Dinamik Uygulama Güvenliği Testi), SCA (Yazılım Kompozisyon Analizi) ve Gizli Tarayıcıyı CICD hattına getiriyor. Yanlış pozitifleri ve gürültüyü ortadan kaldırmak için ML tarafından desteklenmektedir Mevcut uygulama güvenlik araçlarıyla entegre olabilir Tek bir platform altında bir güvenlik açığı yönetim sistemi ve uygulama güvenliğinin tam görünürlüğünü sunar. Uyumluluk raporları oluşturabilir Jira ve Developer iş akışlarıyla entegre olabilir. Taramalar müşterinin CICD'sinde gerçekleşir, Boman.ai herhangi bir müşteri kodunu hiçbir yere yüklemez.
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