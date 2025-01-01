Uygulama Yayın Düzenleme (ARO) Araçları - En Popüler Uygulamalar

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Geliştiriciler ve DevOps ekipleri, uygulama yayınlama süreçlerini yönetmek ve kolaylaştırmak için uygulama sürümü düzenleme araçlarını kullanır. Bu yazılım, sürüm işlem hatlarının kapsamlı bir görünümünü sunarak kullanıcıların CI/CD iş akışlarının çeşitli öğelerini zamanlamasına, izlemesine, planlamasına ve yürütmesine olanak tanır. İşletmeler verimli ve etkili iç ve dış yayınlar sağlamak için bu araçlara güvenmektedir. Ekipler, görsel iş akışı eşlemesini, ardışık düzen optimizasyonunu ve görev atamalarını kullanarak uygulama dağıtımlarını haritalandırabilir ve yürütebilir. Uygulama sürümü düzenleme yazılımı, otomatikleştirilmiş bir CI/CD çerçevesini kolaylaştırarak sürekli entegrasyon, sürekli teslimat ve sürekli dağıtım araçlarına yönelik yerel işlevlerle bütünleşir veya bunları içerir.
Yeni Uygulama Gönder
GitHub
github.com
GitHub, yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için GIT tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar kod depoları oluşturup paylaşabilir, projeleri yönetebilir ve işbirliği yapabilir.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab, yazılım geliştirme sürecini kolaylaştıran, Git tabanlı bir sürüm kontrol ve işbirliği platformudur. CI/CD ve güvenlik özellikleri sunar.
Codefresh
codefresh.io
Codefresh, yazılım geliştirme ve dağıtım süreçlerini otomatikleştiren, CI/CD destekli bir platformdur. Kubernetes ve Docker ile entegre çalışır.
Octopus Deploy
octopus.com
Ahtapot Dağıtım, uygulamaların otomatik olarak birden fazla ortamda yönetilmesini ve dağıtılmasını sağlayan bir yazılım dağıtım platformudur.
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity Cloud, bulut altyapısını yönetmek ve güvence altına almak için kullanıcı dostu bir platformdur. Gelişmiş güvenlik ve yönetim özellikleri sunar.
mogenius
mogenius.com
Mogenius, Kubernetes tabanlı bulut altyapı yönetimini basitleştirir, otomasyon ve ölçeklenebilirlik sunar, geliştiricilerin yazılım dağıtımını hızlandırmasına yardımcı olur.
JFrog
jfrog.com
JFrog, yazılım geliştirme sürecini otomatikleştirirken güvenlik ve görünürlük sağlar. CI/CD, çoklu paket formatı desteği ve MLOps çözümleri sunar.
Instaclustr
instaclustr.com
Instaclustr, OpenSearch'ü tamamen barındırılan ve yönetilen bir hizmet olarak sunar. Veri alma, günlük kaydı ve arama gibi işlevler sağlar.
CloudBees
cloudbees.com
CloudBees, sürekli entegrasyon ve teslimat süreçlerini destekleyen kapsamlı bir yazılım dağıtım otomasyon platformudur.
© 2025 WebCatalog, Inc.